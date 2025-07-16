Apa itu FlyTrade (FLY)?: Mesin Peningkatan untuk Pengalaman Trading Cross-Chain

FlyTrade (FLY) Seiring dengan terus berkembangnya ekosistem multi-chain, interaksi aset yang lancar di antara blockchain telah menjadi tuntutan utama dalam operasi harian pengguna.diciptakan untuk mengatasi permasalahan ini—sebagai platform trading cross-chain yang efisien, aman, dan mudah digunakan, FlyTrade bertujuan untuk merombak pengalaman cross-chain dengan rute paling cerdas dan langkah paling sedikit.









stablecoin bidang DeFi FlyTrade adalah protokol likuiditas cross-chain yang dibangun berdasarkan konsep abstraksi chain. Tujuannya adalah menyatukan akses ke likuiditas aset multi-chain dan memungkinkan interoperabilitas yang lancar antar-chain. Saat ini, FlyTrade mendukung trading agregat di berbagai jaringan blockchain utama dan lebih dari 18,000 aset—termasuk, token LP, dan token penghasil yield. FlyTrade, yang awalnya dikenal sebagai Magpie Protocol, telah mengalami rebranding dan transformasi produk total untuk memasukidengan kerangka trading abstraksi chain yang lebih lengkap.













FlyTrade telah membangun mesin agregasi cerdas cross-chain yang menarik data aktual dari ratusan DEX dan pool likuiditas. Mesin ini otomatis mengidentifikasi slippage terendah dan rute harga terbaik, sehingga memastikan setiap transaksi cross-chain dieksekusi dengan efisiensi maksimum.









Pengguna tidak perlu mengganti jaringan dompet atau melakukan bridging aset secara manual. FlyTrade otomatis mendeteksi chain tujuan dari aset target dan menangani semua komunikasi antar-chain, sehingga menjadikannya semudah memasukkan hasil yang diinginkan, lalu protokol menangani sisanya.









Ethereum Avalanche Fantom Saat ini mendukung berbagai jaringan populer termasuk, Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, zkSync,, Scroll, Linea, Manta, Berachain, Blast, Metis,, dan banyak lagi—mencakup sebagian besar skenario interaksi aset on-chain.









FlyTrade berencana untuk menghadirkan fitur abstraksi akun seperti sponsor biaya gas, penandatanganan cross-chain otomatis, dan manajemen dompet multi-aset untuk menawarkan pengalaman pengguna yang lancar pada berbagai chain yang sebanding dengan menggunakan platform terpusat.









Ekonomi token FlyTrade berpusat di seputar token aslinya, yaitu FLY, dengan memanfaatkan mekanisme putaran FLYwheel inovatif yang dirancang untuk memberikan insentif kepada trader aktif dan partisipan jangka panjang. Struktur ini mendukung pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan dan tata kelola yang efisien. Model ini memiliki dua mode partisipasi utama—xFLY dan FLY33—untuk melayani pengguna aktif dan pemilik pasif.













Kunci untuk Mendapatkan Kekuatan Voting : Pengguna dapat mengunci FLY untuk menerima xFLY. Makin lama periode penguncian, makin besar bobot voting-nya.

Vote untuk Mengarahkan Alokasi Insentif : Pemilik xFLY melakukan voting untuk mengarahkan insentif FLY ke pasangan trading tertentu demi mengoptimalkan aliran modal.

Biaya Trading & Subsidi Slippage : Pasangan trading dengan volume vote tinggi diuntungkan dari berkurangnya biaya dan slippage.

Bagi Hasil : Pemilik xFLY mendapatkan bagian dari biaya platform berdasarkan stake voting mereka.

Reward yang Ditingkatkan : Penguncian dan trading aktif membuka bonus pengali untuk mendorong partisipasi yang berkelanjutan.

Mekanisme Keluar: Keluar Standar merilis token secara bertahap selama periode tiga bulan untuk membantu menjaga stabilitas ekosistem dan mencegah spekulasi jangka pendek. Keluar Instan memungkinkan pengguna untuk segera menarik token mereka; namun, 50% dari jumlah yang ditarik akan di-burn secara permanen untuk mengurangi suplai yang beredar dan mempertahankan nilai token jangka panjang.









Voting Algoritmis : Tidak diperlukan voting manual—vote ditetapkan secara otomatis oleh sistem.

Otomatis Melipatgandakan Reward : Penghasilan otomatis diinvestasikan kembali untuk meningkatkan pertumbuhan nilai.

Tidak Ada Syarat Penguncian : FLY33 merupakan token yang likuid, sehingga dapat di-trade atau ditransfer secara bebas.

Ideal bagi Trader yang Jarang Aktif atau Pemilik Jangka Panjang: Nikmati insentif ekosistem pasif dengan keterlibatan minimal.





Model token ini memberikan reward kepada pengguna secara langsung atas aktivitas trading, bukan hanya karena menyediakan likuiditas—sehingga mendorong ekosistem trading yang lebih efisien dan dinamis.









Kontrak protokol FlyTrade telah menjalani beberapa putaran audit keamanan pihak ketiga dan dilengkapi dengan sistem pemantauan risiko aktual untuk memastikan keamanan aset pengguna. Frontend platform ini mendukung dompet non-kustodian utama seperti MetaMask, WalletConnect, dan Coinbase Wallet. Melalui kombinasi dengan verifikasi tanda tangan on-chain, pengguna dipastikan memiliki kontrol penuh terhadap dana mereka setiap saat. Ke depannya, FlyTrade berencana untuk mengintegrasikan likuiditas agregat dari bursa terpusat dan meluncurkan aplikasi seluler, sehingga pengguna dapat menikmati pertukaran aset cross-chain yang lancar kapan saja dan di mana saja.









FlyTrade dipimpin oleh tim global dengan keahlian mendalam dalam pengembangan produk Web3, rekayasa keuangan, dan infrastruktur blockchain:





CEO: Ali Raheman — Arsitek Web3 dan pendiri beberapa protokol on-chain

CIO: Ikram Ansari — Pakar pasar keuangan yang mengawasi strategi dan kemitraan modal

CTO: Gergely Hegyközi — Spesialis pengembangan blockchain yang bertanggung jawab terhadap desain protokol inti





Di sisi pendanaan, FlyTrade didukung oleh investor papan atas, termasuk Jump Crypto, ParaFi, Republic, GSR, Big Brain Holdings, dan Arkstream Capital, yang memberikan dukungan kuat untuk inovasi teknologi jangka panjang dan ekspansi pasar.









Strategi pengembangan FlyTrade berfokus pada area utama berikut:





Menerapkan fitur abstraksi akun untuk meningkatkan kegunaan bagi pengguna baru

Meluncurkan aplikasi seluler untuk meningkatkan pengalaman trading dan menyederhanakan alur masuk Web3

Mengintegrasikan likuiditas bursa terpusat untuk lebih memperdalam buku order

Terus memperluas dukungan untuk chain dan jenis aset baru demi memenuhi berbagai kebutuhan trading

Memperkuat mekanisme insentif pengguna untuk mendorong otonomi komunitas dan memajukan tata kelola protokol



