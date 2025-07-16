Revolusi Esports Web3 Dimulai: Gameness Meluncurkan Token GNESS untuk Menciptakan Ekosistem Ekonomi Pemain Baru





Seiring teknologi Web3 terus merombak berbagai industri, inovasi blockchain mendorong transformasi disruptif dalam esports dan game. Gameness memanfaatkan sistem token GNESS yang inovatif untuk menciptakan ekosistem siklus tertutup yang menguntungkan pemain, pengembang, dan merek. Sebagai token platform pertama yang sepenuhnya diterbitkan di bursa terdesentralisasi (DEX), GNESS berfungsi sebagai tulang punggung aplikasi super Gameness. Model "Achieve-to-Earn" (Capai untuk Menghasilkan) yang berbasis komunitas menggabungkan game Web3 dengan AI dalam cara yang sepenuhnya baru.

Artikel ini akan mendalami nilai inovatif Gameness, mengeksplorasi fungsi inti token GNESS, dan menjelaskan alasan token ini merupakan peluang investasi yang menarik di arena Web3.









Gameness menjembatani kesenjangan antara Web2 dan Web3 yang menyuntikkan energi baru ke dalam industri esports dengan teknologi blockchain. Dengan dibangun berdasarkan fondasi teknis pendahulunya, yaitu The Academys, platform ini memadukan pengalaman gaming tradisional dengan inovasi Web3. Pemain mendapatkan reward ekonomi dan kepemilikan aset digital sejati melalui pencapaian dalam game, sedangkan merek dan pengembang memanfaatkan alat platform untuk mendorong pertumbuhan pengguna dan meningkatkan keterlibatan





Konsep inti platform ini dibangun berdasarkan prinsip "penciptaan bersama oleh komunitas":





Pengguna terlibat dalam turnamen dan mendapatkan reward melalui Aplikasi Super yang intuitif dan mempertahankan aktivitas jangka panjang dengan fitur-fitur seperti LockNess (staking token) dan NessPerience (pengalaman imersif).





Slogan "AI + Game Memberdayakan Pertumbuhan" mewujudkan visi teknologi proyek menggunakan algoritma AI untuk mengoptimalkan pengalaman pemain dan operasi turnamen.









Sebagai token asli Gameness yang diterbitkan secara eksklusif di DEX, GNESS mewujudkan semangat keuangan terdesentralisasi (DeFi). Kegunaan intinya meliputi:





Pemilik GNESS berpartisipasi dalam tata kelola DAO Gameness dengan melakukan voting terhadap masalah yang penting, seperti aturan liga esports dan lokasi acara offline, demi mewujudkan "tata kelola bersama pengguna" yang sejati.





Melalui mekanisme staking LockNess, pengguna mendapatkan manfaat bertingkat berdasarkan ukuran dan durasi staking. Baik gamer individu (B2C) maupun mitra perusahaan (B2B) bisa mendapatkan yield yang lebih tinggi dengan memiliki GNESS dalam jangka panjang.





Semua transaksi platform seperti biaya masuk turnamen dan pembelian NFT diselesaikan dalam GNESS, sehingga memastikan peredaran token yang berkelanjutan di dalam ekosistem.





Pemain mendapatkan token GNESS dan koleksi NFT melalui pencapaian dalam game. Aset digital ini dapat disimpan di "Hall of Fame" pribadi mereka atau di-trade secara bebas.





GNESS berfungsi sebagai "paspor" untuk berpartisipasi dalam turnamen platform, kamp pelatihan, dan pertemuan offline. Pengguna elite ("Nessies") mendapatkan hak istimewa eksklusif berdasarkan token dan kepemilikan NFT mereka.









GNESS memiliki total suplai 500 juta token yang terstruktur untuk menyeimbangkan insentif partisipan awal dengan stabilitas ekosistem jangka panjang melalui tokenomi yang berkelanjutan.









Semua data turnamen, kinerja pemain, hasil pertandingan, dan lainnya disimpan secara on-chain untuk menghilangkan gangguan dan memastikan lingkungan kompetitif yang adil.





Dengan operasi di 42 negara dan lebih dari 6.4 juta pengguna, Gameness bertujuan untuk melampaui 10 juta pengguna pada akhir tahun. Kemitraan strategis dengan Binance, The Sandbox, KuCoin, dan lainnya makin mempercepat pertumbuhannya di seluruh dunia.





Burak Çevik (Founder & CEO): Mantan eksekutif senior di ESL dan Bigpoint serta penulis dua buku tentang esports. Dia menggabungkan wawasan industri yang mendalam dengan sumber daya yang luas.

Metin Erduran (Co-founder & CTO): Mantan pakar teknis Riot Games yang memimpin pengembangan arsitektur inti platform.

Boğaçhan Aydın (Kepala Pengembangan Bisnis): Veteran dalam investasi esports dengan rekam jejak yang terbukti dalam integrasi sumber daya strategis.





Timnya menekankan bahwa masa depan GNESS ditentukan oleh setiap partisipan. Kekuatan komunitas adalah mesin penggerak yang sesungguhnya.









Dengan peta jalan strategis yang jelas, Gameness terus maju menuju posisi kepemimpinan dalam industri esports:

Putaran Pendanaan Awal 2023: Menyelesaikan putaran pendanaan awal dan menjalin kemitraan dengan merek seperti Amazon dan Microsoft.

Turnamen Besar: Menyelenggarakan sejumlah acara pada platform Binance dengan pool hadiah yang mencapai tujuh digit.

Pengembalian Nilai Pemain: Pendiri Burak Çevik mengungkapkan dalam wawancara bahwa proyek ini berevolusi dari produk generasi pertamanya dengan didorong oleh misi untuk mengembalikan nilai kepada pemain melalui teknologi Web3.









Gameness dan peluncuran token GNESS menandai babak baru untuk ekonomi esports Web3. Dengan menggabungkan model "Achieve-to-Earn", arsitektur blockchain yang transparan, dan kemitraan tingkat atas, platform ini menciptakan peluang yang saling menguntungkan bagi para pemain, merek, dan investor. Dengan peluncuran DEX pada bulan April 2025, GNESS siap menjadi penghubung utama antara dunia virtual dan dunia nyata untuk mengawali era kedaulatan pengguna dalam esports.





MEXC Token GNESS kini masuk listing di. Untuk membeli GNESS, ikuti langkah-langkah berikut:





situs web resmi 1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau kunjungi

trading Spot 2) Pada bilah pencarian, masukkan GNESS, lalu pilih

3) Pilih jenis order, masukkan kuantitas dan harga, lalu selesaikan transaksi.









Airdrop+ MEXC Anda juga dapat mengunjungi halamanuntuk bergabung ke acara deposit dan trading. Cukup selesaikan beberapa tugas mudah demi kesempatan memenangkan reward.



