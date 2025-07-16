Apa itu Newton? Infrastruktur AI yang Dapat Diverifikasi untuk Keuangan Terdesentralisasi Otomatis

Newton adalah proyek yang didedikasikan untuk membangun lapisan infrastruktur terdesentralisasi yang berfokus pada penyediaan otomatisasi on-chain yang dapat diverifikasi serta otorisasi terdelegasi yang aman. Dengan memadukan trusted execution environment (TEE), zero-knowledge proof (ZKP), dan arsitektur berbasis agen modular, Protokol Newton menghadirkan keseluruhan proses otomatisasi secara on-chain yang secara signifikan meningkatkan transparansi, komposabilitas, dan trust.









Seiring berkembangnya teknologi blockchain, keuangan terdesentralisasi (DeFi) telah muncul sebagai kekuatan utama dalam lanskap fintech. Namun, banyak solusi DeFi saat ini masih mengandalkan bot terpusat atau koordinasi off-chain sehingga mengakibatkan terbatasnya transparansi, keamanan yang lebih lemah, dan meningkatnya asumsi trust. Proyek Newton diluncurkan untuk mengatasi tantangan ini dengan memperkenalkan otomatisasi terdesentralisasi yang menawarkan pendekatan baru yang mendasar terhadap infrastruktur keuangan on-chain.





Newton, yang diluncurkan oleh Magic Newton Foundation, didukung oleh organisasi yang berkomitmen untuk memajukan inovasi dan adopsi blockchain. Magic Newton Foundation bertujuan untuk membangun sistem keuangan yang lebih terbuka, transparan, dan efisien melalui infrastruktur terdesentralisasi yang mutakhir.













Protokol Newton memperkenalkan mekanisme otomatisasi terdesentralisasi yang memungkinkan operasi on-chain yang kompleks dieksekusi secara otomatis tanpa intervensi terpusat. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga secara signifikan mengurangi ketergantungan pada trust, sehingga meningkatkan transparansi dan keamanan di seluruh ekosistem DeFi.









Dengan Protokol Newton, pengguna dapat memberikan wewenang kepada agen dengan aman untuk bertindak atas namanya tanpa mengungkapkan kunci privat atau informasi sensitif kepada pihak ketiga mana pun. Fungsionalitas ini diaktifkan melalui izin yang dapat diprogram sehingga memastikan semua tindakan dijalankan hanya dalam kondisi yang disetujui pengguna. Hal ini sangat meningkatkan keamanan aset pengguna.









Protokol Newton menggabungkan TEE dengan ZKP untuk membangun landasan trust yang kuat untuk otomatisasi on-chain. TEE memastikan kerahasiaan dan integritas selama komputasi, sementara ZKP memungkinkan validasi operasi tanpa mengungkapkan detail sensitif. Hal ini meningkatkan keamanan sistem dan perlindungan privasi.









Protokol Newton mengadopsi arsitektur berbasis agen modular yang memungkinkan pengembang untuk membangun dan menerapkan berbagai layanan otomatis dengan mudah. Desain ini meningkatkan efisiensi pengembangan, mendorong inovasi dan persaingan, serta membuka serangkaian kegunaan dan solusi yang lebih luas dalam ekosistem DeFi.









NEWT adalah token ERC-20 asli dari Protokol Newton.









Simbol Token: NEWT

Total Suplai: 1.000.000.000 NEWT









Alokasi awal token NEWT dirancang untuk menyelaraskan insentif antara kontributor inti, pendukung awal, dan komunitas Protokol Newton yang lebih luas, sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem secara jangka panjang. Secara khusus, 60% dialokasikan untuk komunitas, 18,5% untuk kontributor inti, 16,5% untuk investor awal, dan 5% untuk Magic Labs.













Staking untuk Keamanan Konsensus (dPoS): Validator dan operator agen dapat melakukan staking token NEWT untuk membantu mengamankan jaringan dan memperoleh reward dari penerbitan token.





Biaya Transaksi dan Izin: NEWT digunakan untuk membayar semua tindakan yang terkait dengan agen, termasuk pemberian, pembaruan, atau pencabutan izin, serta biaya gas untuk eksekusi pemicu.





Jaminan Pendaftaran Model: Pengembang harus melakukan staking NEWT untuk mendaftarkan model agen. Operator juga menyediakan NEWT sebagai jaminan untuk menawarkan layanan agen dan memperoleh pendapatan dari pembayaran pengguna.





Tata Kelola: Seiring makin matangnya protokol ini, para staker akan dapat berpartisipasi dalam tata kelola DAO, termasuk penyesuaian parameter, penerapan dana, dan proposal komunitas.









Protokol Newton menawarkan keunikan melalui arsitektur teknisnya yang sangat inovatif dan berwawasan ke depan. Dengan mengintegrasikan TEE, ZKP, dan kerangka kerja berbasis agen modular, Newton tidak hanya mengatasi banyak keterbatasan yang ada dalam solusi DeFi, seperti trust, keamanan, dan komposabilitas, tetapi juga membuka kemungkinan baru untuk inovasi keuangan pada masa mendatang.





Misalnya, dengan menggabungkan smart contract dengan otomatisasi on-chain, Newton memungkinkan trading derivatif keuangan dan strategi manajemen risiko yang lebih canggih. Saat terintegrasi dengan teknologi AI, Newton juga dapat mendukung manajemen aset cerdas dan pengambilan keputusan investasi yang lebih berbasis data.





Sebagai pelopor dalam keuangan otomatis yang terdesentralisasi, Newton berupaya membentuk masa depan DeFi dengan keunggulan teknisnya yang unik dan pendekatan pasar yang visioner. Ke depan, Newton memosisikan dirinya untuk menjadi infrastruktur mendasar dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi dengan memberikan layanan keuangan yang lebih aman, efisien, dan cerdas kepada pengguna di seluruh dunia.





