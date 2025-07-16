Apa itu Boss Fighters? Proyek Inovatif yang Merombak Ekonomi Game





Boss Fighters Dalam lanskap yang berkembang pesat saat ini yang makin menyatukan industri blockchain dan game,muncul sebagai pemimpin yang merombak masa depan ekonomi game melalui gameplay dan sistem ekonominya yang inovatif.









Boss Fighters , yang dikembangkan oleh Pixward Games, bertujuan untuk memberdayakan pemain dengan kebebasan dan kepemilikan yang sepenuhnya baru melalui ekonomi berbasis pemain dan model distribusi token yang adil.





Boss Fighters adalah game aksi multipemain laju cepat yang memadukan aksesibilitas Web2 dengan prinsip kepemilikan Web3 secara mulus. Dengan disajikan sebagai pertarungan arena 1v4 asimetris, game ini menggabungkan gameplay VR dan PC untuk memberikan pengalaman unik yang imersif. Dalam setiap pertandingan, satu pemain menggunakan VR untuk mengontrol Boss besar, sedangkan empat pemain lain berperan sebagai fighter di PC yang terlibat dalam pertempuran yang kacau dan menegangkan.









Dalam Boss Fighters, pemain dapat memilih untuk menjadi Boss yang menjulang tinggi atau salah satu Fighter yang terampil:





Boss VR: Gunakan senjata yang mematikan dan kemampuan strategis menggunakan pengaturan VR untuk melawan tim fighter PC.

Fighter PC: Tantang Boss sendirian atau sebagai tim dengan menggunakan taktik, koordinasi, dan keterampilan untuk mendapatkan reward dan membuka perlengkapan yang tangguh.





Desain game asimetris ini menghadirkan pengalaman baru dan menarik bagi pemain melalui penggabungan aksi intens dengan kedalaman strategis.













Inti dari Boss Fighters adalah sistem ekonomi berbasis pemain. Dalam model ini, pemain tidak lagi hanya menjadi konsumen konten game—mereka menjadi partisipan aktif dan arsitek ekonomi dalam game. Dengan penggunaan token BFTOKEN, pemain dapat terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti membuat dan meningkatkan perlengkapan NFT, meningkatkan reward token pasca-pertempuran, dan mencetak NFT penghasil token.









Boss Fighters mengadopsi model distribusi token adil yang revolusioner. Tidak seperti game tradisional, distribusi BFTOKEN sepenuhnya berfokus pada komunitas. Tidak ada alokasi yang disediakan untuk anggota tim, penasihat, atau pemodal ventura. Pendekatan ini memastikan keadilan dan keberlanjutan jangka panjang dalam ekonomi game sekaligus memaksimalkan manfaat bagi pemain.









Boss Fighters mendukung gameplay lintas-platform yang memungkinkan pemain menikmati game di VR, PC, dan akhirnya perangkat seluler. Aksesibilitas multi-perangkat ini bukan hanya memperluas jangkauan audiens game, melainkan juga memberikan fleksibilitas dan pilihan yang lebih besar bagi pemain di berbagai platform.













Nama Token: BFTOKEN

Total Suplai: 1 miliar









Reward Pemain: 70%

Pemasaran & Komunitas: 20%

Ekosistem & Likuiditas: 10%.













Kerajinan & Peningkatan: Digunakan untuk membuat dan meningkatkan item NFT.

Mata Uang dalam Game: Berfungsi sebagai media utama untuk membeli perlengkapan dan berpartisipasi dalam transaksi pasar.

Tata Kelola: Pemilik token dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan tata kelola di dalam ekosistem game.









Sebagai game aksi Web3 yang inovatif, Boss Fighters memberikan pengalaman pemain dan level otonomi yang sepenuhnya baru melalui ekonomi berbasis pemain dan model distribusi token yang adil. Dengan peluncuran token BFTOKEN, Boss Fighters siap menetapkan standar baru dalam industri game dan memimpin gelombang inovasi berikutnya dalam ekonomi game.





Dalam pertumbuhannya yang pesat, kolaborasi Boss Fighters dengan MEXC, bursa saham global terkemuka, telah memberikan momentum yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut. MEXC, yang terkenal karena biaya yang rendah, trading yang sangat cepat, cakupan aset yang luas, dan likuiditas yang luar biasa, telah mendapatkan kepercayaan investor di seluruh dunia. Selain itu, wawasan tajam MEXC terhadap proyek-proyek yang sedang berkembang dan dukungan yang berdedikasi menjadikannya lahan yang subur untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif blockchain berkualitas tinggi.





Spot Futures biaya yang sangat rendah Saat ini, BFTOKEN tersedia untuk tradingdandi MEXC. Anda dapat melakukan trading token ini dengandengan mengikuti langkah-langkah berikut:





situs web resmi 1) Masuk ke Aplikasi atauMEXC

Spot Futures 2) Masukkan "BFTOKEN" di bilah pencarian, lalu pilih tradingatau

3) Pilih jenis order, masukkan kuantitas dan harga yang diinginkan, lalu pasang order







