Apa itu SOON? Solusi Rollup Solana VM untuk Membangun Ekosistem Cross-Chain Berkinerja Tinggi





Optimism zkSync Seiring dengan percepatan adopsi blockchain, jaringan Lapisan 1 tradisional makin terbebani oleh tuntutan transaksi dengan throughput tinggi dan aplikasi terdesentralisasi yang kompleks. Sementara solusi penskalaan Lapisan 2 sepertidantelah muncul untuk mengatasi keterbatasan ini, ketergantungannya terhadap Ethereum Virtual Machine (EVM) sering kali membatasi kinerja dan skalabilitas keseluruhan.





SOON Solana menghadirkan pendekatan inovatif dengan mengintegrasikanVirtual Machine (SVM) ke dalam arsitektur Lapisan 2. Solusi inovatif ini memberikan throughput yang jauh lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan skalabilitas yang ditingkatkan untuk memungkinkan ekosistem terdesentralisasi cross-chain generasi berikutnya.









Ethereum BNB Chain SOON adalah solusi Rollup berkinerja tinggi yang dibangun pada Solana Virtual Machine (SVM) yang dirancang untuk mengatasi tantangan skalabilitas blockchain, interoperabilitas, dan pengalaman pengguna melalui arsitektur modular. Daripada terbatas pada ekosistem Solana, SOON menghadirkan lingkungan eksekusi berkinerja tinggi ke blockchain Lapisan 1 lainnya sepertidandengan menawarkan kepada pengembang platform pengembangan blockchain yang kompatibel untuk cross-chain dan mudah diterapkan.









Penawaran inti SOON meliputi:





SOON Mainnet: Jaringan Lapisan 2 serbaguna pada Ethereum yang menggunakan SVM terpisah sebagai lapisan eksekusinya.

SOON Stack: Serangkaian alat infrastruktur yang memungkinkan penerapan solusi Lapisan 2 berbasis SVM pada blockchain Lapisan 1 mana pun.

InterSOON: Protokol olah pesan cross-chain berdasarkan Hyperlane yang memungkinkan interaksi yang lancar di antara berbagai blockchain.













Salah satu terobosan SOON yang paling inovatif terletak pada kerangka kerja SVM yang terpisah. Secara tradisional, Solana Virtual Machine (SVM) terintegrasi erat di dalam blockchain Solana. Namun, SOON mengekstrak SVM, lalu memodulasinya menjadi komponen mandiri yang dapat dipasang. Hal ini memungkinkan pengembang untuk menyebarkan dan menjalankan aplikasi berbasis SVM pada blockchain mana pun yang kompatibel—bukan hanya di dalam ekosistem Solana. Dengan memisahkan SVM, SOON sangat meningkatkan fleksibilitasnya dan mendorong interoperabilitas lintas blockchain, sehingga memberi pengembang lingkungan pengembangan yang lebih luas dan fleksibel.









DeFi AI Dengan memanfaatkan kemampuan pemrosesan paralel SVM, SOON memberikan pemrosesan transaksi dengan throughput tinggi dan latensi rendah. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk aplikasi yang menuntut kinerja tinggi seperti, game, dan









Dengan didukung oleh protokol InterSOON, SOON memungkinkan olah pesan dan komunikasi cross-chain yang lancar. Baik itu SOON Mainnet, SOON Stack, maupun blockchain Lapisan 1 lainnya, InterSOON memastikan interaksi yang lancar di antara jaringan untuk menawarkan pengalaman yang konsisten bagi pengguna pada berbagai ekosistem. Level interoperabilitas cross-chain ini meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas, serta berkontribusi pada ekosistem blockchain yang lebih terhubung dan berkembang.









Proyek SOON mengadopsi desain modular, termasuk SOON Mainnet, SOON Stack, dan InterSOON. SOON Mainnet berfungsi sebagai solusi Lapisan 2 serbaguna yang menyediakan lingkungan eksekusi berkinerja tinggi; SOON Stack merupakan serangkaian alat dengan interoperabilitas untuk mendukung penerapan dan pengoperasian SVM Lapisan 2 pada setiap Lapisan 1 dasarnya; dan InterSOON berfungsi sebagai protokol olah pesan cross-chain untuk memastikan interaksi yang lancar di antara berbagai jaringan blockchain. SOON Stack merupakan kumpulan alat dengan interoperabilitas yang mendukung penerapan dan pengoperasian SVM Lapisan 2 pada setiap Lapisan 1 dasar; dan InterSOON merupakan protokol olah pesan cross-chain yang memastikan interaksi yang lancar di antara berbagai jaringan blockchain. Desain modular ini menjadikan proyek SOON sangat fleksibel dan mudah diskalakan, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar.













Nama Token: SOON

Total Suplai Awal: 1 miliar

Tingkat Inflasi Tahunan: 3%









Komunitas – 51%: Didistribusikan melalui penerbitan yang adil dan reward pendukung jangka panjang.

Ekosistem – 25%: Dialokasikan untuk mendukung pertumbuhan dan kemitraan ekosistem.

Airdrop & Likuiditas – 8%: Digunakan untuk menarik pengguna baru dan menyediakan likuiditas pertukaran.

Yayasan/Perbendaharaan – 6%: Dicadangkan untuk keberlanjutan jangka panjang dan operasi proyek.

Tim & Kontributor Inti – 10%: Reward untuk tim inti dan kontributor awal.













Tata Kelola: Pemilik dapat berpartisipasi dalam keputusan tata kelola utama di SOON Mainnet dan SOON Stack, termasuk peningkatan protokol, alokasi sumber daya, dan mekanisme insentif.





Insentif Ekosistem: Mendorong inovasi dan partisipasi dengan memberikan reward kepada pengembang dan proyek ekosistem.





Staking: Staking SOON meningkatkan keamanan jaringan. Para staker menerima yield tahunan sebesar 3%.









SOON menghadirkan solusi Lapisan 2 berkinerja tinggi dan mudah diskalakan melalui arsitektur SVM terpisah, kemampuan pemrosesan paralel, dukungan multi-chain, dan desain modular yang fleksibel. Tokenominya yang inovatif dan tata kelola yang berbasis komunitas menghadirkan vitalitas baru ke dalam ekosistem blockchain. Seiring meningkatnya dukungan dari lebih banyak jaringan Lapisan 1 dan terus matangnya teknologi ini, SOON siap mencapai adopsi yang lebih luas dan dampak yang lebih besar pada bidang blockchain.





Seiring terus berkembangnya SOON, kemitraannya dengan bursa saham global terkemuka MEXC memberikan momentum yang kuat untuk pertumbuhan di masa mendatang.





Spot Futures biaya yang sangat rendah Saat ini, SOON tersedia untuk tradingdandi MEXC. Anda dapat melakukan trading token ini dengandengan mengikuti langkah-langkah berikut:





situs web resmi 1) Masuk ke Aplikasi atauMEXC

2) Masukkan "SOON" di bilah pencarian, lalu pilih trading Spot atau Futures

3) Pilih jenis order, masukkan kuantitas dan harga yang diinginkan, lalu pasang order





