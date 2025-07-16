Apa itu Sui? Panduan untuk Ekosistem Blockchain Publik Berkinerja Tinggi Generasi Berikutnya









Sui 1)merupakan blockchain publik Layer-1 berkinerja tinggi yang dikembangkan oleh Mysten Labs dan dibangun di atas bahasa pemrograman Move. Blockchain ini menampilkan konkurensi yang kuat dan model data berorientasi objek.

2) Token asli SUI digunakan untuk biaya gas, reward staking, dan akan memberikan hak tata kelola di masa mendatang.

3) Sui menawarkan skalabilitas yang kuat untuk kasus penggunaan seperti gaming blockchain, DeFi, NFT, dan identitas on-chain, yang bertujuan untuk membangun infrastruktur Web3 yang dapat melayani miliaran pengguna.

4) Walaupun prospeknya menjanjikan, Sui menghadapi tantangan seperti bootstrapping ekosistem dan persaingan ketat di antara blockchain publik; keberhasilannya di masa mendatang bergantung kepada pertumbuhan ekosistem pengembang dan adopsi aplikasi dunia nyata.





Solana Sui Seiring berkembangnya teknologi blockchain, keterbatasan dalam kinerja, skalabilitas, dan pengalaman pengguna telah muncul dalam blockchain publik tradisional generasi pertama dan kedua. Meskipun ekosistemnya kaya, Ethereum sering mengalami kemacetan jaringan dan biaya tinggi. Sementara itu,menawarkan terobosan kinerja namun menghadapi masalah stabilitas. Hal ini melatarbelakangimuncul sebagai blockchain Layer 1 yang baru dibangun.





Mysten Labs Diluncurkan oleh, Sui bertujuan membangun platform smart contract berorientasi objek, berkinerja tinggi, dan dapat diskalakan untuk dunia Web3. Berkat model data dan mekanisme konsensusnya yang unik, Sui menawarkan keunggulan yang signifikan dalam hal throughput transaksi, kecepatan konfirmasi, dan fleksibilitas pengembangan. Hal ini membuat Sui mendapatkan reputasi menawarkan “pengalaman blockchain Web3 yang sebanding dengan Web2.”









Meta Sui diciptakan oleh Mysten Labs, yang tim pendirinya sebagian besar terdiri dari mantan anggota proyek kripto(sebelumnya Facebook) Diem dan pengembang bahasa pemrograman Move. Beberapa anggota inti Mysten Labs sebelumnya memimpin pengembangan blockchain Diem dan Novi wallet di Meta, membawa keahlian mendalam dalam arsitektur sistem dan komputasi terdistribusi.





Meskipun proyek Diem akhirnya dihentikan, teknologi intinya—terutama bahasa pemrograman Move—diteruskan ke proyek Sui. Tim Sui menyadari bottleneck yang signifikan pada skalabilitas dan kemudahan penggunaan dalam arsitektur blockchain yang ada. Oleh karena itu, tim memilih untuk merancang blockchain Layer 1 yang benar-benar baru dari awal—yang tidak kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine (EVM), tetapi membangun paradigma baru yang berpusat di sekitar objek.





Sui meluncurkan mainnet-nya pada bulan Mei 2023, dengan fokus pada kinerja ekstrem, pengembangan yang disederhanakan, dan pengalaman pengguna yang ditingkatkan. Hal ini membuatnya menjadi berbeda di antara blockchain publik yang sedang berkembang serta menarik investasi dan perhatian yang kuat dari perusahaan, seperti a16z, FTX Ventures, dan Jump Crypto.













Kebanyakan sistem blockchain (misalnya Bitcoin, Ethereum) menggunakan model akun atau model UTXO untuk mencatat keadaan dunia. Model ini tidak memfasilitasi pemrosesan transaksi paralel dengan baik dan kurang fleksibel dalam mengekspresikan logika aplikasi yang kompleks, sehingga mengakibatkan kinerja yang terbatas dan kesulitan dalam menyusun smart contract.









Sui menggunakan model status yang berpusat pada objek unik, sehingga memungkinkan:

Semua data on-chain dianggap sebagai objek (seperti token, NFT, status kontrak, dll.)

Setiap objek memiliki ID dan pemilik yang unik dan dapat dioperasikan oleh smart contract (modul Move) atau tanda tangan pengguna

Siklus hidup dan perubahan objek dikontrol secara tepat oleh bahasa Move.

Model ini memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi transaksi mana yang tidak saling mengganggu, sehingga memungkinkan eksekusi paralel pada tingkat transaksi dan meningkatkan throughput secara signifikan.













Berbeda dengan Ethereum yang sangat bergantung pada eksekusi pesanan total (yaitu,semua transaksi harus diproses secara berurutan), Sui menangani sebagian besar transaksi “objek tunggal” (seperti transfer token sederhana atau minting NFT) melalui mesin eksekusi paralel tanpa memerlukan konsensus jaringan penuh.





Hanya transaksi yang melibatkan beberapa interaksi objek (misalnya, pencocokan order bursa terdesentralisasi) yang memasuki proses konsensus Byzantine Fault Tolerant (BFT). Desain ini memungkinkan Sui untuk mencapai throughput transaksi (TPS) jauh melampaui blockchain tradisional. Pengujian resmi menunjukkan Sui dapat menangani lebih dari 120.000 TPS dengan latensi serendah beberapa ratus milidetik.









Sui memperkenalkan protokol konsensus dua fase yang menggabungkan Narwhal dan Bullshark:

Narwhal bertindak sebagai lapisan ketersediaan data, memastikan penyiaran dan pemesanan transaksi

Bullshark menggunakan Directed Acyclic Graph (DAG) untuk menyelesaikan konsensus secara efisien.

Arsitektur ini memisahkan “penyiaran transaksi” dari “finalisasi konsensus”, yang memastikan throughput tinggi bahkan jika beberapa node offline.









Move adalah bahasa pemrograman berorientasi sumber daya yang dirancang untuk blockchain, dengan fitur utama bahwa sumber daya tidak dapat disalin atau dibuang, secara efektif mencegah kerentanan smart contract umum seperti pengeluaran ganda dan korupsi negara.





Sui memperluas Move untuk membuat Sui Move, memperkenalkan primitif tambahan untuk manipulasi objek dan menyederhanakan dependensi modul.













Sui Wallet: Diluncurkan secara resmi oleh Mysten Labs, mendukung manajemen aset SUI, interaksi dApp, penelusuran NFT, dan masih banyak lagi

Sui Explorer: Explorer on-chain untuk menanyakan status transaksi, detail objek, dan masih banyak lagi

Sui CLI / SDKs: Toolkit pengembang yang mendukung bahasa arus utama seperti JavaScript dan Rust

Sui Bridge: Alat bridge cross-chain yang menghubungkan Ethereum, BNB Chain, dan jaringan utama lainnya.









Ekosistem Sui berkembang pesat, mencakup banyak sektor:

DeFi: Turbos Finance, Cetus, Keuangan Aftermath

NFT: BlueMove, Keepsake, OriginByte

Gaming: Abyss World, Arcade Champions

Sosial & Alat: Ethos Wallet, SuiNS (layanan nama domain), dll.

Saat ini, lebih dari 200 proyek telah diterapkan di jaringan Sui, yang mencakup dompet, DEX, pasar NFT, game blockchain, dan masih banyak lagi.









SUI adalah token asli jaringan Sui dan memiliki tujuan berikut:





Biaya Jaringan: Pengguna membayar sejumlah kecil SUI sebagai biaya gas untuk operasi on-chain (transfer, penerapan kontrak, dsb.), yang memberi insentif kepada validator untuk menjaga keamanan jaringan.

Staking Validator: SUI memanfaatkan mekanisme konsensus Delegated Proof-of-Stake (DPoS), yang memungkinkan pengguna mendelegasikan SUI kepada operator node untuk berpartisipasi dalam staking dan mendapatkan reward.

Tata Kelola On-Chain: Di masa mendatang, Sui akan mengaktifkan tata kelola on-chain, yang memungkinkan pemilik SUI berpartisipasi dalam voting proposal, penyesuaian parameter, dan proses tata kelola lainnya.

Distribusi Token: Total pasokan SUI adalah 10 miliar token, yang awalnya dialokasikan sebagai berikut:

20% untuk kontributor awal dan tim;

14% untuk investor;

10% untuk insentif komunitas dan ekosistem;

50% untuk Sui Foundation (untuk pengembangan jangka panjang);

6% untuk penguji awal dan tujuan lainnya.









biaya yang sangat rendah Bagi investor biasa, Anda dapat trade token SUI di Bursa MEXC dengan. Ikuti langkah di bawah ini untuk mendapatkan SUI:





situs web resmi 1) Masuk ke Aplikasi atauMEXC.

Spot Futures 2) Cari nama token SUI token di bilah pencarian dan pilih tradingatau

3) Pilih jenis order, masukkan kuantitas dan harga, lalu selesaikan transaksi.













Jaringan Sui tidak hanya merupakan blockchain publik berkinerja tinggi tetapi juga merupakan platform infrastruktur yang dirancang guna menyediakan skalabilitas, kemudahan pengembangan, dan keramahan pengguna akhir untuk aplikasi Web3. Tujuannya adalah untuk membangun dunia Web3 generasi berikutnya yang mampu mendukung miliaran pengguna dan interaksi aset. Aplikasi praktis utama Sui meliputi:





Gaming on-chain skala besar: Game menuntut interaksi aktual dan gameplay yang kompleks. Pemrosesan transaksi paralel dan model objek Sui secara signifikan meningkatkan pengalaman gaming, menghindari masalah seperti kelambatan dan biaya gas yang tinggi.





Trading DeFi frekuensi tinggi: Aplikasi seperti trading buku order dan pasar derivatif, yang sensitif terhadap TPS dan waktu penyelesaian, dapat menjalankan logika pencocokan kompleks pada Sui tanpa bottleneck kinerja.





NFT dan sistem aset on-chain: Model yang berpusat pada objek secara alami sesuai dengan representasi NFT, mendukung fitur seperti NFT yang bersarang dan berkembang (misalnya, peralatan, item, karakter).





Layanan identitas dan data on-chain: Dengan menggunakan objek yang dapat diprogram, Sui memungkinkan akses data yang fleksibel dan sistem verifikasi identitas, membantu aplikasi Web3 menggantikan mekanisme masuk Web2 tradisional.













Desain arsitektur canggih yang menawarkan skalabilitas luar biasa

Bahasa pemrograman Move yang kuat dan aman memungkinkan abstraksi aset yang canggih

Dukungan ekosistem yang mapan ditambah dengan alat pengembang yang komprehensif

Keterlibatan komunitas yang dinamis dan tim dengan pengalaman industri yang luas









Kurangnya kompatibilitas EVM menyebabkan hambatan migrasi yang signifikan

Tekanan kompetitif dari blockchain berbasis Move lainnya seperti Aptos

Ekosistem dalam fase awal, membutuhkan perluasan basis pengguna

Skeptisisme pasar terhadap model blockchain publik yang “mengutamakan kinerja”









Sui bukanlah blockchain pertama yang menekankan kinerja tinggi dan pemrosesan paralel, melainkan kombinasi inovatif dari model objek, bahasa Move, dan mekanisme konsensus terpisahkan membedakannya di antara pesaing L1. Berbeda dengan proyek yang mengutamakan kompatibilitas, Sui merupakan perwujudan ulang fundamental infrastruktur inti Web3.





Bagi para pengembang, Sui menawarkan lingkungan smart contract yang sangat ekspresif dan aman; bagi para pengguna, Sui menyediakan latensi rendah dan pengalaman interaksi seperti Web2, sehingga menurunkan hambatan masuk; bagi para investor, tokenominya yang fleksibel dan ekosistem yang berkembang menghadirkan nilai jangka menengah hingga panjang yang menjanjikan.





Untuk mengetahui kemampuan Sui dalam membangun parit aplikasi yang kuat seperti Ethereum, hal ini masih harus diamati lebih jauh. Meskipun demikian, sebagai proyek blockchain dengan prinsip rekayasa yang kuat, Sui tidak diragukan lagi memasukkan imajinasi dan kemungkinan baru ke dalam dunia Web3.



