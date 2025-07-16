Apa itu StakeStone (STO)? Penjelasan mengenai Bagaimana Platform Likuiditas Cross-Chain Ini Dapat Memaksimalkan Hasil





Di pasar kripto, likuiditas dan hasil sering kali dianggap sebagai tujuan yang saling bertentangan. Namun, StakeStone menawarkan solusi inovatif sebagai infrastruktur likuiditas cross-chain yang menggunakan token asli STO untuk menyelesaikan tradeoff ini. Dapat mencapai likuiditas tinggi dan hasil yang optimal. Artikel ini membahas fitur-fitur utama StakeStone dan bagaimana mendefinisikan ulang likuiditas dalam ruang aset digital.









StakeStone adalah infrastruktur likuiditas cross-chain canggih yang memperkenalkan STO dan SBTC, dua aset yang mewakili versi likuid dari ETH dan BTC. Melalui dukungan jaringan staking yang dinamis, dapat memecahkan konflik antara aset terkunci dan likuiditas yang ditemukan dalam model staking tradisional. Platform ini menawarkan tiga aset likuid utama:

STO ETH: ETH likuid yang menghasilkan

SBTC: Aset BTC likuid omnichain

STOBTC: Versi BTC yang menghasilkan

Tidak seperti protokol staking lainnya, StakeStone memungkinkan pengguna untuk menarik dana kapan saja di blockchain yang didukung tanpa periode penguncian, sehingga mencapai likuiditas lintas rantai yang nyata.









StakeStone menawarkan solusi inovatif untuk empat masalah utama di pasar kripto:

1）Pertukaran antara penguncian aset dan likuiditas: Staking tradisional memaksa pengguna untuk memilih antara mendapatkan yield atau mempertahankan likuiditas. StakeStone memungkinkan keduanya.

2）Likuiditas yang terfragmentasi: Mengumpulkan berbagai kumpulan LRT, menyederhanakan pengalaman pengguna.

3）Tantangan untuk jaringan yang kompatibel dengan Layer 2 dan EVM: StakeStone membantu L2 dan blockchain yang baru muncul untuk menarik likuiditas ETH.

4）Kompleksitas integrasi pengembang: Memperlancar proses integrasi token restaking likuid (LRT).





Sejak meluncurkan jaringan uji cobanya pada bulan Juli 2023, StakeStone telah membuat kemajuan yang signifikan, termasuk lebih dari 310.000 ETH (sekitar $870 juta) dalam total nilai terkunci (TVL), 96.000 pengguna terdaftar, dan integrasi yang sukses dengan lebih dari 10 protokol.









Sebagai token tata kelola asli ekosistem StakeStone, STO memiliki beberapa tujuan:

1）Tata kelola/Governance: Pemegang dapat memberikan suara pada proposal utama yang memengaruhi pengembangan platform

2）Peningkatan hasil: Penguncian STO memberikan veSTO, yang membuka manfaat hasil yang lebih tinggi

3）Mekanisme pengaturan ulang: Memastikan tata kelola yang adil dengan mencegah pemegang jangka panjang mendominasi proposal

4）Akses ke aset cadangan melalui swap dan burn: Memberikan nilai berkelanjutan bagi pemegang STO

5）Operabilitas cross-chain: Dapat digunakan dengan lancar di beberapa blockchain

6）Peningkatan efisiensi modal: Dapatkan pendapatan pasif sambil menjaga likuiditas





Aplikasi StakeStone meliputi STO-Fi (pasar likuiditas cross-chain), LiquidityPad (platform peluncuran likuiditas lintas rantai), dan STO.Pay (solusi pembayaran DeFi yang inovatif), yang menawarkan kepada pengguna alat yang komprehensif untuk manajemen likuiditas.









Dibandingkan dengan layanan staking likuid seperti Lido dan Rocket Pool, StakeStone menawarkan beberapa keunggulan utama:

1）Solusi cross-chain yang komprehensif: Menggabungkan staking likuid, interoperabilitas lintas rantai, dan pengoptimalan hasil

2）Dukungan multi-aset: Mendukung ETH dan BTC, menyediakan opsi likuiditas yang beragam

3）Arsitektur modular: Memungkinkan penyesuaian strategi dasar yang fleksibel tanpa memengaruhi kepemilikan STO

4）Pengalaman cross-chain yang mulus: Akses dan gunakan aset di berbagai rantai sambil mempertahankan hasil dasar

5）Strategi hasil yang dioptimalkan: Secara otomatis memaksimalkan pengembalian tanpa memerlukan manajemen pengguna yang aktif

6）Integrasi ekosistem yang mendalam: Kemitraan strategis dengan ekosistem yang sedang berkembang seperti Berachain, Linea, Monad, dan Plume

7）Model tata kelola/governance yang inovatif: Menggunakan tata kelola/governance berbasis pengukur dengan pengaturan ulang musiman untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang adil









MEXC adalah platform ideal untuk membeli STO, menawarkan pengalaman perdagangan yang lancar dan nyaman bagi pengguna. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membeli STO di MEXC:





1）Buat akun MEXC: Kunjungi situs web resmi MEXC dan selesaikan proses pendaftaran

2）Setor dana: Setor USDT atau mata uang kripto lainnya ke akun MEXC Anda

Temukan pasangan perdagangan STO: Di bagian pencarian, masukkan STO dan pilih pasangan 3）Di bagian pencarian, masukkan STO dan pilih pasangan STO/USDT

4）Tempatkan pesanan Anda: Pilih jumlah STO yang ingin Anda beli dan konfirmasikan transaksi





Sebagai bursa kripto terkemuka di dunia, MEXC menawarkan likuiditas tinggi, antarmuka yang mudah digunakan, dukungan pelanggan 24/7, dan biaya perdagangan rendah, menjadikannya platform yang ideal untuk memperoleh token STO.





StakeStone mendefinisikan ulang likuiditas di dunia kripto dengan infrastruktur lintas rantai yang inovatif. Dengan menggabungkan akses likuiditas dengan pemaksimalan hasil, STO dan SBTC memberikan nilai yang tak tertandingi bagi pengguna. Seiring dengan terus berkembangnya DeFi di berbagai rantai, StakeStone siap memainkan peran penting dalam menghubungkan ekosistem blockchain.



Berpartisipasilah dalam acara airdrop StakeStone dan menangkan hadiah yang besar

Ingin mendapatkan token STO gratis? MEXC saat ini sedang mengadakan acara airdrop StakeStone dengan total hadiah hingga 130.000 USDT! Dengan hanya melakukan penyetoran dan melakukan transaksi, Anda akan berkesempatan untuk memperoleh imbalan yang berlimpah ini. Daftar sekarang untuk berpartisipasi dalam acara airdrop StakeStone >>

