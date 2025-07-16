Wave: Merevolusi Transaksi dan Keuangan Web3 untuk Era Cerdas On-Chain









Wave World (WAV) adalah token asli dari ekosistem komprehensif yang dibangun di atas blockchain SUI, yang menawarkan pengalaman transaksi, hiburan, dan keuangan di ruang Web3. Dengan lebih dari 3,5 juta pengguna on-chain, 300 ribu alamat aktif harian, dan 500 ribu transaksi harian, Wave World menunjukkan kekuatannya melalui sistem yang serbaguna dan efisien.





Proyek ini dirancang untuk menyederhanakan interaksi pengguna dengan dompet EOA dengan mengintegrasikan langsung ke platform populer seperti Telegram. Hal ini tidak hanya memperluas jangkauannya dari Web2 ke Web3, tetapi juga memastikan pengalaman yang lancar dan nyaman. Wave World bukan hanya platform perdagangan token, tetapi juga menawarkan berbagai utilitas unggul seperti:





Agen Perdagangan AI : Memberikan wawasan pasar waktu nyata, membantu pengguna membuat keputusan perdagangan yang tepat.

Meme World : Memungkinkan peluncuran dan perdagangan memecoin yang mudah, menjangkau jutaan pengguna.

Akses Berbasis Sosial : Langsung perdagangkan token melalui media sosial tanpa memerlukan aplikasi tambahan.

Auto Sniping : Menjalankan transaksi secara otomatis dengan akurasi tinggi, memastikan pengguna tidak akan kehilangan peluang keuntungan.

Integrasi Semua DEX : Menggabungkan semua bursa terdesentralisasi ke dalam satu platform untuk perdagangan yang cepat dan efisien.

Perdagangan Aman: Verifikasi on-chain sebelum transaksi, memastikan lingkungan perdagangan yang aman.





Dengan visi menjadi gerbang komprehensif bagi pengguna baru dan pengguna profesional, Wave World terus memantapkan posisinya di pasar blockchain, membuka berbagai peluang penghasilan melalui perdagangan, staking, yield farming, dan berbagai produk keuangan.













Wave World beroperasi sebagai ekosistem terintegrasi dengan berbagai layanan, termasuk:

Transaksi Token : Pengguna dapat bertransaksi WAV melalui pasangan perdagangan seperti WAV/USDT di bursa bereputasi baik seperti MEXC.

Play-to-Earn : Permainan terintegrasi memungkinkan pemain tidak hanya menikmati hiburan tetapi juga mendapatkan token WAV sebagai hadiah.

DeFi dan Staking: Sistem DeFi memungkinkan pengguna untuk melakukan staking, yield farming, dan mendapatkan pendapatan pasif dari produk keuangan terdesentralisasi.













Wave World (WAV) memiliki total pasokan maksimum 1.000.000.000 WAV, yang dialokasikan di seluruh kategori utama sebagai berikut:

Ronde Awal: 10%

Ronde Privat: 12%

Ronde Publik: 1,5%

Likuiditas: 4%

Ekosistem: 30%

Airdrop Musim 1: 10%

Komunitas: 15%

Penasihat & Kontributor Awal: 8%

Tim: 9,5%









Ronde Awal, Privat, dan Publik memiliki periode "cliff" sebelum dibuka secara linear. Ronde Awal dan Privat memiliki periode cliff masing-masing 12 dan 9 bulan, sedangkan ronde Publik dibuka sepenuhnya setelah 4 bulan.





Likuiditas dibuka sepenuhnya di TGE untuk memastikan transaksi yang lancar. Token ekosistem dibuka secara bertahap selama 60 bulan, dan Airdrop Musim 1 didistribusikan sepenuhnya dalam 4 bulan.





Token komunitas dikunci selama 5 bulan sebelum dibuka selama 55 bulan.





Token untuk penasihat, kontributor awal, dan tim dikunci selama 1 tahun, kemudian dirilis secara bertahap selama 24 dan 48 bulan. Mekanisme ini membantu menjaga pertumbuhan yang stabil dan mencegah tekanan jual.









Token WAV berfungsi lebih dari sekadar alat pembayaran; token ini menawarkan berbagai utilitas bagi pengguna dan pengembang dalam ekosistem:





Metode Pembayaran Utama: WAV adalah mata uang inti dalam ekosistem Wave, yang digunakan untuk transaksi di seluruh dApps, game Play-to-Earn, produk DeFi, dan platform Wave Trading.





Biaya Transaksi & Integrasi dApp: dApps dan game pihak ketiga yang terintegrasi ke dalam ekosistem Wave harus menggunakan WAV untuk biaya transaksi, yang menciptakan permintaan nyata untuk token tersebut. Pembuatan Keuntungan & Staking: Pemegang WAV dapat mempertaruhkan token mereka pada produk DeFi Wave untuk mendapatkan bunga dan hadiah, mengoptimalkan pendapatan pasif.





Akses Eksklusif ke Token Meme: Melalui WavePad dan WaveStaking, pemegang WAV dapat memperoleh akses awal ke prapenjualan token meme, meningkatkan peluang investasi sebelum pencatatan publik.





Mekanisme Pembelian Kembali & Pembakaran: Wave berkomitmen untuk menggunakan pendapatan platform untuk membeli kembali dan membakar token WAV, membantu mengendalikan inflasi dan meningkatkan nilai jangka panjang.





Dengan berbagai utilitas ini, WAV bukan hanya aset perdagangan tetapi juga pendorong utama pertumbuhan seluruh ekosistem Wave.









Wave memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan dengan memperluas ekosistem blockchain-nya di Sui, mengintegrasikan DeFi, AI Trading, token meme, dan dApps. Proyek ini bertujuan untuk mendukung fungsionalitas multirantai, meningkatkan likuiditas, dan jangkauan pasar global.





Pengembangan AI Trading menghadirkan alat analisis pasar waktu nyata, membantu pengguna mengoptimalkan strategi perdagangan mereka. Dalam peta jalan yang akan datang, Wave World akan fokus pada perluasan dApps, menciptakan fondasi yang kuat untuk pengembangan jangka panjang.









Sebagai platform perdagangan digital terkemuka secara global, MEXC menonjol dengan keunggulannya berupa biaya transaksi yang rendah, kecepatan perdagangan yang cepat, beragam token yang sedang tren, dan likuiditas yang sangat baik. Fitur-fitur ini memungkinkan investor untuk memanfaatkan peluang di pasar yang berubah dengan cepat. WAV sekarang terdaftar di MEXC, memungkinkan Anda untuk memperdagangkan token dengan biaya yang sangat rendah.





1）Buka dan masuk ke aplikasi MEXC atau situs web resmi

2）Gunakan bilah pencarian untuk mencari token WAV dan pilih perdagangan spot atau futures untuk WAV.

3）Pilih jenis pesanan Anda, masukkan parameter seperti jumlah dan harga, dan selesaikan transaksi.









Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, dan juga tidak merupakan saran untuk membeli, menjual, atau menahan aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. Platform tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi pengguna.