1. Apa itu Wave World (WAV) Wave World (WAV) adalah token asli dari ekosistem komprehensif yang dibangun di atas blockchain SUI, yang menawarkan pengalaman transaksi, hiburan, dan keuangan di ruang We1. Apa itu Wave World (WAV) Wave World (WAV) adalah token asli dari ekosistem komprehensif yang dibangun di atas blockchain SUI, yang menawarkan pengalaman transaksi, hiburan, dan keuangan di ruang We
Belajar/Token Populer/Perkenalan Proyek/Wave: Merev...as On-Chain

Wave: Merevolusi Transaksi dan Keuangan Web3 untuk Era Cerdas On-Chain

16 Juli 2025MEXC
0m
#Dasar#Pemula
ERA
ERA$0.2466-3.82%
TokenFi
TOKEN$0.006907-3.97%
SUI
SUI$2.072-3.19%
INI
INI$0.04595+14.76%
Sleepless AI
AI$0.06192-5.10%

1. Apa itu Wave World (WAV)


Wave World (WAV) adalah token asli dari ekosistem komprehensif yang dibangun di atas blockchain SUI, yang menawarkan pengalaman transaksi, hiburan, dan keuangan di ruang Web3. Dengan lebih dari 3,5 juta pengguna on-chain, 300 ribu alamat aktif harian, dan 500 ribu transaksi harian, Wave World menunjukkan kekuatannya melalui sistem yang serbaguna dan efisien.

Proyek ini dirancang untuk menyederhanakan interaksi pengguna dengan dompet EOA dengan mengintegrasikan langsung ke platform populer seperti Telegram. Hal ini tidak hanya memperluas jangkauannya dari Web2 ke Web3, tetapi juga memastikan pengalaman yang lancar dan nyaman. Wave World bukan hanya platform perdagangan token, tetapi juga menawarkan berbagai utilitas unggul seperti:

  • Agen Perdagangan AI: Memberikan wawasan pasar waktu nyata, membantu pengguna membuat keputusan perdagangan yang tepat.
  • Meme World: Memungkinkan peluncuran dan perdagangan memecoin yang mudah, menjangkau jutaan pengguna.
  • Akses Berbasis Sosial: Langsung perdagangkan token melalui media sosial tanpa memerlukan aplikasi tambahan.
  • Auto Sniping: Menjalankan transaksi secara otomatis dengan akurasi tinggi, memastikan pengguna tidak akan kehilangan peluang keuntungan.
  • Integrasi Semua DEX: Menggabungkan semua bursa terdesentralisasi ke dalam satu platform untuk perdagangan yang cepat dan efisien.
  • Perdagangan Aman: Verifikasi on-chain sebelum transaksi, memastikan lingkungan perdagangan yang aman.

Dengan visi menjadi gerbang komprehensif bagi pengguna baru dan pengguna profesional, Wave World terus memantapkan posisinya di pasar blockchain, membuka berbagai peluang penghasilan melalui perdagangan, staking, yield farming, dan berbagai produk keuangan.


2. Bagaimana Wave World bekerja


Wave World beroperasi sebagai ekosistem terintegrasi dengan berbagai layanan, termasuk:
  • Transaksi Token: Pengguna dapat bertransaksi WAV melalui pasangan perdagangan seperti WAV/USDT di bursa bereputasi baik seperti MEXC.
  • Play-to-Earn: Permainan terintegrasi memungkinkan pemain tidak hanya menikmati hiburan tetapi juga mendapatkan token WAV sebagai hadiah.
  • DeFi dan Staking: Sistem DeFi memungkinkan pengguna untuk melakukan staking, yield farming, dan mendapatkan pendapatan pasif dari produk keuangan terdesentralisasi.

3. Tokenomik WAV


3.1 Total Pasokan dan Alokasi Token


Wave World (WAV) memiliki total pasokan maksimum 1.000.000.000 WAV, yang dialokasikan di seluruh kategori utama sebagai berikut:
  • Ronde Awal: 10%
  • Ronde Privat: 12%
  • Ronde Publik: 1,5%
  • Likuiditas: 4%
  • Ekosistem: 30%
  • Airdrop Musim 1: 10%
  • Komunitas: 15%
  • Penasihat & Kontributor Awal: 8%
  • Tim: 9,5%

3.2 Jadwal Pemberian Token


Ronde Awal, Privat, dan Publik memiliki periode "cliff" sebelum dibuka secara linear. Ronde Awal dan Privat memiliki periode cliff masing-masing 12 dan 9 bulan, sedangkan ronde Publik dibuka sepenuhnya setelah 4 bulan.

Likuiditas dibuka sepenuhnya di TGE untuk memastikan transaksi yang lancar. Token ekosistem dibuka secara bertahap selama 60 bulan, dan Airdrop Musim 1 didistribusikan sepenuhnya dalam 4 bulan.

Token komunitas dikunci selama 5 bulan sebelum dibuka selama 55 bulan.

Token untuk penasihat, kontributor awal, dan tim dikunci selama 1 tahun, kemudian dirilis secara bertahap selama 24 dan 48 bulan. Mekanisme ini membantu menjaga pertumbuhan yang stabil dan mencegah tekanan jual.

4. Kegunaan Wave World


Token WAV berfungsi lebih dari sekadar alat pembayaran; token ini menawarkan berbagai utilitas bagi pengguna dan pengembang dalam ekosistem:

Metode Pembayaran Utama: WAV adalah mata uang inti dalam ekosistem Wave, yang digunakan untuk transaksi di seluruh dApps, game Play-to-Earn, produk DeFi, dan platform Wave Trading.

Biaya Transaksi & Integrasi dApp: dApps dan game pihak ketiga yang terintegrasi ke dalam ekosistem Wave harus menggunakan WAV untuk biaya transaksi, yang menciptakan permintaan nyata untuk token tersebut. Pembuatan Keuntungan & Staking: Pemegang WAV dapat mempertaruhkan token mereka pada produk DeFi Wave untuk mendapatkan bunga dan hadiah, mengoptimalkan pendapatan pasif.

Akses Eksklusif ke Token Meme: Melalui WavePad dan WaveStaking, pemegang WAV dapat memperoleh akses awal ke prapenjualan token meme, meningkatkan peluang investasi sebelum pencatatan publik.

Mekanisme Pembelian Kembali & Pembakaran: Wave berkomitmen untuk menggunakan pendapatan platform untuk membeli kembali dan membakar token WAV, membantu mengendalikan inflasi dan meningkatkan nilai jangka panjang.

Dengan berbagai utilitas ini, WAV bukan hanya aset perdagangan tetapi juga pendorong utama pertumbuhan seluruh ekosistem Wave.

5. Potensi Wave World di masa mendatang


Wave memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan dengan memperluas ekosistem blockchain-nya di Sui, mengintegrasikan DeFi, AI Trading, token meme, dan dApps. Proyek ini bertujuan untuk mendukung fungsionalitas multirantai, meningkatkan likuiditas, dan jangkauan pasar global.

Pengembangan AI Trading menghadirkan alat analisis pasar waktu nyata, membantu pengguna mengoptimalkan strategi perdagangan mereka. Dalam peta jalan yang akan datang, Wave World akan fokus pada perluasan dApps, menciptakan fondasi yang kuat untuk pengembangan jangka panjang.

6. Cara Membeli Token WAV


Sebagai platform perdagangan digital terkemuka secara global, MEXC menonjol dengan keunggulannya berupa biaya transaksi yang rendah, kecepatan perdagangan yang cepat, beragam token yang sedang tren, dan likuiditas yang sangat baik. Fitur-fitur ini memungkinkan investor untuk memanfaatkan peluang di pasar yang berubah dengan cepat. WAV sekarang terdaftar di MEXC, memungkinkan Anda untuk memperdagangkan token dengan biaya yang sangat rendah.

1）Buka dan masuk ke aplikasi MEXC atau situs web resmi.
2）Gunakan bilah pencarian untuk mencari token WAV dan pilih perdagangan spot atau futures untuk WAV.
3）Pilih jenis pesanan Anda, masukkan parameter seperti jumlah dan harga, dan selesaikan transaksi.


Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, dan juga tidak merupakan saran untuk membeli, menjual, atau menahan aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. Platform tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi pengguna.


Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

FAQ Masalah Umum Terkait Akun

FAQ Masalah Umum Terkait Akun

1. Proses Masuk1.1 Bagaimana cara untuk masuk jika nomor ponsel dan email saya tidak dapat diakses?Jika Anda ingat kata sandi masuk akun:Di Web: Pada halaman masuk resmi, masukkan akun dan kata sandi

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Pinjaman MEXC adalah solusi pinjaman mata uang kripto yang diperkenalkan oleh MEXC. MEXC Loans memungkinkan pengguna untuk menjaminkan salah satu aset mata uang kripto mereka untuk meminjam aset lain

Apa Itu Futures Prediksi? Metode Perdagangan Futures yang Sederhana dan Mudah Diakses

Apa Itu Futures Prediksi? Metode Perdagangan Futures yang Sederhana dan Mudah Diakses

Perdagangan futures mata uang kripto menarik banyak sekali investor karena leverage yang tinggi dan kemampuannya untuk meraih laba baik di pasar yang sedang naik maupun turun. Namun, mekanismenya yang

Cara Menghindari Likuidasi: Praktik Terbaik untuk Menggunakan Penambahan Margin Otomatis guna Melindungi Posisi Anda

Cara Menghindari Likuidasi: Praktik Terbaik untuk Menggunakan Penambahan Margin Otomatis guna Melindungi Posisi Anda

Dalam perdagangan futures mata uang kripto, manajemen margin merupakan keterampilan krusial yang harus dikuasai setiap pedagang, karena hal ini langsung menentukan profitabilitas dan pengendalian risi

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT