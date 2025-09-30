Panduan Pemula: Penjelasan Stop-Limit Order dan Cara Mengaturnya di MEXC untuk Mengunci Laba dan Mencegah Kerugian





Pasar mata uang kripto bersifat volatil, harga dapat berfluktuasi tajam, dan keterlambatan sedikit saja dapat mengakibatkan hilangnya peluang atau kerugian yang tidak perlu. Stop-limit order adalah alat perdagangan otomatis yang digunakan secara luas yang memungkinkan investor untuk mengatur harga pemicu. Setelah harga ini tercapai, sistem akan otomatis mengeksekusi order beli atau jual, sehingga membantu pedagang mengendalikan risiko dan mengunci laba.













Stop-limit order merupakan instruksi yang telah ditetapkan yang memungkinkan Anda untuk menentukan harga pemicu, harga beli/jual, dan jumlah pembelian/penjualan terlebih dahulu. Ketika harga transaksi terkini mencapai harga pemicu Anda, sistem akan otomatis memasang limit order pada harga yang Anda tentukan.





Jenis order ini ideal bagi pedagang yang ingin membeli atau menjual segera setelah pasar mencapai harga tertentu.









1) Harga Pemicu: Harga yang mengaktifkan order yang telah Anda tetapkan setelah dicapai oleh transaksi terakhir.

2) Harga Beli/Jual: Harga yang Anda inginkan untuk membeli atau menjual mata uang kripto.

3) Jumlah Pembelian/Penjualan: Jumlah mata uang kripto yang ingin Anda beli atau jual.

4) Jumlah Order: Jumlah total mata uang kripto yang ingin Anda beli atau jual.









BTC Misalnya, harga pasarsaat ini adalah 118.500 USDT. Seorang pengguna mengantisipasi bahwa:

Jika BTC menembus di atas 119.000 USDT, hal itu mungkin menandakan sinyal tren naik.

Jika BTC turun di bawah 117.000 USDT, hal itu mungkin mengonfirmasi sinyal bearish.





Dalam kasus ini, pengguna dapat mengatur:

1) Take-Profit Order: Harga Pemicu 119.000 USDT, Harga Beli 119.200 USDT

2) Stop-Loss Order: Harga Pemicu 117.000 USDT, Harga Jual 116.800 USDT





Pengaturan ini memungkinkan pengguna menghindari pemantauan pasar yang terus-menerus, karena sistem akan otomatis memasang order ketika tingkat harga utama tercapai.





Catatan: Di pasar yang sangat volatil stop-limit buy order mungkin tidak dieksekusi jika harga bergerak terlalu cepat.











Limit Order Stop-Limit Order Definisi Anda menetapkan harga beli atau jual yang diinginkan, lalu sistem hanya akan mengeksekusi ketika harga pasar mencapai level tersebut. Anda menetapkan harga pemicu yang otomatis memasang limit order setelah tercapai. Syarat Pemicu Order segera dipasang, lalu menunggu hingga harga pasar mencapai harga yang ditetapkan. Order diaktifkan hanya ketika harga pasar mencapai harga pemicu. Mekanisme Pemicu Tidak Ya (memerlukan harga pemicu dan harga limit) Metode Penyelesaian Langsung dipasang ke dalam buku order dan menunggu penyelesaian. Tetap tidak aktif hingga terpicu, lalu masuk ke buku order sebagai limit order. Kegunaan Beli/jual pada harga yang Anda inginkan. Otomatis melakukan take profit atau stop loss ketika pasar mencapai tingkat harga utama. Fungsi Pengendalian Risiko Lemah: Utamanya untuk pemasangan order statis. Kuat: Umumnya digunakan untuk strategi take-profit/stop-loss guna menghindari hilangnya pergerakan pasar yang krusial.













Take-profit order memungkinkan pedagang untuk mengamankan keuntungan setelah harga mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini membantu menghindari hilangnya peluang penjualan optimal akibat keserakahan atau keraguan, sehingga mencegah terkikisnya laba.









Harga mata uang kripto sangat volatil dan sulit diprediksi. Pengaturan stop-loss order dapat membatasi kerugian secara efektif. Ketika pasar bergerak melawan ekspektasi Anda, order ini memungkinkan Anda untuk segera keluar, sehingga mencegah pengikisan modal lebih lanjut.









Emosi seperti ketakutan atau keserakahan sering kali berdampak negatif pada keputusan perdagangan. Stop-limit order mengeksekusi perdagangan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, sehingga menghilangkan pengaruh emosi manusia serta membuat keputusan lebih rasional dan objektif.









Dengan parameter order yang telah ditetapkan, pedagang tidak perlu lagi memantau pasar terus-menerus. Sistem akan otomatis mengeksekusi perdagangan setelah syaratnya terpenuhi.













Masuk ke akun MEXC Anda, lalu mengarahlah ke antarmuka perdagangan. Pilih Stop-limit, lalu masukkan Harga Pemicu, Harga Beli, dan Jumlah. Terakhir, klik Beli BTC untuk mengirim order.

















Setelah memasang order, Anda dapat melihat detailnya dalam Order Terbuka di panel order dan posisi pada bagian bawah.

















Setelah stop-limit order terisi atau dibatalkan, Anda dapat meninjau riwayatnya dalam Order → Order Spot → Riwayat Order.









Hindari mengatur harga terlalu jauh dari harga pasar: Pertahankan harga limit cukup mendekati harga pemicu untuk mengurangi risiko order terpicu tetapi tidak terisi.

Gunakan analisis teknis: Saat menetapkan level take-profit dan stop-loss, gunakan zona support/resistance, garis tren, dan indikator teknis lainnya untuk menentukan rentang yang masuk akal.

Pantau volume perdagangan dan sentimen pasar: Harga pemicu tidak menjamin eksekusi. Di pasar yang sangat volatil atau selama periode likuiditas rendah, order Anda mungkin tidak dicocokkan.









Stop-limit order adalah alat perdagangan otomatis yang sederhana tetapi efektif yang khususnya berguna bagi pedagang yang tidak dapat memantau pasar terus-menerus dan ingin merencanakan strategi mereka terlebih dahulu. Dengan menetapkan harga pemicu dan harga limit yang wajar, pedagang dapat menangkap peluang pasar tanpa intervensi terus-menerus sambil mengelola risiko penurunan secara efektif.





Baik pemula maupun investor berpengalaman, menguasai dan menerapkan strategi take-profit dan stop-loss secara fleksibel merupakan langkah kunci untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan mencapai imbal hasil yang lebih stabil. Meskipun demikian, tidak ada alat perdagangan yang dijamin ampuh. Pasar terus berubah, dan para pedagang harus menyelaraskan penggunaan stop-limit order dengan toleransi risiko, pengalaman perdagangan, dan analisis pasar mereka sendiri, serta terus menyempurnakan strategi dan keterampilan mereka.









