Apa itu Redacted Coin (RDAC)? Mesin Baru yang Mendorong Ekosistem AI + Web3 yang Beragam

Saat Web3 memasuki fase baru integrasi multirantai dan multiskenario, Redacted Coin (RDAC) tengah membangun ekosistem inovatif di seluruh DeFi, AI, SocialFi, pembayaran, permainan, dan NFT melalui model gabungan akselerator + matriks aplikasi + ekonomi data. Dengan memanfaatkan mekanisme insentif token asli RDAC, Redacted mengubah aktivitas pengguna riil menjadi nilai aset on-chain, yang menciptakan jalur pertumbuhan baru untuk Web3.









Redacted Coin adalah platform akselerasi global untuk perusahaan baru Web3, yang dibangun di atas model mesin ganda yang menekankan utilitas dan pertumbuhan pengguna. Tidak seperti platform proyek tunggal tradisional, Redacted Coin mengembangkan matriks ekosistem yang terdiri dari beragam produk, yang bertujuan untuk menurunkan hambatan masuk bagi pengguna ke Web3 sekaligus menawarkan dukungan komprehensif kepada pengembang dalam hal lalu lintas, pendanaan, dan teknologi.





Token aslinya, RDAC , berfungsi sebagai token utilitas inti ekosistem—memungkinkan tata kelola/governance platform, akses fitur, dan bertindak sebagai media utama untuk interaksi pengguna seperti perdagangan, staking, airdrop, dan kontribusi data.









Redacted telah meluncurkan beberapa produk lapisan aplikasi yang telah mendapatkan daya tarik awal di pasar. Produk-produk ini mencakup sektor-sektor utama termasuk game blockchain, AI, perdagangan, pembayaran, NFT, dan platform sosial. Platform intinya meliputi:





RampX: Platform penghubung lintas rantai tanpa biaya Gas yang menawarkan pengalaman transfer aset yang efisien, cepat, dan aman.

iAgent: Sistem game on-chain yang menggabungkan pelatihan data visual dengan mesin AI—platform agen Web3 pertama di dunia yang didukung AI + DePIN.

Mintify: Terminal perdagangan berkecepatan tinggi untuk aset kripto, dengan total volume perdagangan melebihi $25 juta.

FlashX: Bot perdagangan kripto berbasis Twitter (X), yang mengintegrasikan strategi AI dan mendukung perdagangan multiaset, dengan transaksi senilai lebih dari $18,5 juta.

Maxis: Platform NFT gamifikasi dengan total volume perdagangan senilai $96 juta.

Swipooor: "Crypto Tinder" yang menggabungkan GameFi dan SocialFi, yang memungkinkan pengguna memperoleh penghasilan sambil bersosialisasi.

BipTap: Infrastruktur perbankan kripto dengan lebih dari 200.000 pengguna dan volume transaksi bulanan yang melebihi $120 juta.

PG Capital: Platform usaha komunitas Web3 yang memungkinkan pengguna berpartisipasi dalam pendanaan dan tata kelola/governance proyek tahap awal.





Produk-produk ini tidak hanya memberikan nilai praktis bagi pengguna, tetapi juga membangun permintaan RDAC yang sesungguhnya dalam ekosistem.









Model ekonomi RDAC dibangun di sekitar sistem loop tertutup penggunaan-insentif-penggunaan ulang, dengan sentuhan inovatif: integrasi staking perilaku.





Insentif multi-platform: Memegang atau menggunakan RDAC memberikan manfaat di seluruh ekosistem, termasuk diskon, airdrop, dan akses eksklusif.

Sistem berjenjang: Level pengguna meningkat berdasarkan volume staking dan partisipasi aktif, membuka lebih banyak peluang penghasilan.

Asetisasi data on-chain: Perilaku pengguna—seperti perdagangan, interaksi, dan pengiriman data—diubah menjadi aset data yang dipertaruhkan, yang memungkinkan pengguna memperoleh hadiah ekosistem. Hal ini mewujudkan konsep "kontribusi sama dengan nilai".





Kabarnya, pasokan maksimum RDAC adalah 1 miliar token, dengan rincian distribusi sebagai berikut:









Alokasi Kategori Deskripsi 26.66% Ekosistem Digunakan untuk mendukung pengembangan ekosistem Redacted, termasuk inkubasi produk, insentif pengembang, dan pembangunan infrastruktur. 25.00% Komunitas Dialokasikan kepada anggota komunitas untuk mendorong partisipasi dan kontribusi, sebagian didistribusikan melalui airdrop dan cara lainnya. 13.00% Kontributor Diberikan kepada kontributor inti dan pengembang sebagai penghargaan atas pekerjaan mereka pada proyek. 11.30% Seed Round Dialokasikan kepada investor tahap awal untuk mendukung pengembangan awal proyek. 6.00% Liquidity Digunakan untuk menyediakan likuiditas di bursa dan memastikan sirkulasi token. 5.00% Penasehat Diberikan kepada tim penasihat proyek sebagai hadiah atas bimbingan dan dukungan strategis. 4.54% Angel Round Dialokasikan kepada investor malaikat awal untuk mendukung fase peluncuran proyek. 4.30% Public Sale 1,41% terbuka di TGE, cliff 1 bulan, diikuti oleh vesting linear selama 2 bulan. 4.20% Private Sale 0,83% terbuka di TGE, cliff 1 bulan, diikuti oleh vesting linear selama 9 bulan.





Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, dan Manifold Trading. Redacted mendefinisikan model tokenomiknya sebagai "semakin banyak Anda menggunakan, semakin besar pula imbalannya," yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan berkelanjutan dan akumulasi nilai. Menurut informasi publik, Redacted telah menyelesaikan dua putaran pendanaan utama, dengan dukungan dari lembaga-lembaga terkenal termasuk, dan





Seed Round: Pada bulan Juni 2024, Redacted menyelesaikan putaran Pada bulan Juni 2024, Redacted menyelesaikan putaran pendanaan awal sebesar $10 juta yang dipimpin oleh The Spartan Group, dengan partisipasi dari Saison Capital, Animoca Brands, Polygon Ventures, dan lainnya.

Public Sale: Pada bulan Maret 2025, Redacted mengumpulkan $3 juta melalui penjualan token publik.





Total pendanaan dari kedua putaran ini berjumlah $13 juta, yang terutama digunakan untuk mendukung pengembangan dan perluasan ekosistem Redacted.









Redacted bukan sekadar token platform atau token tata kelola/governance. Ini adalah sistem ekonomi multidimensi yang dibangun di sekitar produk nyata dan kebutuhan pengguna, yang bertujuan untuk memecahkan dua tantangan inti yang dihadapi oleh sebagian besar proyek Web3: kurangnya basis pengguna dan kurangnya pendapatan nyata. Dengan menyalurkan pendapatan aktual dari produk ekosistemnya kembali ke nilai RDAC, Redacted menciptakan sinergi yang mendalam antara token dan aplikasi. Pada saat yang sama, ia menggunakan data perilaku dan kontribusi pengguna untuk mengidentifikasi kelompok pengguna dengan nilai jangka panjang yang sebenarnya, membentuk model pertumbuhan organik. Lebih jauh, Redacted berkomitmen untuk menyediakan platform bersama bagi pengguna institusional dan individu yang mengintegrasikan kegunaan dan profitabilitas, mendobrak hambatan antara investasi dan aplikasi. Visi Redacted Coin adalah menjadi jaringan kolaborasi aset berbasis aplikasi dalam dunia Web3: menghubungkan pengembang, pengguna, modal, dan data secara efektif. Melalui kolaborasi multiperan, ia bertujuan untuk terus mendorong momentum ekosistem dan mencapai pertumbuhan yang benar-benar berkelanjutan dan terdesentralisasi.









RDAC bukanlah proyek token yang terisolasi, tetapi merupakan perwakilan ekosistem tipe baru yang dibangun berdasarkan kasus penggunaan nyata, penerapan multi-aplikasi, dan insentif berbasis data. Baik Anda seorang investor, pengembang, atau pengguna reguler, Redacted menawarkan jalur partisipasi yang jelas dan metode perolehan nilai. Saat Web3 beralih ke pertumbuhan berbasis aplikasi, matriks aplikasi multi-rantai dan mekanisme insentif Redacted Coin dapat menjadi gerbang utama menuju fase pertumbuhan pasar kripto berikutnya.





