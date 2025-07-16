Apa itu Shardeum (SHM)? Mengungkap Revolusi Blockchain Skala-Otomatis Tahun 2025





Dalam lanskap blockchain yang berkembang pesat saat ini, skalabilitas tetap menjadi salah satu tantangan terbesar. Meskipun mata uang kripto dan aplikasi terdesentralisasi semakin populer, adopsi yang meluas telah terhambat oleh biaya transaksi yang tinggi dan throughput yang terbatas. Shardeum muncul sebagai solusi inovatif untuk masalah ini, memperkenalkan teknologi revolusioner yang menyediakan kemampuan penskalaan yang belum pernah ada sebelumnya untuk jaringan blockchain sambil mempertahankan desentralisasi dan keamanan.









Shardeum adalah blockchain Layer 1 berbasis EVM yang dirancang untuk skalabilitas horizontal dan eksekusi transaksi paralel dengan biaya gas yang rendah secara permanen. Dengan memanfaatkan teknologi inovatif seperti sharding status dinamis dan penskalaan otomatis, Shardeum mengatasi keterbatasan mendasar blockchain yang ada yang sulit menyamai skalabilitas Web2. SHM adalah token asli jaringan Shardeum, yang digunakan untuk biaya transaksi, staking validator, partisipasi tata kelola/governance, dan distribusi hadiah.





Shardeum merujuk pada keseluruhan platform dan infrastruktur blockchain, sementara SHM adalah mata uang kripto asli jaringan ini, mirip dengan hubungan Ethereum dengan ETH. SHM menjalankan beberapa fungsi dalam ekosistem Shardeum, termasuk bertindak sebagai media pertukaran utama, membayar biaya transaksi dan gas, berpartisipasi dalam tata kelola/governance jaringan, dan menyediakan mekanisme staking dan penghargaan bagi validator.









1) Dynamic State Sharding: Shardeum membagi jaringan pada lapisan protokol menjadi beberapa shard, yang masing-masing mampu memproses transaksi secara independen. Tidak seperti blockchain tradisional di mana transaksi diproses secara berurutan dalam satu rantai, pendekatan Shardeum memungkinkan eksekusi transaksi paralel, yang secara signifikan meningkatkan throughput jaringan sambil mempertahankan komposisi atomik.





2) Kemampuan Penskalaan Otomatis: Sebagai yang pertama di industri, Shardeum memiliki fitur penskalaan otomatis yang menyesuaikan kapasitas berdasarkan permintaan jaringan waktu nyata. Seiring meningkatnya volume transaksi, Shardeum secara dinamis meningkatkan skala dengan menambahkan lebih banyak shard untuk menangani beban, memastikan kinerja tetap tinggi tanpa mengorbankan kecepatan atau biaya. Sistem mengukur beban jaringan setiap 60 detik dan secara otomatis menyesuaikan jumlah node validator yang diperlukan.





3) Penskalaan Linier dan Biaya Transaksi Rendah: Melalui kombinasi pemrosesan transaksi tanpa blok dan sharding status dinamis, Shardeum mencapai penskalaan linier yang sebenarnya. Misalnya, jika 100 node menyediakan 50 TPS, maka 200 node akan menyediakan 100 TPS. Karena Shardeum melakukan penskalaan otomatis secara linier, ia mempertahankan biaya pemeliharaan jaringan yang rendah terlepas dari permintaan, sehingga menghasilkan biaya yang rendah secara konsisten bagi pengguna akhir.





4) Komposabilitas Atom Lintas-Shard: Tidak seperti banyak jaringan shard yang memecah komposabilitas atom, Shardeum mempertahankan kemampuan untuk memanggil beberapa kontrak pintar dan merangkainya bersama-sama dalam satu transaksi, bahkan di seluruh shard yang berbeda. Hal ini menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan biaya transaksi yang lebih rendah, karena pengguna dapat menjalankan operasi yang rumit dalam satu transaksi.





5) Kompatibilitas EVM dan Hambatan Masuk Validator yang Rendah: Shardeum berbasis EVM, sehingga kompatibel dengan ekosistem alat, dompet, dan kontrak pintar Ethereum. Kompatibilitas ini memungkinkan pengembang untuk dengan mudah memindahkan aplikasi Ethereum mereka ke Shardeum tanpa mempelajari bahasa pemrograman atau kerangka kerja baru. Selain itu, Shardeum menurunkan hambatan untuk menjalankan node validator dengan membutuhkan kapasitas perangkat keras yang minimal, sehingga lebih mudah diakses untuk partisipasi komunitas dan meningkatkan desentralisasi.









Dengan Acara Pembuatan Token (TGE) di awal tahun 2025, Shardeum beralih ke model pasokan yang responsif secara dinamis dengan pasokan awal sebesar 249 juta SHM yang didistribusikan sebagai berikut:

Penjualan: 91.440.000 SHM (36,72%) – cliff 3 bulan kemudian vesting linier harian 2 tahun

Tim: 76.200.000 SHM (30,6%) – cliff 3 bulan kemudian vesting linier harian 2 tahun

Foundation: 55.880.000 SHM (22,44%) – dibuka pada TGE

Ekosistem & Airdrop: 25.480.000 SHM (10,23%) – dibuka pada TGE





SHM memiliki beberapa fungsi penting dalam ekosistem Shardeum:

Staking: Validator melakukan staking SHM untuk berpartisipasi dalam jaringan, dan staking ini Jumlahnya dapat dipotong jika node tidak berfungsi dengan baik, sehingga keamanan jaringan terjamin.

Biaya Transaksi: SHM digunakan untuk membayar biaya transaksi dan gas pada jaringan Shardeum, dengan semua biaya dibakar untuk menciptakan mekanisme deflasi.

Tata Kelola/Governance: Pemegang SHM dapat berpartisipasi dalam tata kelola jaringan, memberikan suara pada proposal, dan mengubah parameter jaringan.

Hadiah: SHM didistribusikan sebagai hadiah untuk partisipasi jaringan, termasuk hadiah validator dan insentif ekosistem.









Bagi investor yang tertarik membeli token SHM, MEXC menyediakan platform yang mudah dan aman. Berikut panduan langkah demi langkah untuk membeli SHM di MEXC:









1）Daftar Akun MEXC: Kunjungi situs web resmi MEXC dan selesaikan proses pendaftaran.

2）Deposit Dana: Pilih untuk menyetor USDT ke akun MEXC Anda.

3）Temukan Pasangan Perdagangan SHM: Di area trading MEXC, cari "SHM". Anda akan melihat pasangan trading seperti Di area trading MEXC, cari "SHM". Anda akan melihat pasangan trading seperti SHM/USDT

4）Buat Pesanan: Tentukan jumlah dan harga SHM yang ingin Anda beli, lalu konfirmasikan transaksi.









1）Likuiditas Tinggi: MEXC menyediakan buku pesanan yang lengkap untuk eksekusi transaksi yang cepat

2）Antarmuka yang Mudah Digunakan: Platform ini dirancang agar intuitif bagi para pengguna pemula dan pengguna berpengalaman

3）Keamanan yang Kuat: Langkah-langkah keamanan berlapis melindungi aset Anda

4）Dukungan Pelanggan 24/7: Bantuan tersedia kapan pun Anda membutuhkannya

5）Struktur Biaya yang Kompetitif: MEXC menawarkan biaya transaksi yang wajar dibandingkan dengan bursa lainnya









