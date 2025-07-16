Di era digital saat ini, Web3 dengan cepat mengubah berbagai industri, tidak terkecuali game. Seiring berkembangnya blockchain dan kecerdasan buatan, muncul game dengan genre baru: game terdesentralisDi era digital saat ini, Web3 dengan cepat mengubah berbagai industri, tidak terkecuali game. Seiring berkembangnya blockchain dan kecerdasan buatan, muncul game dengan genre baru: game terdesentralis
Apa itu Love Terminal? Pengalaman Gaming Imersif Baru Bertenaga AI dan Blockchain

16 Juli 2025MEXC
#Dasar#Kabar Industri
Di era digital saat ini, Web3 dengan cepat mengubah berbagai industri, tidak terkecuali game. Seiring berkembangnya blockchain dan kecerdasan buatan, muncul game dengan genre baru: game terdesentralisasi (game dApp). Game ini menawarkan kebebasan, inovasi, dan tingkat interaksi yang lebih besar daripada model tradisional.

Di tengah lanskap game Web3 yang bergerak cepat dan kaya peluang ini, sebuah mini-game dApp bertenaga AI bernama Love Terminal (TERMINAL) menonjol sebagai proyek yang sedang naik daun.

1. Apa Itu Love Terminal (TERMINAL)?


Love Terminal adalah game aplikasi mini terdesentralisasi (mini-dApp) berbasis AI yang dibangun pada blockchain Kaia dan dapat diakses melalui LINE. Dalam game ini, pemain dapat bercocok tanam, memanen sumber daya, trading, dan bernegosiasi dengan NPC bertenaga AI, dan bahkan terlibat dalam tindakan seperti mencuri di dalam dunia game ini. Dengan menggabungkan mekanisme manajemen sumber daya dengan interaksi karakter AI yang dinamis, Love Terminal menawarkan pengalaman bermain game terdesentralisasi unik yang didukung oleh teknologi blockchain.

2. Fitur Utama Love Terminal: Membangun Ekosistem Game yang Unik


2.1 Gameplay Bertenaga AI


Love Terminal memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan interaksi dinamis antara pemain dan NPC. Karakter-karakter yang dikontrol oleh AI ini memiliki perilaku otonom dan kemampuan mengambil keputusan yang memungkinkan mereka untuk menanggapi tindakan pemain secara aktual, sehingga membuat dunia game ini terasa lebih hidup dan imersif.

2.2 Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya


Pemain dapat mengelola lahan mereka sendiri dengan berocok tanam, memelihara ternak, memanen sumber daya, dan trading di pasar dalam game. Manajemen dan optimisasi sumber daya yang efektif adalah bagian inti dari gameplay ini. Pemain harus merencanakan produksi dan penjualan secara strategis untuk memaksimalkan penghasilan mereka.

2.3 NFT Harvest Vein: “Tambang Emas” Pertanian Digital


NFT Harvest Vein merupakan aset utama dalam ekosistem Love Terminal yang mewakili lahan tanah virtual yang langka. Pemilik NFT dapat melakukan staking terhadapnya untuk melakukan mining token TERMINAL dan mendapatkan reward dalam game yang sedang diadakan. NFT ini juga memberikan bonus produksi, sehingga pemain mendapatkan keunggulan kompetitif dalam menghasilkan sumber daya.

2.4 Ekonomi dalam Game Terdesentralisasi


Love Terminal memiliki sistem ekonomi terdesentralisasi yang lengkap. Pemain bisa mendapatkan token TERMINAL dengan memproduksi barang, trading, dan berpartisipasi dalam acara. Token ini dapat digunakan untuk pembelian dalam game, tata kelola komunitas, biaya transaksi, dan banyak lagi, guna menciptakan ekonomi yang mandiri.

3. Ringkasan Token Terminal: Harga dan Fungsi Terminal


TERMINAL adalah token utilitas asli dari platform Love Terminal. Fungsi utamanya meliputi:

  • Mekanisme Insentif: Pemain mendapatkan token TERMINAL sebagai reward dengan menyelesaikan tugas tertentu dalam game seperti bercocok tanam, trading, atau berpartisipasi dalam acara, sehingga mendorong keterlibatan aktif.
  • Pembukaan Fitur: Fitur lanjutan tertentu, seperti dekorasi lahan eksklusif atau laporan analisis buatan AI, memerlukan pembelanjaan token TERMINAL agar dapat dibuka.
  • Hak Tata Kelola: Pemain yang memiliki sejumlah token TERMINAL dapat berpartisipasi dalam voting tata kelola untuk membantu memutuskan peluncuran fitur baru, perubahan aturan platform, dan keputusan penting lainnya.
  • Alat Trading: Token TERMINAL dapat di-trade pada platform yang didukung. Pemain dapat meraih laba dari trading token atau menggunakannya untuk membeli aset dan item virtual dalam game.

4. Bagaimana Cara Membeli TERMINAL di MEXC?


Love Terminal adalah game manajemen kota bertenaga AI yang membawa pesona nyaman Stardew Valley ke era Web3. Gameplay-nya yang imersif dan interaksi NPC AI yang cerdas telah menarik perhatian banyak orang di komunitas Web3.

Seiring dengan makin menguatnya proyek ini, kemitraannya dengan bursa saham global terkemuka MEXC telah memberikan dorongan yang signifikan. MEXC dipercaya oleh investor di seluruh dunia karena biaya trading yang rendah, eksekusi yang sangat cepat, cakupan aset yang luas, dan likuiditas yang mendalam, sehingga menjadikannya launchpad yang kuat untuk proyek Web3 berkualitas.

Saat ini, trading Spot TERMINAL tersedia di MEXC, sehingga pengguna dapat melakukan trading token ini dengan biaya yang sangat rendah.

Cara Membeli TERMINAL di MEXC (Petunjuk Aplikasi):

Langkah 1: Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC, lalu ketuk Trade. Langkah 2: Pilih Spot, lalu cari TERMINAL di pemilih pasangan trading. Langkah 3: Pilih jenis order, masukkan kuantitas dan harga, lalu konfirmasi untuk menyelesaikan trade.


Love Terminal memadukan AI dan teknologi blockchain untuk menciptakan platform digital yang inovatif dan fungsional untuk bermain game. Modul gameplay yang beragam dan ekonomi token yang dirancang dengan baik bukan hanya memenuhi kebutuhan pemain untuk manajemen sumber daya dan interaksi, melainkan juga mendukung ekosistem yang sehat melalui analisis cerdas dan mekanisme insentif.

Seiring terus berkembangnya teknologi Web3, Love Terminal siap berperan makin penting dalam bidang permainan digital dengan menghadirkan kemungkinan dan kejutan baru bagi para pemain.

Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.

