Apa itu HENLO? Pendalaman Koin Meme Terpopuler di Berachain





HENLO Koin meme memikat komunitas kripto dengan humor dan fitur-fitur berbasis komunitas., sebuah koin meme yang sedang berkembang dalam ekosistem Berachain, memanfaatkan posisi budayanya yang unik dan tokenominya yang inovatif untuk merombak cara pengguna berinteraksi dengan mata uang kripto. Artikel ini mendalami asal-usul HENLO, distribusi token, mekanisme komunitas, dan potensi pertumbuhan di masa depan.









Komunitas Honey Jar (THJ) meluncurkan HENLO untuk membangun proyek kripto khas yang didorong oleh humor dan budaya internet. Tidak seperti mata uang kripto tradisional yang menekankan fitur teknis dan fungsi keuangan, HENLO mengutamakan keterlibatan budaya dan interaksi komunitas dengan tujuan untuk berfungsi sebagai ikon budaya di dalam ekosistem Berachain.





Ramen Finance Asas utama HENLO berpusat pada konvensi yang menantang. Melalui kemitraan dengan proyek mapan seperti, HENLO langsung menarik perhatian luas. Tim pendirinya memanfaatkan tulang punggung komunitas yang kuat untuk menciptakan koin meme yang hidup dan menghibur yang beresonansi dengan para penggemar yang menghargai budaya dan humor.









HENLO memiliki total suplai 100 miliar token. Berikut adalah alokasinya:

Kontributor (15%) : Penguncian 9 bulan dengan cliff 3 bulan.

Investor (20%) : Penguncian 6 bulan untuk memastikan komitmen jangka panjang.

PoL & Insentif (23%) : Untuk reward validator, market making, dan likuiditas DEX awal.

Komunitas (32%) : Melalui airdrop dan penjualan Ramen Launch untuk meningkatkan partisipasi.

Cadangan (10%): Dikunci selama 36 bulan untuk mendukung pengembangan yang berkelanjutan.





HENLO juga menawarkan oHENLO, yaitu opsi pembelian yang memungkinkan pemilik membeli HENLO dengan diskon 25% untuk memastikan kewajaran pasar dan mencegah manipulasi.









HENLO menekankan pertumbuhan yang didorong oleh komunitas dengan meluncurkan beberapa program insentif:

Program Airdrop : Mendistribusikan token ke 50,203 dompet dalam dua bentuk: HENLO dan oHENLO.

Sistem Poin : Memberikan reward kepada pengguna dengan poin atas partisipasi dalam acara dan kepemilikan aset tertentu. Poin dapat ditebus dengan HENLO setelah mainnet Berachain diluncurkan.

Mekanisme Kru: Memungkinkan anggota komunitas untuk bergabung ke tim, berkompetisi dalam tantangan, dan mendapatkan reward tambahan.





Inisiatif ini meningkatkan keterlibatan serta memperluas jangkauan dan partisipasi HENLO.









HENLO di-trade Pada saat penulisan,sekitar $0.000667 dengan kapitalisasi pasar sekitar $2.3 juta. Ke depannya, HENLO berencana untuk memperluas ekosistemnya melalui kemitraan dengan proyek NFT, protokol DeFi, dan platform game lain untuk meningkatkan utilitas dan nilai token.













HENLO adalah salah satu token terpopuler di pasaran saat ini. MEXC memanfaatkan status penggerak pertamanya untuk melakukan listing HENLO demi memberi pengguna akses awal untuk melakukan trading. Untuk membeli HENLO di MEXC, ikuti langkah-langkah berikut:





situs web resmi 1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau kunjungi

trading Spot 2) Di bilah pencarian, cari HENLO, lalu pilih

3) Pilih jenis order, masukkan kuantitas dan harga, lalu selesaikan transaksi.





HENLO melampaui model koin meme biasa dengan mengintegrasikan budaya, humor, dan keterlibatan komunitas yang kuat. Dengan didukung oleh tokenomi yang inovatif dan mekanisme insentif yang beragam, HENLO dengan cepat membangun kehadirannya di dalam ekosistem Berachain. Sebagai contoh inovasi yang menonjol di bidang koin meme, HENLO patut mendapat perhatian karena perpaduan yang unik antara budaya dan desain yang berbasis komunitas.



