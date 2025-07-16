Apa itu Abstract? Panduan Pemula untuk Blockchain Lapisan 2 Berorientasi Konsumen





Teknologi blockchain telah berkembang pesat selama dekade terakhir dengan berevolusi dari peran Bitcoin sebagai penyimpan nilai menjadi adopsi smart contract Ethereum yang luas. Sekarang, teknologi ini berada di garis depan inovasi teknologi global. Namun, terlepas dari kemajuan ini, blockchain masih menghadapi hambatan besar untuk adopsi mainstream. Pengalaman pengguna yang kompleks, biaya yang tinggi, dan kecepatan yang rendah terus menyulitkan pengguna sehari-hari.





Abstract dibuat sebagai jawaban atas tantangan ini dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan antara blockchain dan pengguna sehari-hari. Misinya adalah membuat blockchain lebih dari sekadar alat bagi penggemar teknologi dan investor. Jaringan ini berusaha untuk mengintegrasikannya ke dalam kehidupan orang sehari-hari. Sebagai jaringan blockchain Lapisan 2 yang berfokus pada konsumen, Abstract dirancang untuk menyederhanakan pengalaman pengguna, meningkatkan efisiensi transaksi, dan menurunkan hambatan masuk demi menghadirkan teknologi blockchain ke dalam mainstream melalui kemudahan penggunaan.









Abstract dikembangkan bersama oleh Igloo Inc, perusahaan induk proyek NFT Pudgy Penguins, dan Cube Labs. Jaringan ini menggunakan teknologi zero-knowledge (ZK), atau bukti kriptografis, untuk memungkinkan verifikasi transaksi yang lebih aman dan privat.





Pada bulan Juni 2024, perusahaan ini mengumumkan akuisisi Frame, jaringan Lapisan 2 yang sedang dikembangkan dengan fokus pada NFT, bersama dengan tim pengembangannya untuk mendukung pembangunan Abstract.





Beberapa saat kemudian, perusahaan ini mengumumkan putaran penggalangan dana sebesar $11 juta yang dipimpin oleh perusahaan VC Silicon Valley, yaitu Founders Fund, dengan partisipasi dari investor Web3 yang meliputi 1kx dan Fenbushi Capital.





Tidak seperti kebanyakan proyek blockchain yang dimulai dari DeFi atau lapisan infrastruktur, Abstract telah menargetkan pengguna akhir sejak awal, khususnya di area yang berfokus pada konsumen seperti game, sosial, dan NFT. Pendekatan yang mengutamakan pengguna ini juga membentuk pilihan yang unik dalam arsitektur teknis dan desain produk.













Abstract adalah Lapisan 2 yang dibangun di Ethereum menggunakan teknologi ZK-Rollup. Dibandingkan dengan blockchain Lapisan 1 tradisional, ZK-Rollup meningkatkan throughput transaksi dan mengurangi biaya gas secara signifikan.





Abstract dibangun menggunakan ZK Stack yang dikembangkan oleh ZKsync, sebuah kerangka kerja modular yang memungkinkan pembuatan jaringan Lapisan 2 yang sangat mudah disesuaikan. Hal ini memungkinkan Abstract untuk tetap sepenuhnya kompatibel dengan mainnet Ethereum sekaligus beroperasi dengan logika jaringan dan sistem tata kelolanya sendiri yang independen.









Abstract mengintegrasikan EigenDA, yaitu modul ketersediaan data dari EigenLayer, untuk memastikan integritas dan keandalan volume besar dari data off-chain sebelum diverifikasi oleh mainnet Ethereum. Pengaturan ini memungkinkan Abstract untuk mendukung kegunaan yang lebih menuntut, seperti aplikasi game berskala besar dan platform trading berfrekuensi tinggi.









Abstract sepenuhnya kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine (EVM) yang memungkinkan dApp dan smart contract Ethereum lama untuk berjalan di jaringan ini dengan perubahan yang minimal. Pengembang dapat memigrasikan proyek tanpa menulis ulang kode, sehingga mengurangi biaya dan kompleksitas penerapan secara signifikan.













Abstract belum meluncurkan token aslinya, tetapi berdasarkan peta jalan pengembangan dan harapan komunitas, token ini kemungkinan akan dihadirkan di masa mendatang untuk mendukung insentif jaringan, tata kelola, dan staking. Token ini kemungkinan akan digunakan untuk:

Insentif : Memberikan reward kepada pengembang, operator node, dan pengguna aktif untuk mendorong pertumbuhan ekosistem.

Tata Kelola : Mengizinkan pemilik token untuk melakukan voting terhadap peningkatan protokol, perubahan parameter, dan keputusan tata kelola utama lainnya.

Staking: Validator atau operator node mungkin harus melakukan staking token sebagai jaminan untuk memastikan keamanan jaringan dan perilaku jujur.





Meskipun token ini belum dirilis secara resmi, Abstract telah menarik minat yang kuat dari para pengembang dan proyek. Informasi yang tersedia untuk umum menunjukkan bahwa beberapa aplikasi Web3, termasuk marketplace NFT Magic Eden dan platform analisis blockchain Dune Analytics, menjajaki integrasi dengan Abstract secara aktif.









Meskipun Abstract belum merilis detail tentang token aslinya, pengguna sudah dapat menyiapkan diri untuk potensi airdrop melalui interaksi dengan jaringan ini. Peluang yang ada saat ini meliputi:





Peluncuran mainnet : Mainnet Abstract resmi diluncurkan pada awal tahun 2025. Pengguna kini bisa mendapatkan poin XP dan lencana melalui interaksi dengan jaringan ini.

Sistem XP : Tindakan seperti bridging, trading, dan mencetak nama domain di Abstract akan menghasilkan XP bagi pengguna. Jumlah XP yang terakumulasi dapat berdampak langsung terhadap skala reward airdrop di masa mendatang.

Sistem lencana: Penyelesaian tugas tertentu akan membuka lencana yang dapat memberikan reward tambahan kepada pemiliknya.









Blockchain yang benar-benar berpusat pada pengguna harus mengatasi hambatan terbesar untuk masuk—dompet. Dompet tradisional sering kali mengharuskan pengguna menghafal frasa awal, memasang ekstensi browser, atau membayar biaya gas tinggi yang menghambat adopsi umum.





Abstract menyelesaikan masalah ini melalui implementasi penuh dari abstraksi akun dan metode autentikasi modern—Passkey. Pengguna dapat membuat dan mengakses dompet mereka menggunakan data biometrik, PIN perangkat, atau kata sandi. Tidak perlu seed phrase, tidak perlu plugin dompet. Hasilnya adalah pengalaman mulus yang terasa seperti Web2 sambil mempertahankan kontrol aset penuh sekelas Web3.





Selain itu, dompet Abstract mendukung transaksi tanpa gas, artinya semua biaya on-chain ditanggung oleh platform atau penyedia dApp. Hal ini menurunkan hambatan bagi pengguna baru secara signifikan dan membuat orientasi ke Web3 lebih intuitif dan mudah diakses.









Abstract bukan hanya bertujuan menjadi "alternatif Ethereum" yang lebih cepat. Misi utamanya adalah membangun jaringan blockchain yang benar-benar dapat diakses oleh konsumen sehari-hari. Untuk meraih tujuan tersebut, area fokus utamanya meliputi:





Game Web3 : Mendukung game multipemain berskala besar dan aktual dengan ekonomi dalam game yang kompleks berkat infrastruktur latensi rendah dan throughput tinggi.

NFT dan Barang Koleksi Digital : Memanfaatkan pengalaman dari Pudgy Penguins untuk menciptakan ekosistem full-stack untuk mencetak, trading, dan memamerkan aset digital.

Platform Sosial : Mendukung aplikasi sosial on-chain generasi berikutnya dengan sistem identitas, insentif konten, dan pembayaran mikro.

Aplikasi Commerce dan Merek Web3: Memungkinkan merek utama menjangkau pengguna asli blockchain secara aman dan hemat biaya.









Abstract menonjol sebagai salah satu dari sedikit proyek Web3 yang dibangun dengan mengutamakan pengguna sehari-hari sejak awal. Dengan menggabungkan keunggulan teknologi ZK, kompatibilitas EVM penuh, transaksi tanpa gas, dan autentikasi yang disederhanakan, Abstract siap menjadi salah satu jaringan Lapisan 2 pertama yang mencapai adopsi dunia nyata yang sesungguhnya. Dengan mainnet yang resmi diluncurkan pada awal 2025, gelombang baru dApp yang berpusat pada pengguna diperkirakan akan menyusul.





Abstract lebih dari sekadar platform blockchain lainnya dan merupakan gateway yang penting menuju era konsumen Web3. Fase eksplosif berikutnya dalam adopsi blockchain mungkin bisa dimulai dengan proyek seperti ini.







