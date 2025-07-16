Seiring dengan semakin dewasanya ruang blockchain dengan infrastruktur yang semakin canggih, tantangan utama tetap menjadi kendala: adopsi arus utama masih tertinggal. Sophon Network (SOPH) memposisikSeiring dengan semakin dewasanya ruang blockchain dengan infrastruktur yang semakin canggih, tantangan utama tetap menjadi kendala: adopsi arus utama masih tertinggal. Sophon Network (SOPH) memposisik
Belajar/Token Populer/Perkenalan Proyek/Apa itu Sop...nsumen Web3

Apa itu Sophon (SOPH)? Analisis Komprehensif tentang Hub Kripto Konsumen Web3

Pemula
16 Juli 2025MEXC
0m
#Dasar#Kabar Industri
SOPH
SOPH$0.0226-4.92%
INI
INI$0.04595+15.27%
Masa
MASA$0.00646+4.53%
Solayer
LAYER$0.2464+6.85%
TokenFi
TOKEN$0.006922-4.37%

Seiring dengan semakin dewasanya ruang blockchain dengan infrastruktur yang semakin canggih, tantangan utama tetap menjadi kendala: adopsi arus utama masih tertinggal. Sophon Network (SOPH) memposisikan dirinya sebagai hub kripto konsumen Web3, yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ini dengan menghadirkan aplikasi blockchain dunia nyata yang mudah digunakan yang terintegrasi dengan mudah ke dalam pengalaman digital sehari-hari.

Analisis ini meneliti struktur kerja teknologi Sophon, posisi pasar, tokenomik, dan potensi masa depan, yang menyediakan informasi penting bagi para pelaku pasar untuk mengevaluasi solusi Layer-2 yang sedang berkembang ini.

1. Apa itu Sophon Crypto? Memahami Token SOPH


Sophon adalah rantai ZK canggih yang dibangun di atas kerangka kerja ZKsync Elastic Chain, yang dirancang khusus untuk menjadi hub utama bagi aplikasi kripto yang berfokus pada konsumen. Beroperasi sebagai solusi Layer-2 berbasis Validium, Sophon memanfaatkan teknologi blockchain mutakhir untuk menghadirkan hasil transaksi yang unggul, struktur biaya yang diminimalkan, dan interoperabilitas yang komprehensif dengan rantai ZK lainnya, sambil mempertahankan jaminan keamanan yang kuat yang disediakan oleh mainnet Ethereum.

SOPH berfungsi sebagai token utilitas utama dalam ekosistem Sophon Network, yang memfasilitasi pembayaran biaya gas dan penghargaan operator node. Dengan pasokan tetap sejumlah 10 miliar token, SOPH berfungsi sebagai mekanisme ekonomi fundamental yang memungkinkan interaksi pengguna dengan beragam aplikasi platform yang berorientasi pada konsumen.

2. Sophon Network vs SOPH Coin: Perbedaan Utama


Perbedaan antara Sophon Network dan token SOPH mengikuti prinsip arsitektur blockchain yang mapan:

Sophon Network mewakili infrastruktur blockchain lengkap: solusi Layer-2 yang dirancang untuk mendukung aplikasi yang berfokus pada konsumen melalui teknologi rantai ZK. Infrastruktur ini menyediakan lapisan dasar untuk pengembangan aplikasi dan interaksi pengguna.

Token SOPH adalah mata uang kripto asli ekosistem, yang utamanya digunakan untuk biaya transaksi dan sebagai mekanisme insentif untuk jaringan. Model ini mirip dengan struktur yang terlihat pada platform seperti Ethereum, di mana ETH memainkan peran utama.

Sementara Sophon Network memberikan kerangka kerja teknologi untuk pengembangan dan penerapan aplikasi, token SOPH memungkinkan operasi ekonomi jaringan, memastikan pemeliharaan keamanan yang tepat, efisiensi operasional, dan siklus pengembangan yang berkelanjutan.

*BTN-Transaksi SOPH Sekarang!&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/price/soph*

3. Masalah Apa yang Diselesaikan Sophon Blockchain di Web3?


Sektor mata uang kripto saat ini menghadapi tantangan adopsi yang signifikan meskipun ada kemajuan teknologi yang substansial. Dua hambatan kritis telah muncul:

Kompleksitas Teknis dan Pengalaman Pengguna yang Buruk: Antarmuka dan interaksi blockchain saat ini masih sangat rumit bagi pengguna umum. Aplikasi sering kali memerlukan pengetahuan khusus, sehingga menciptakan hambatan substansial bagi calon pengguna di luar komunitas kripto untuk masuk.

Fokus Spekulatif vs. Utilitas Praktis: Banyak proyek blockchain yang ada memprioritaskan mekanisme perdagangan spekulatif daripada aplikasi praktis. Pendekatan ini menciptakan ekosistem yang tidak berkelanjutan yang rentan terhadap volatilitas pasar dan biasanya memberikan nilai pengguna jangka panjang yang terbatas di luar potensi apresiasi harga.

Sophon Network mengatasi keterbatasan ini melalui perubahan mendasar menuju aplikasi konsumen yang praktis. Dengan mengintegrasikan fungsionalitas blockchain ke dalam pengalaman digital yang sudah dikenal dan memanfaatkan mata uang kripto sebagai lapisan moneter asli internet, Sophon membangun platform yang mampu memberikan utilitas asli di luar mekanisme spekulatif.

4. Kisah di Balik Proyek Sophon: Visi dan Pengembangan


Sophon diciptakan sebagai respons terhadap kesenjangan antara potensi teknologi blockchain dan aplikasi dunia nyata. Tim pengembang melihat bahwa meskipun infrastruktur blockchain telah mengalami kemajuan yang signifikan, industri perlu mengalihkan fokus ke arah pembuatan aplikasi yang mudah digunakan yang menarik bagi khalayak yang lebih luas, bukan hanya penggemar kripto.

Visi strategis Sophon berpusat pada pembentukan hub kripto konsumen yang komprehensif—sebuah platform tempat mata uang kripto berfungsi sebagai lapisan moneter terintegrasi dalam aplikasi yang dirancang untuk keterlibatan publik yang luas. Alih-alih memperlakukan pengguna sebagai kendaraan monetisasi, Sophon menerapkan pendekatan yang mengutamakan konsumen dengan berfokus pada penciptaan pengalaman yang menarik di seluruh sektor permainan, tiket, taruhan, dan platform sosial.

Posisi ini menempatkan Sophon di persimpangan infrastruktur blockchain dan aplikasi konsumen, yang ditujukan untuk pasar yang kurang terlayani dengan potensi pertumbuhan yang substansial. Tesis mendasar proyek ini menyatakan bahwa mata uang kripto pada akhirnya akan berfungsi sebagai lapisan keuangan asli internet, dengan Sophon berfungsi sebagai jembatan penting yang menghubungkan aplikasi konsumen dengan fungsionalitas blockchain.


5. Fitur Utama Teknologi Sophon dan Integrasi ZKsync


5.1 Dibangun di atas Validium dan ZK Stack


Sophon mengimplementasikan teknologi Validium sebagai komponen integral dari arsitektur ZK Stack, yang memberikan beberapa keuntungan teknis yang signifikan:
  • Peningkatan Kapasitas Pemrosesan Transaksi: Arsitektur dioptimalkan untuk memproses beban transaksi volume tinggi secara efisien
  • Struktur Biaya yang Dikurangi: Model transaksi yang hemat biaya yang memungkinkan interaksi pengguna yang sering
  • Standar Keamanan yang Dipertahankan: Pelestarian jaminan keamanan tingkat Ethereum dalam kerangka kerja operasional Layer 2

5.2 Interoperabilitas yang Mulus melalui Rantai Elastis


Sebagai komponen ekosistem Rantai Elastis ZKsync, Sophon memberikan:
  • Integrasi Rantai Tingkat Protokol: Kemampuan interaksi yang mulus antara Sophon dan rantai ZK lainnya
  • Standar Antarmuka Pengguna Terpadu: Pengalaman yang konsisten di berbagai lingkungan blockchain
  • Distribusi Likuiditas yang Dioptimalkan: Pencegahan fragmentasi modal melalui transfer aset yang mengalir bebas

5.3 Abstraksi Akun Asli


Sophon membedakan dirinya dari implementasi EIP-4337 Ethereum melalui abstraksi akun asli yang dibangun langsung ke dalam protokol:
  • Fungsionalitas Akun Seragam: Semua akun berfungsi sebagai akun kontrak pintar di tingkat implementasi
  • Pemrosesan Transaksi yang Disederhanakan: Desain 'mempool' tunggal untuk semua kategori akun
  • Mekanisme Abstraksi Gas Universal: Mendukung EOA dan akun kontrak pintar

5.4 Dukungan Paymaster


Implementasi paymaster platform yang komprehensif meningkatkan aksesibilitas melalui:
  • Kemampuan sponsorship biaya transaksi tingkat protokol
  • Sistem alokasi transaksi yang dapat dikonfigurasi untuk segmen pengguna
  • Mekanisme pengecualian biaya berbasis NFT
  • Opsi pembayaran gas multi-token di luar token SOPH asli

5.5 Fokus Kripto Konsumen


Sophon menargetkan sektor aplikasi utama dengan potensi pasar yang substansial:
  • Platform permainan dan taruhan
  • Sistem tiket acara
  • Ekosistem media sosial
  • Jaringan distribusi konten

*BTN-Transaksi SOPH Sekarang!&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/price/soph*

6. Tokenomik Sophon: Analisis Lengkap Token SOPH


SOPH mempertahankan pasokan tetap sejumlah 10 miliar (10.000.000.000) token, yang didistribusikan menurut model alokasi terstruktur yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan ekosistem jangka panjang:

Struktur Distribusi Token:

Node Rewards: Alokasi 20% (2 miliar SOPH)
Jadwal emisi: 36 bulan
Tujuan: Insentif operator jaringan

Sophon Foundation: Alokasi 25% (2,5 miliar SOPH)
Vesting: Cliff 12 bulan diikuti oleh distribusi 36 bulan
Tujuan: Pendanaan pembangunan jangka panjang dan operasi tata kelola/governance

Mitra Investasi: Alokasi 20% (2 miliar SOPH)
Vesting: Cliff 12 bulan diikuti oleh distribusi 24 bulan
Tujuan: Kompensasi pendukung finansial awal

Penasihat Strategis: Alokasi 5% (500 juta SOPH)
Vesting: Cliff 12 bulan diikuti oleh Distribusi 36 bulan
Tujuan: Kompensasi untuk bimbingan teknis dan strategis

Cadangan Pengembangan Ekosistem: Alokasi 30% (3 miliar SOPH)
Tujuan: Pendanaan hibah, insentif pengguna, dan inisiatif ekosistem
Fungsi: Mendukung perluasan ekosistem yang berkelanjutan

Ketentuan tambahan meliputi:
Alokasi SOPH 10% (1 miliar token) yang ditujukan untuk insentif pertanian, mendukung pertumbuhan platform melalui penyediaan likuiditas dan aktivitas yang menghasilkan hasil


7. Fungsi Token SOPH dalam Ekosistem Sophon


7.1 Mekanisme Pembayaran Biaya Gas


SOPH adalah token utama yang digunakan untuk membayar biaya transaksi di Jaringan Sophon. Baik itu operasi jaringan, pelaksanaan kontrak pintar, atau penggunaan aplikasi terdesentralisasi, SOPH diharuskan mengalokasikan sumber daya komputasi, memastikan utilitas dan permintaan token yang konsisten.

7.2 Insentif Operator Node


20% dari pasokan token didedikasikan untuk memberi penghargaan kepada operator node, memberikan insentif berkelanjutan untuk memelihara jaringan. Model distribusi ini tidak hanya mendukung desentralisasi tetapi juga memastikan jaringan tetap andal dan aman.

7.3 Potensi Struktur Tata Kelola/Governance


Meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam dokumentasi saat ini, alokasi Sophon Foundation yang substansial menunjukkan implementasi fungsionalitas tata kelola yang terencana. Struktur ini akan memungkinkan pemegang token untuk berpartisipasi dalam keputusan pengembangan protokol, termasuk persetujuan pemutakhiran, modifikasi parameter, dan alokasi sumber daya.

7.4 Pendanaan Pengembangan Ekosistem


Alokasi 30% untuk Cadangan Ekosistem menciptakan dana pengembangan yang substansial untuk mendukung pertumbuhan platform melalui hibah, program insentif, dan inisiatif strategis. Struktur pendanaan ini memastikan sumber daya untuk menarik pengembang, pengguna, dan proyek ke ekosistem Sophon.

7.5 Distribusi Insentif Penambangan


10% dari pasokan SOPH disisihkan untuk hadiah penambangan, yang berarti penyedia likuiditas dan peserta hasil akan mendapatkan token SOPH sebagai insentif. Pendekatan ini membantu memperkuat likuiditas dan mendorong partisipasi yang lebih aktif di seluruh ekosistem.


8. Masa Depan Jaringan Sophon: Peta Jalan dan Visi


Peta jalan pengembangan Sophon memposisikannya untuk kepemimpinan potensial di sektor blockchain yang berorientasi pada konsumen, dengan beberapa inisiatif utama yang direncanakan:

8.1 Perluasan Ekosistem Kripto Konsumen


Sophon bermaksud memfasilitasi integrasi mata uang kripto sebagai lapisan keuangan digital dalam aplikasi internet, dengan fokus pada sektor bernilai tinggi termasuk:
  • Pasar tiket: Valuasi sekitar $100 miliar
  • Industri permainan: Pasar yang diperkirakan mencapai $285 miliar
  • Sektor taruhan daring: Melebihi $50 miliar
  • Keterlibatan media sosial: 5,2 miliar pengguna global

8.2 Peningkatan Interoperabilitas Lintas Rantai


Sebagai bagian dari kerangka kerja ZKsync Elastic Chain, Sophon akan terus mengembangkan kemampuan interaksi yang lancar antara lingkungan blockchain, mengurangi fragmentasi likuiditas sekaligus menciptakan pengalaman pengguna yang terpadu di seluruh ekosistem yang lebih luas.

8.3 Pengembangan Fitur Teknis


Prioritas pengembangan di masa mendatang meliputi:
  • Optimalisasi teknologi Validium untuk skalabilitas yang lebih baik
  • Penyempurnaan abstraksi akun untuk pengalaman pengguna yang lebih baik
  • Implementasi paymaster yang diperluas untuk penanganan biaya yang fleksibel

8.4 Optimalisasi Pengalaman Pengguna


Sophon mempertahankan fokus strategis untuk mengurangi hambatan teknis melalui pengembangan antarmuka yang intuitif. Pendekatan yang berpusat pada pengguna ini membedakan Sophon dari platform yang memprioritaskan spesifikasi teknis daripada aksesibilitas.

8.5 Pengembangan Ekosistem Pengembang


Sophon sedang membangun platform yang mengutamakan konsumen dan lingkungan yang ramah bagi pengembang untuk menarik berbagai tim yang dapat menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan pengalaman digital sehari-hari.

*BTN-Transaksi SOPH Sekarang!&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/price/soph*

9. Apakah Sophon Lebih Baik Daripada Kompetitor? Perbandingan Komprehensif


Sophon beroperasi dalam sektor solusi penskalaan Layer 2 yang kompetitif, menghadapi alternatif mapan termasuk:
  • Implementasi ZK Rollup: zkSync Era, StarkNet, Polygon zkEVM
  • Struktur kerja Optimistic Rollup: Arbitrum, Optimism, Base
  • Platform blockchain yang berorientasi pada konsumen: Immutable, Flow

Membandingkan Sophon dengan Immutable—pesaing yang diakui di segmen blockchain konsumen—mengungkapkan perbedaan posisi yang jelas:

Sophon menawarkan cakupan sektor konsumen yang lebih luas yang mencakup beberapa vertikal, abstraksi akun asli untuk pengalaman pengguna yang lebih baik, dan integrasi dengan Elastic Chain ZKsync untuk keuntungan interoperabilitas.

Immutable mempertahankan kemitraan industri game yang mapan dan infrastruktur NFT khusus yang dioptimalkan untuk aplikasi game.

Pertimbangan pemilihan bergantung pada persyaratan implementasi tertentu. Sophon menunjukkan keuntungan untuk berbagai aplikasi konsumen di berbagai sektor, sementara Immutable dapat melayani pengembang yang berfokus secara khusus pada aplikasi game dengan lebih baik.


10. Cara Membeli Token SOPH: Panduan Langkah demi Langkah


MEXC adalah platform yang direkomendasikan untuk memperoleh token SOPH. Berikut cara memulainya:
1）Buat akun MEXC terverifikasi melalui mexc.com
2）Danai akun Anda dengan USDT atau aset lain yang didukung
3）Temukan pasangan perdagangan SOPH/USDT dalam platform
4）Jalankan pesanan pasar atau batas sesuai dengan strategi investasi Anda

MEXC memberikan beberapa keuntungan untuk akuisisi token SOPH, termasuk struktur biaya yang kompetitif, kedalaman likuiditas yang substansial, dukungan pelanggan yang berkelanjutan, dan keamanan yang kuat.

*BTN-Transaksi SOPH Sekarang!&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/price/soph*

11. Kesimpulan


Sophon menandai perubahan penting dalam pengembangan blockchain, bergerak melampaui tonggak teknis untuk fokus pada aplikasi konsumen di dunia nyata. Dibangun di atas teknologi Validium dalam ZKsync Elastic Chain, menggabungkan kinerja yang kuat dengan pengalaman pengguna yang lancar—dua hal penting untuk membawa blockchain ke arus utama.

Inti dari ekosistem Sophon adalah token SOPH, yang dirancang untuk mendukung operasi jaringan, mendorong pertumbuhan, dan memberi penghargaan atas partisipasi melalui model tokenomik yang diseimbangkan dengan cermat. Dengan menargetkan sektor yang tumbuh cepat seperti permainan, penjualan tiket, dan platform sosial, Sophon memposisikan dirinya di puncak gelombang besar blockchain berikutnya.

Dengan inovasi seperti abstraksi akun asli dan dukungan pembayar, Sophon membuat blockchain lebih mudah diakses baik oleh pengguna maupun pengembang. Bagi mereka yang ingin berinvestasi di masa depan kripto yang digerakkan oleh konsumen, Sophon menawarkan peluang yang menarik—dan MEXC menyediakan gerbang yang aman untuk bergabung dalam perjalanan ini dari awal.

12. Apa yang Harus Dilakukan Setelah Membeli SOPH: Bergabunglah dengan Program Referensi MEXC


Tingkatkan pengalaman investasi mata uang kripto Anda sambil mendapatkan pengembalian tambahan melalui Program Referensi MEXC. Undang pengguna baru ke platform MEXC dan terima komisi hingga 40% atas biaya aktivitas perdagangan mereka. Proses ini membutuhkan upaya minimal: cukup bagikan kode referensi pribadi Anda, hubungkan dengan pengguna potensial, dan secara otomatis terima hadiah komisi saat mereka mendaftar, menyetor, dan menyelesaikan tugas perdagangan. Program ini menghadirkan distribusi hadiah yang cepat dan berbagai peluang penghasilan, yang memberikan pelengkap yang sangat baik untuk strategi investasi SOPH Anda. Kunjungi MEXC hari ini untuk membuat kode rujukan unik Anda dan mulai mengembangkan jaringan Anda dalam ekosistem mata uang kripto yang terus berkembang.

*BTN-Bergabunglah dengan Program Referral MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/invite*

13. Perdagangan Pra-Pasar Sophon: Dapatkan Akses Awal ke SOPH


Dapatkan akses prioritas ke perdagangan token Sophon (SOPH) sebelum listing pasar resminya melalui layanan perdagangan Pra-Pasar khusus MEXC. Dengan metode perdagangan ini, pengguna dapat memesan terlebih dahulu di tempat yang dipilih dan mengamankan titik masuk yang lebih baik selama fase penemuan harga awal. Pantau bagian Pra-Pasar MEXC untuk pengumuman ketersediaan token SOPH, tempat Anda akan berkesempatan untuk memesan dan terlibat dengan peserta pasar lainnya dalam lingkungan perdagangan yang transparan. Amankan posisi Anda dalam pengembangan ekosistem Sophon sejak tahap paling awal dengan memeriksa Pra-Pasar MEXC secara berkala untuk pengumuman listing SOPH.

*BTN-Bergabunglah dengan Pra-Pasar MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/pre-market*

14. Airdrop Sophon: Berpartisipasilah dalam Distribusi SOPH Eksklusif MEXC


Berpartisipasilah dengan visi blockchain inovatif yang berfokus pada konsumen dari Sophon melalui program airdrop token SOPH eksklusif MEXC. Kesempatan terbatas waktu ini menawarkan hadiah token yang besar untuk menyelesaikan tugas-tugas sederhana. Airdrop menyediakan titik masuk yang mudah diakses ke platform rantai ZK ini yang dirancang untuk mengubah permainan, interaksi sosial, dan tiket digital melalui integrasi blockchain. Bergabunglah masa depan kripto dengan mengunjungi platform Airdrop+ MEXC hari ini dan jadilah peserta awal dalam misi Sophon untuk menghubungkan fungsionalitas Web3 dengan aplikasi sehari-hari.

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, juga tidak merupakan saran untuk membeli, menjual, atau menahan aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. Platform tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi pengguna.

Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Seiring Bitcoin telah memantapkan dirinya sebagai jaringan blockchain yang paling aman dan terdesentralisasi, keterbatasannya dalam skalabilitas dan pemrograman menjadi makin jelas. Sementara mainnet

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

Di tengah percepatan konvergensi teknologi blockchain dan AI, Codatta muncul sebagai protokol data terdesentralisasi revolusioner yang mengatasi salah satu tantangan inti Web3: membangun, mengelola, d

LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

Meskipun belum memiliki Labubu, kemungkinan besar Anda pernah mendengar fenomena budaya global ini.1. Apa itu Labubu?Labubu, tokoh utama dalam serial “Monsters” yang diciptakan oleh artis Belgia-Tiong

Inovasi Blockchain: Cara Pi Network Merombak Masa Depan Mata Uang Kripto

Inovasi Blockchain: Cara Pi Network Merombak Masa Depan Mata Uang Kripto

Memasuki tahun 2025, Pi Network berada pada titik kritis peluang dan tantangan. Sesuatu yang dimulai sebagai eksperimen mining seluler yang ambisius telah berkembang menjadi salah satu proyek blockcha

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT