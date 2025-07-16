Apa itu Tap Da Doge: Memelopori Revolusi Tap-to-Earn di Web3





Web3 Tap Da Doge NFT meme Seiring meluasnya gamedi seluruh dunia dan makin terintegrasinya teknologi blockchain dengan industri hiburan,muncul sebagai judul yang menonjol berkat konsepnya yang unik dan gameplay yang menarik. Dengan dibangun sebagai game interaktif inovatif di Telegram, Tap Da Doge dengan terampil menggabungkan teknologi blockchain, karakter, dan budayauntuk menciptakan pengalaman imersif yang menyenangkan, menguntungkan, dan mudah diakses.









Tap Da Doge adalah game interaktif berbasis Telegram yang merupakan contoh dari model “Tap-to-Earn” (Ketuk untuk Menghasilkan) dengan memadukan hiburan, daya main, dan profitabilitas dalam satu pengalaman yang lancar. Pemain mengontrol karakter NFT untuk mendapatkan reward melalui gameplay. Meskipun mudah dipelajari, game ini juga menuntut penentuan waktu, reaksi cepat, dan pemikiran strategis, sehingga menyenangkan bagi pemula dan pemain berpengalaman.





Dengan slogan “Ketuk. Lompat. “Hasilkan.”, Tap Da Doge menekankan kesederhanaan dalam meraih penghasilan melalui gameplay. Namun, visinya jauh melampaui hiburan—Tap Da Doge bertujuan untuk menurunkan hambatan masuk ke dunia kripto dengan menerapkan gamifikasi pada partisipasi dalam blockchain dan mendorong pengguna untuk menjelajahi Web3 secara menyenangkan, sosial, dan mudah.













Sebagai Aplikasi Mini Telegram, Tap Da Doge tidak memerlukan pengunduhan tambahan. Pengguna dapat langsung bermain di Telegram, sehingga aksesnya mudah dan tanpa hambatan.









Pemain dapat memiliki karakter NFT unik, masing-masing dengan penampilan dan atribut berbeda, sehingga menambah nilai koleksi dan meningkatkan variasi gameplay.









Pemain mengetuk untuk membuat karakter mereka melompati rintangan dan menyelesaikan tantangan. Tindakan yang berhasil akan menghasilkan reward, sehingga memberikan pengalaman “play-to-earn” yang sesungguhnya melalui interaksi yang sederhana.









Fitur seperti Woofboxes, Dogemart, dan Staking menawarkan berbagai alat, reward, dan peningkatan untuk meningkatkan kesenangan dan daya main jangka panjang dari game ini.













BNB Chain RUN merupakan token asli ekosistem Tap Da Doge dengan total suplai yang terbatas, sehingga memiliki kelangkaan yang inheren. Token ini diterbitkan didan alamat kontraknya adalah:

0x8f85F63B76d2C40C7Cf3DAc19637730d00d37966





Penerbitan dan distribusi RUN mengikuti asas keadilan dan transparansi, sehingga memastikan bahwa semua pengguna memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekosistem proyek. Distribusi token ini adalah sebagai berikut:





Kontributor Awal: 1%

Penjualan Publik (IDO): 8.92%

Likuiditas: 10%.

Airdrop Mitra: 7%

Pemasaran: 4.08%

Pool Reward (Tanpa Pra-Mining): 69%









Alat Tukar: RUN berfungsi sebagai mata uang utama di dalam ekosistem Tap Da Doge. Token ini dapat digunakan untuk membeli barang, mengakses layanan, dan aktivitas dalam game lainnya.





Mekanisme Insentif: Pengguna bisa mendapatkan RUN dengan memainkan game, menyelesaikan tugas, atau berkontribusi terhadap komunitas.





Tata Kelola: Pemilik RUN juga memperoleh hak tata kelola, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam keputusan terkait proyek dan menyumbangkan ide untuk pengembangan di masa mendatang.









Tap Da Doge menggabungkan gameplay klasik dengan teknologi blockchain untuk menciptakan pengalaman “Tap-to-Earn” yang sederhana, menyenangkan, dan menguntungkan secara ekonomi. Dengan sistem karakter NFT yang unik, beragam fitur dalam game, dan ekosistem komunitas yang aktif, Tap Da Doge menonjol di bidang game Web3. Seiring dengan diluncurkannya token RUN dan terus berkembangnya ekosistem ini, Tap Da Doge siap menarik basis pengguna yang lebih luas dan menjadi proyek unggulan dalam game blockchain.





Dalam perjalanan perkembangannya yang pesat, kemitraan Tap Da Doge dengan bursa global terkemuka MEXC telah memberikan dorongan yang kuat bagi pertumbuhannya. MEXC, yang terkenal karena biaya trading yang rendah, eksekusi yang sangat cepat, cakupan aset yang luas, dan likuiditas yang unggul, dipercaya oleh investor di seluruh dunia. Wawasannya yang tajam dan dukungannya yang solid terhadap proyek-proyek yang sedang berkembang menjadikannya launchpad yang ideal untuk inovasi Web3 berkualitas tinggi.





biaya yang sangat rendah Trading Spot RUN kini tersedia di MEXC dan Anda dapat melakukan trading terhadapnya dengandengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:





situs web resmi 1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau kunjungi

trading Spot 2) Masukkan “RUN” di bilah pencarian, lalu pilihRUN

3) Pilih jenis order, masukkan jumlah dan harga, lalu selesaikan trade









Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.



