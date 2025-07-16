Apa itu Trusta.AI? Kekuatan Berbasis AI Merombak Ekosistem Kepercayaan Web3





Dalam revolusi Web3 berbasis teknologi blockchain, verifikasi identitas dan mekanisme kepercayaan telah menjadi hambatan utama yang membatasi pengembangan ekosistem. Sistem identitas terpusat tradisional menghadapi risiko pembobolan data, sedangkan data perilaku on-chain terfragmentasi dan tidak memiliki protokol standar—sehingga menimbulkan masalah seperti "farming airdrop" dan "serangan Sybil".





Trusta.AI AI + blockchain Web3 Berdasarkan latar belakang ini,(sebelumnya Trusta Labs) muncul. Dengan co-founder laboratorium AI dan tim keamanan terkemuka dari perusahaan fintech global terbaik, Trusta.AI memanfaatkansebagai teknologi intinya untuk membangun jaringan identitas terdesentralisasi yang bertujuan untuk merombak standar kepercayaan di era









Solana Arbitrum Trusta.AI didirikan oleh tim yang memiliki keahlian mendalam dengan anggota inti yang berasal dari perusahaan fintech global terkemuka dengan lebih dari satu dekade pengalaman R&D dalam algoritma AI, keamanan blockchain, dan sistem terdistribusi. Proyek ini pertama kali mendapat pengakuan dengan memenangkan Gitcoin Open Data Hackathon, lalu menggalang lebih dari $3 juta dalam pendanaan awal dengan dukungan dari yayasan blockchain utama sepertidan. Pada Maret 2025, Trusta.AI mengumumkan peningkatan merek besar yang menandakan transformasinya dari alat verifikasi identitas menjadi penyedia infrastruktur identitas yang sepenuhnya didukung oleh AI.









Arsitektur teknis Trusta.AI dibangun dengan modularitas dan skalabilitas sebagai intinya. Dengan menggabungkan teknologi blockchain, AI, dan pembelajaran mesin, Trusta.AI bertujuan untuk memberikan verifikasi identitas yang efisien dan keamanan yang kuat.









Trusta.AI mendukung verifikasi identitas multi-chain dan mengakomodasi beragam entitas, termasuk manusia, agen AI, dan bot. Trusta.AI kompatibel dengan berbagai bentuk autentikasi seperti dokumen, biometrik, dan algoritma AI, sehingga memperluas cakupan verifikasi identitas. Hingga saat ini, Trusta.AI telah menerbitkan lebih dari 2.5 juta verifikasi on-chain pada berbagai jaringan utama seperti Linea, BNB Chain, dan TON.









Trusta.AI memelopori model penilaian nilai on-chain lima dimensi bernama MEDIA yang mengevaluasi pengguna dalam lima metrik: Modal, Keterlibatan, Keberagaman, Hak Identitas, dan Loyalitas. Skor berkisar dari 0 hingga 100. Kerangka kerja ini memungkinkan evaluasi yang tepat terhadap perilaku on-chain dan telah diadopsi oleh chain terkemuka seperti Celestia untuk penyaringan dan analisis pengguna airdrop.









Di era AI, Trusta.AI menghadirkan kerangka identitas pertama untuk agen AI. Proyek ini bertujuan untuk menerbitkan identitas yang dapat diverifikasi bagi 1 juta agen AI pada akhir tahun 2025 dengan mengatasi tantangan "interaksi intent AI" dan "penilaian kredit AI". Kerangka ini memungkinkan agen AI untuk berpartisipasi dalam peluncuran yang adil, airdrop, peminjaman, dan lainnya untuk mendorong evolusi ekonomi AI "kode sebagai kepercayaan".













TrustScan menyediakan skor risiko Sybil, penilaian nilai identitas, dan skor kredit bagi pengguna on-chain. Produk ini melayani proyek Web3, investor institusional, dan pengguna individual. Dengan didukung oleh AI dan pembelajaran mesin, TrustScan menganalisis data blockchain mentah untuk menghasilkan wawasan reputasi dan risiko yang mendalam. Produk ini terintegrasi dengan Gitcoin Passport dan mendukung evaluasi identitas terdesentralisasi (DID).









TrustGo adalah produk berorientasi pengguna yang menawarkan alat analisis berbasis MEDIA untuk menilai alamat dompet di lima dimensi utama. Produk ini menekankan analisis mendalam terhadap data on-chain untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan keamanan trading. Saat ini, TrustGo mendukung tujuh chain: zkSync, Starknet, Linea, Base, Scroll, Manta, dan Mantle.









Produk ini menyediakan kerangka kerja yang modular dan dapat diskalakan untuk menerbitkan, menyimpan, dan memverifikasi sertifikat digital di berbagai chain. Produk ini menggunakan protokol komunikasi cross-chain (misalnya, LayerZero atau Axelar) untuk memastikan interoperabilitas di antara berbagai jaringan blockchain.









Trusta.AI Attestation memverifikasi identitas dan reputasi melalui mekanisme seperti Proof of Humanity dan Proof of AI Agent. Dengan lebih dari 2.5 juta atestasi on-chain yang diterbitkan, layanan ini menggunakan smart contract untuk menyimpan dan memvalidasi data kredensial demi memastikan kekekalan dan transparansi.













Token TA adalah elemen inti yang menggerakkan ekosistem Trusta.AI dengan total suplai maksimum yang dibatasi hingga 1 miliar token. Dalam jaringan identitas, TA berperan sangat penting dan menjalankan fungsi utama berikut:





1) Kontributor yang ingin menyediakan layanan di dalam ekosistem Trusta.AI harus melakukan staking TA dalam jumlah tertentu. Peran yang berbeda memerlukan ambang batas staking yang berbeda agar memenuhi syarat memperoleh layanan terkait.

2) TA berfungsi sebagai metode pembayaran di dalam ekosistem Trusta yang memungkinkan pertukaran nilai di antara berbagai partisipan.





3) Pemilik token dapat berpartisipasi dalam tata kelola ekosistem Trusta.AI. Mereka dapat melakukan voting terkait arah masa depan Trusta.AI dan inisiatif strategis utama, sehingga mencapai otonomi komunitas sejati dan menyelaraskan pengembangan dengan kepentingan semua partisipan.





4) Dengan peluncuran mainnet Trusta.AI mendatang, TA akan berperan penting dalam operasi dengan berfungsi sebagai token gas. Token ini akan digunakan untuk membayar biaya transaksi dan layanan demi memastikan kinerja mainnet yang stabil dan efisien.









Q1 2025: Integrasi AI Penuh: Integrasi dengan Eliza OS Virtual & AI16Z dan perilisan kredensial identitas pertama yang dapat diverifikasi oleh AI.

Q2–Q3 2025: Layanan Identitas AI + Kripto: Peluncuran layanan agen AI dan pengembangan sistem skor kredit berbasis AI.

Q4 2025: AI + Jaringan Identitas Terdesentralisasi: Peluncuran jaringan identitas mainnet Trusta.AI dan implementasi ekonomi token.





Seiring makin eratnya hubungan antara blockchain dan kecerdasan buatan, masa depan ekonomi digital dan AI tampak menjanjikan. Teknologi dan layanan Trusta.AI dalam verifikasi identitas dan penilaian kredit siap diadopsi secara luas pada berbagai kegunaan ekonomi digital. Kerangka kerja identitas agen AI-nya diharapkan berperan penting dalam ekonomi berbasis AI dan dapat menjadi infrastruktur dasar untuk pertumbuhannya yang berkelanjutan.



