Apa itu Academic Labs? Inovasi Pendidikan Berbasis AI dan Web3

AI dengan Web3 Academic Labs Melalui penggabungan(AAX) merombak pendidikan online. Platform EduFi mengintegrasikan insentif pembelajaran, konten terdesentralisasi, dan tata kelola komunitas untuk menghilangkan kesenjangan insentif, mengurangi biaya, dan memutus monopoli sumber daya demi membangun ekosistem terbuka yang memprioritaskan pelajar dan pendidik.









Solana Academic Labs adalah platform pendidikan terdesentralisasi yang dibangun pada blockchainyang memanfaatkan personalisasi AI dan insentif Web3 untuk mendukung jaringan pembelajaran global berbasis komunitas. Misinya, yang diwujudkan dalam model "Belajar, Berbagi, Hasilkan", adalah memicu motivasi pelajar dan membuka nilai sumber daya pendidikan di seluruh dunia.





Fitur platformnya meliputi:





Tata Kelola Terdesentralisasi: Platform mengembalikan otoritas dan nilai langsung kepada pelajar dan kreator konten.

Insentif Terbuka dan Transparan: Pengguna mendapatkan reward dengan belajar, mengajar, dan berkontribusi.

Visi Global: Sumber daya pendidikan dapat mengalir dan dibagikan secara bebas ke seluruh dunia.









Sebagai platform Web3 yang dikhususkan untuk merombak paradigma pendidikan, Academic Labs menggabungkan misi yang jelas dengan fondasi teknis dan fungsional yang kuat. Dengan mengintegrasikan desain gamifikasi, personalisasi berbasis AI, dan infrastruktur blockchain secara mendalam, platform ini meningkatkan efisiensi pembelajaran serta merombak perolehan dan distribusi pengetahuan. Bagian berikut mengkaji cara Academic Labs mencapai tujuan inovasi pendidikannya dalam tiga dimensi: pengalaman belajar, infrastruktur teknis, dan model tata kelola.









Academic Labs menyediakan beragam konten gamifikasi seperti kuis, video, dan kursus interaktif yang berfokus pada bahasa Inggris, dasar-dasar blockchain, dan pemrograman. Pendekatan seperti game ini bukan hanya membuat pembelajaran lebih menarik, melainkan juga memacu motivasi dan partisipasi aktif dari pelajar.









Platform ini memanfaatkan AI untuk melakukan personalisasi jalur pembelajaran sambil memanfaatkan sifat terdesentralisasi Web3 untuk memastikan distribusi yang adil dan pengelolaan sumber daya pendidikan yang transparan. Academic Labs juga berencana untuk menghadirkan fitur-fitur baru seperti Agen AI dan Chain Pengetahuan Global untuk makin memperluas ekosistem pembelajarannya.









Academic Labs menerapkan model tata kelola organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) yang memungkinkan anggota komunitas untuk berpartisipasi dalam keputusan platform seperti kurasi konten dan pengembangan fitur, sehingga memperkuat keterlibatan dan kepemilikan pengguna.









AAX adalah token asli Academic Labs pada blockchain Solana dengan suplai maksimum 5 miliar token. Utilitas utamanya meliputi:





Insentif Pembelajaran: Pengguna mendapatkan reward AAX dengan menyelesaikan tugas pembelajaran.

Reward Pembuatan Konten: Kreator konten menerima AAX berdasarkan kualitas dan popularitas karya mereka.

Tata Kelola Platform: Pemilik AAX berpartisipasi dalam voting tata kelola untuk membentuk masa depan platform.





Academic Labs juga menjalankan program Study-to-Earn (Belajar untuk Menghasilkan) yang memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas tantangan untuk mendapatkan poin yang dikonversi menjadi token AAX di akhir acara.









kolaborasi strategis dan pencapaian penting Academic Labs, yang didirikan pada tahun 2023 dan berkantor pusat di Singapura, telah mengembangkan ekosistemnya dengan cepat melalui





Kemitraan: Membangun aliansi dengan lebih dari 20 proyek dan lembaga Web3 terkemuka yang secara kolektif melayani lebih dari 2 juta pengguna.

Pendanaan: Menyelesaikan putaran pendanaan $3.2 juta pada November 2024 dengan didukung oleh investor terkemuka, termasuk DWF Labs, HTX Ventures, dan UOB Venture.

Listing di Bursa: Pada Mei 7, 2025, token AAX diluncurkan di MEXC Pada Mei 7, 2025, token AAX diluncurkan di, sehingga menandai langkah yang signifikan dalam ekspansi global platform ini.









Academic Labs aktif mempersiapkan Platform 2.0 dengan inisiatif yang meliputi:





Peningkatan Agen AI: Memperluas kemampuan multibahasa dan fungsionalitas pembelajaran mendalam.

Kemajuan Chain Pengetahuan Global: Membangun infrastruktur Web3 untuk sertifikasi dan distribusi konten pendidikan.

Airdrop Komunitas Kedua: Memberikan reward kepada kontributor awal dan pembelajar yang sangat aktif.

Ekspansi Ekosistem Kursus: Bermitra dengan universitas, instruktur terkenal, dan platform pendidikan untuk memperluas kurikulum.

Optimisasi Seluler dan Lintas Platform: Meningkatkan kegunaan dan fitur interaksi sosial pada berbagai perangkat.





Tujuan platform ini adalah menciptakan jaringan pengetahuan terdesentralisasi global yang menghubungkan para pendidik, pelajar, pengembang, dan investor untuk bersama-sama membangun paradigma pendidikan baru "Belajar & Hasilkan, Mengajar & Makmur".









Academic Labs menggabungkan AI dan Web3 untuk menciptakan platform pendidikan yang terdesentralisasi dan berbasis komunitas yang mengatasi kendala pembelajaran online tradisional. Token aslinya, yaitu AAX, bukan hanya memberikan reward atas pembelajaran dan pembuatan konten, melainkan juga memberikan hak tata kelola kepada pengguna. Seiring platform ini berkembang dan memperluas kemitraan globalnya, Academic Labs siap memberikan dampak yang signifikan terhadap masa depan pendidikan.





