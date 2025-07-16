Apa itu DeLorean Labs (DMC)? Membangun Infrastruktur Web3 bagi Merek Otomotif

DeLorean Labs Seiring makin banyaknya merek global yang mengeksplorasi aplikasi blockchain,memelopori integrasi mendalam antara industri otomotif tradisional dengan ekosistem Web3. Sebagai proyek turunan dari merek DeLorean yang legendaris, DeLorean Labs didedikasikan untuk membangun infrastruktur Web3 komprehensif yang melayani merek, pengembang, dan pengguna. Dengan berpusat di sekitar token DMC, proyek ini menghubungkan identitas on-chain, aset fisik, dan pengalaman digital, sehingga menciptakan jalur ekspansi on-chain untuk merek dunia nyata.









Web3 DeLorean Labs beroperasi sebagai cabang eksperimental di bawah merek DeLorean, yang berfokus pada desain arsitektur dan pengembangan aplikasi. Misinya tidak hanya sekadar membawa nilai-nilai inti merek secara on-chain, tetapi juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tokenomi, identitas on-chain, dan smart contract dapat memfasilitasi pendefinisian ulang pengalaman merek yang terdesentralisasi.





Tidak seperti proyek NFT tradisional, DeLorean Labs membangun infrastruktur dasar untuk interaksi on-chain antara merek dan pengguna. Melalui sistem identitas, mekanisme reward, fungsi reservasi, dan model ekonomi yang ditokenisasi, proyek ini mendorong transformasi DeLorean dari produsen mobil konvensional menjadi partisipan platform Web3 yang aktif. Sasaran akhirnya bukan hanya mendigitalkan mereknya sendiri tetapi juga membangun protokol Web3 modular yang dapat diadopsi merek lain, sehingga membantu perusahaan tradisional memigrasikan identitas dan aset digital secara on-chain.









Sui Dengan dibangun di blockchain, lapisan aplikasi DeLorean Labs menikmati manfaat yang disediakan oleh Sui, yaitu eksekusi berkecepatan tinggi, latensi rendah, dan model data yang berpusat pada objek—ideal untuk menangani interaksi merek yang kompleks dan beragam jenis aset. Modul utama yang dikembangkan atas dasar ini meliputi:





Protokol Flux: Sistem identitas dan reputasi on-chain yang digunakan untuk memverifikasi partisipasi pengguna dan membuka reward

Sistem Reservasi: Memungkinkan pengguna untuk memesan pembelian kendaraan DeLorean atau berpartisipasi dalam acara on-chain terbatas menggunakan token DMC

Modul Insentif dan Lotre On-Chain: Memastikan distribusi yang adil dan meningkatkan keterlibatan pengguna

Peralatan Pengembangan Merek: Direncanakan untuk memungkinkan merek lain terintegrasi dengan Web3 dengan cara yang sama.





DeLorean Labs bukan hanya platform milik sendiri, tetapi juga membangun protokol terbuka untuk melayani mitra merek yang lebih luas.









DMC Inti dari ekosistem DeLorean Labs adalah tokenyang berfungsi sebagai kredensial akses ke jaringan dan sebagai mekanisme insentif untuk interaksi antara merek dan pengguna. Kegunaan utamanya meliputi:





Fungsi Utilitas: DMC dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekosistem, mengakses konten eksklusif, membayar biaya minting, dan memesan kendaraan;

Nilai Ekonomi: DMC akan beredar di pasar publik dan menjadi bagian integral dalam membangun model insentif dan sistem retensi pengguna;

Konektivitas Merek: Dengan memiliki DMC, pemiliknya menikmati pengalaman terintegrasi yang unik baik secara on-chain maupun offline dengan merek DeLorean, seperti menebus memorabilia, voting komunitas, dan mengakses NFT edisi terbatas.





DMC bukanlah aset kripto yang independen, melainkan aset yang bertindak sebagai jembatan antara identitas merek dan layanan on-chain.





Total suplai DMC adalah 12,8 miliar token dengan distribusi awal sebagai berikut:













DeLorean Labs terus melangkah maju di setiap fase dan membangun model interaksi merek Web3 yang menyeluruh—dari sisi teknologi hingga ekosistem, dari komunitas hingga contoh kegunaan. Pengembangannya dibagi menjadi beberapa tahap utama:





Fase Waktu Tonggak Penting Peluncuran Q4 tahun 2024 Situs web resmi diluncurkan, tokenomi diterbitkan, Flux V1 beta dirilis Pertumbuhan Q1 tahun 2025 Airdrop NFT, sistem insentif diluncurkan, reservasi kendaraan diterapkan Perluasan Ekosistem Q2 tahun 2025 Peluncuran DMC Launchpad dimulai, modul merek mitra diperkenalkan Kolaborasi Merek Terbuka Paruh kedua tahun 2025 Toolkit SDK disediakan untuk mendukung integrasi fitur Web3 untuk merek lain





Khususnya, selama pengembangan ekosistem interaktif on-chain oleh DeLorean Labs, acara DeLorean Labs Time Capsule menjadi salah satu momen penting. Pada tahun 2024, acara tersebut merilis koleksi digital dan fisik sebanyak 8.888 buah secara terbatas dan menampilkan Christopher Lloyd (Doc Brown), bintang "Back to the Future," sebagai duta resmi. Acara ini memicu respons antusias dari publik.





Semua Time Capsule (Kapsul Waktu) diluncurkan secara serentak sehingga pengguna dapat memperoleh aset digital dengan berbagai tingkat kelangkaan, serta manfaat fisik dan on-chain, termasuk mobil listrik DeLorean Alpha5, pengalaman balapan F1, dan mobil virtual yang dapat digunakan dalam game Web3. Model inovatif ini tidak hanya meningkatkan aspek seremonial interaksi merek, tetapi juga menandai integrasi pertama merek mobil fisik dengan item koleksi on-chain dan mekanisme hak, sehingga memberikan paradigma nyata untuk interaksi digital merek pada masa mendatang.









DeLorean Labs tidak hanya didedikasikan untuk merek DeLorean. Visi utamanya adalah membangun infrastruktur ekosistem merek Web3 yang dapat diskalakan. Dengan menyasar pengembang, merek, dan kreator konten on-chain, platform ini menawarkan kemampuan berikut:





Alat integrasi API/SDK: Menyederhanakan proses integrasi merek secara on-chain;

Sistem identitas on-chain dan pelabelan pengguna: Membantu merek mengidentifikasi dan memberikan reward kepada pengguna bernilai tinggi;

Modul Launchpad berhambatan rendah: Mendukung merek dalam menerbitkan NFT, token acara, akses prapenjualan, dan banyak lagi;

Alat bantuan kepatuhan regulasi: Mengefisienkan proses hukum dan keuangan pada aktivitas on-chain.





Ke depannya, DeLorean Labs bercita-cita menjadi “Shopify Web3” untuk merek.









DeLorean Labs unik karena memanfaatkan teknologi on-chain sebagai alat praktis untuk menciptakan nilai komersial yang nyata, bukan kriptografi demi dirinya sendiri. DMC bukan sekadar token spekulatif, melainkan fondasi penting yang mendukung kehadiran digital merek DeLorean yang berkelanjutan.





Seiring dengan makin matangnya aset digital dan meningkatnya identitas pengguna serta mekanisme insentif dari merek ini, DeLorean Labs memelopori paradigma yang memadukan merek otomotif dengan logika Web3 asli. Kesuksesannya menjadi model acuan bagi merek lain yang berupaya melakukan desentralisasi dan meningkatkan keterlibatan pengguna.





biaya sangat rendah Saat ini, token DMC masuk listing di MEXC, tempat Anda dapat melakukan trading token ini dengandengan mengikuti langkah-langkah berikut:





Spot Futures 2) Cari “DMC” di bilah pencarian, lalu pilih tradingatau

3) Pilih jenis order, masukkan jumlah dan parameter harga, lalu selesaikan transaksi.





Airdrop+ MEXC Anda juga dapat mengunjungi halamanuntuk berpartisipasi dalam acara airdrop DMC dan memperoleh reward tambahan!



