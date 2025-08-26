Seiring Bitcoin telah memantapkan dirinya sebagai jaringan blockchain yang paling aman dan terdesentralisasi, keterbatasannya dalam skalabilitas dan pemrograman menjadi makin jelas. Sementara mainnet Seiring Bitcoin telah memantapkan dirinya sebagai jaringan blockchain yang paling aman dan terdesentralisasi, keterbatasannya dalam skalabilitas dan pemrograman menjadi makin jelas. Sementara mainnet
Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

26 Agustus 2025
Seiring Bitcoin telah memantapkan dirinya sebagai jaringan blockchain yang paling aman dan terdesentralisasi, keterbatasannya dalam skalabilitas dan pemrograman menjadi makin jelas. Sementara mainnet Bitcoin menjadi tolok ukur industri untuk keamanan dan desentralisasi, kekuatan ini mengorbankan throughput transaksi dan efisiensi biaya yang menyebabkan waktu konfirmasi lambat dan biaya tinggi. Bitcoin tidak mendukung smart contract secara asli, sehingga membuatnya sulit mengakomodasi permintaan yang terus meningkat untuk aplikasi terdesentralisasi. Selain itu, kurangnya bridge cross-chain trustless asli dengan blockchain lain membatasi ekspansi ekosistem Bitcoin.

Solusi Lapisan 2 berpotensi mengatasi keterbatasan throughput dan keterprograman Bitcoin dengan mengembangkan model keamanannya sambil menambahkan bridging BTC terdesentralisasi, smart contract Turing-complete, dan throughput jaringan yang jauh lebih tinggi. Bitlayer dikembangkan dengan tujuan berikut: Menghilangkan kendala teknis Bitcoin tanpa mengorbankan desentralisasi atau keamanan. Sebagai lapisan yang dibangun khusus untuk penskalaan dan smart contract, Bitlayer menciptakan kegunaan baru dan potensi pertumbuhan pada ekosistem Bitcoin.

1. Apa Itu Bitlayer?


Bitlayer adalah Bitcoin Lapisan 2 pertama yang dibangun pada BitVM yang menjaga keamanan tingkat Bitcoin sekaligus berfungsi sebagai lapisan komputasinya. Bitlayer menghadirkan skalabilitas ke jaringan Bitcoin tanpa mengorbankan keamanan, sehingga memberikan transaksi dengan biaya rendah dan throughput tinggi.

Dengan dibangun berdasarkan mekanisme konsensus Proof-of-Stake (PoS), Bitlayer kompatibel dengan EVM agar pengembang dapat menyebarkan dan menjalankan berbagai aplikasi terdesentralisasi (dApp) seperti DeFi, NFT, dan GameFi, sehingga sangat memperkaya ekosistem Bitcoin. Desainnya memanfaatkan Bitcoin sebagai lapisan keamanan dasar untuk meningkatkan throughput, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan kegunaan melalui arsitektur Lapisan 2.

2. Apa itu Koin BTR? Harga Token Bitlayer


BTR adalah token asli ekosistem Bitlayer yang utamanya digunakan untuk insentif protokol dan tata kelola. Total suplainya dibatasi sebanyak 1 miliar BTR. Saat ini, harga BTR adalah $0.00.

2.1 Fungsi Token BTR


  • Insentif Ekosistem: BTR digunakan untuk memberikan reward kepada partisipan aktif di dalam ekosistem Bitlayer sebagai insentif bagi pengembang, pengguna, dan mitra untuk mendorong pertumbuhan ekosistem.
  • Tata Kelola: Pemilik BTR dapat berpartisipasi dalam tata kelola ekosistem Bitlayer, termasuk mengajukan dan melakukan voting terhadap proposal, menyesuaikan parameter protokol, serta mempromosikan tata kelola komunitas terdesentralisasi.

2.2 Pelacak Token BTR: BTR Scan dan Alamat Kontrak



2.3 Prospek Harga BTR


Harga BTR akan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk penawaran dan permintaan pasar, tren pasar kripto secara keseluruhan, pertumbuhan ekosistem Bitlayer, kemitraan strategis, serta kegunaan di dunia nyata. Sebagai protokol penskalaan Bitcoin yang sedang berkembang, inovasi teknologi dan ekspansi ekosistem Bitlayer dapat memberikan dukungan yang fundamental untuk nilai BTR. Namun, aset kripto sangat volatil dan pergerakan harga di masa mendatang sulit diprediksi dengan pasti. Investor harus memantau dengan cermat kemajuan teknis Bitlayer, pengembangan ekosistem, dan tren industri yang lebih luas, serta mengacu pada data dari platform utama seperti MEXC untuk melakukan penilaian risiko yang rasional demi menghindari perilaku spekulatif atau berbasis kelompok.

3. Pendanaan Bitlayer: Riwayat Penggalangan Dana


Selain pendanaan internal yang tidak diungkapkan, Bitlayer telah menyelesaikan tiga putaran pendanaan publik: Pendanaan Awal, Seri A, dan Seri A+.

Pada Maret 27, 2024, Bitlayer mengumumkan penyelesaian putaran awal senilai $5 juta yang dipimpin oleh Framework Ventures dan ABCDE. Investor lain yang berpartisipasi meliputi StarkWare, OKX Ventures, Alliance DAO, UTXO Management, Asymmetric Capital, Kenetic Capital, Pivot Global, Web3Port, Mindfulness Capital, C6E Capital, PAKA, Comma3 Capital, Kronos Ventures, dan puluhan lembaga lainnya, bersama dengan OG Bitcoin terkemuka serta pengusaha Web3 dan investor malaikat seperti Dan Held, CEO Messari Ryan Selkis, dan co-founder Messari Dan McArdle.

Pada Juli 23, 2024, Bitlayer menyelesaikan putaran Seri A senilai $11 juta dengan valuasi $300 juta. Putaran ini dipimpin oleh institusi terkemuka Franklin Templeton dan ABCDE Capital dengan partisipasi dari Stake Capital Group, WAGMI Ventures, Skyland Ventures, Flow Traders, GSR Ventures, FalconX, Metalpha, 280 Capital, Presto Labs, dan Caladan, serta individu terkemuka seperti pencipta BRC-20 DOMO dan Brian Kang, co-founder FactBlock dan Korea Blockchain Week (KBW).

Pada Oktober 8, 2024, Bitlayer menyelesaikan putaran Seri A+ senilai $9 juta dengan valuasi yang sama senilai $300 juta. Putaran ini dipimpin oleh Polychain Capital dan Franklin Templeton dengan partisipasi dari SCB Limited, Selini Capital, G-20.Group, dan investor lainnya.

Putaran Seri A dan Seri A+ Bitlayer menggunakan struktur Perjanjian Sederhana untuk Ekuitas Masa Depan (SAFE) disertai dengan waran token yang mencakup valuasi ekuitas dan valuasi token terdilusi penuh. Setelah putaran terakhir, total pendanaan Bitlayer telah mencapai $25 juta.

4. Peluang Airdrop Bitlayer yang Potensial


Pada tahap awal, Bitlayer mengadakan beberapa putaran acara "Festival Mining Genesis" dan menghadirkan mekanisme terkait airdrop permata dan poin secara publik, serta program insentif token bagi pengguna awal. Pengguna yang ingin memenuhi syarat untuk mendapatkan airdrop BTR dapat berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas Bitlayer, baik melalui kampanye pemasaran maupun interaksi on-chain, untuk mengumpulkan poin Bitlayer dan bahkan dapat menerima airdrop token BTR langsung melalui acara tertentu.

Setelah Anda masuk ke situs web Bitlayer dan menghubungkan dompet di Racer Center, Anda dapat melihat jumlah permata Bitlayer yang telah diterima melalui airdrop, memeriksa poin yang terkumpul dari interaksi sebelumnya, dan mengklaim lencana kehormatan yang didapatkan dari aktivitas Bitlayer sebelumnya.

Penting untuk diperhatikan:
1) Bitlayer belum merilis tokenominya, lalu kurs untuk permata, poin, dan token BTR belum diumumkan. Pengguna harus mengikuti pengumuman resmi dengan saksama untuk mengetahui informasi terkini.
2) Saat ini, ambang batas untuk mendapatkan poin sangat rendah, dan berpartisipasi dengan banyak akun dapat menimbulkan risiko sybil.


5. Bagaimana Cara Membeli BTR di MEXC?


Sebagai token baru yang sangat dinantikan, BTR belum masuk listing di sebagian besar bursa utama. MEXC, sebuah platform yang berfokus dalam penemuan aset berkualitas, memberi pengguna akses ke token yang populer dan sedang berkembang. Dengan pilihan asetnya yang luas, biaya transaksi yang sangat rendah, serta lingkungan trading yang aman dan stabil, MEXC telah menjadi pilihan tepercaya di kalangan pengguna.

BTR kini masuk listing di MEXC. Manfaatkan peluang awal ini untuk mendapatkan eksposur ke sektor yang baru dan sedang berkembang. Anda dapat membeli BTR di MEXC dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1) Buka dan masuk ke Aplikasi atau situs web resmi MEXC.
2) Cari BTR di bilah pencarian, lalu pilih opsi trading Spot atau Futures.
3) Pilih jenis order, masukkan kuantitas, harga, dan parameter relevan lainnya, lalu selesaikan transaksi.


Anda juga dapat mengunjungi halaman Airdrop+ MEXC untuk berpartisipasi dalam acara deposit dan trading terkait. Dengan menyelesaikan beberapa tugas sederhana, Anda akan berkesempatan untuk mendapatkan token BTR atau reward bonus USDT.

Penafian: Materi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak menyarankan pembelian, penjualan, atau kepemilikan aset apa pun. MEXC Learn hanya menyediakan referensi informasional dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Segala keputusan investasi yang diambil oleh pengguna tidak terkait dengan platform ini.

