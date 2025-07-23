Apa itu WLFI? Kekuatan Baru di DeFi dan Pelopor Stablecoin Berdenominasi Dolar





World Liberty Financial (disingkat WLF atau WLFI) adalah platform keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang diprakarsai oleh keluarga Trump yang bertujuan untuk mendorong inovasi dalam keuangan digital berdasarkan nilai-nilai dasar Amerika.





Dengan misi untuk menjadi "Jembatan DeFi Amerika", proyek WLFI menggabungkan pengaruh politik dengan teknologi keuangan untuk menjembatani keuangan tradisional dan kripto. Tujuannya adalah membangun ekosistem aset digital berbasis komunitas dengan kepatuhan yang ditingkatkan.









Seiring berkembangnya sektor mata uang kripto dan DeFi, keterbatasan sistem keuangan tradisional menjadi makin jelas. Biaya transaksi lintas batas yang tinggi, periode penyelesaian yang panjang, dan masalah kepercayaan dengan lembaga terpusat mendorong kebutuhan akan inovasi keuangan global.





World Liberty Financial (WLFI) muncul sebagai respons terhadap permintaan yang makin meningkat ini. Dengan didukung oleh Presiden Donald Trump dan anggota keluarganya, proyek ini dikembangkan oleh tim profesional kripto yang berpengalaman. Tujuannya adalah menyediakan lingkungan privat dan peer-to-peer untuk mengambil pinjaman, memberikan pinjaman, dan berinvestasi dalam aset digital tanpa bergantung pada perantara keuangan tradisional.





USD1 Visi WLFI adalah membangun platform keuangan terdesentralisasi global, mempromosikan penggunaan dolar AS secara luas di bidang DeFi melalui stablecoin dolar digitalnya (), serta pada akhirnya memajukan kemandirian dan inklusi keuangan.









Token WLFI : Token tata kelola yang digunakan untuk proposal komunitas dan voting terhadap keputusan platform.

Stablecoin USD1 : Stablecoin berpatokan USD yang didukung 1:1 oleh dolar AS dan sekuritas Surat Utang Negara. USD1 diterbitkan pada beberapa blockchain.

Infrastruktur DeFi: Mencakup rencana pemberian pinjaman, pengambilan pinjaman, perolehan yield, dan fitur ekosistem berbasis komunitas.













WLFI (Token Tata Kelola): Menyokong voting komunitas, proposal tata kelola, dan peningkatan on-chain di masa mendatang.

USD1 (Stablecoin): Dipatok 1:1 terhadap dolar AS serta didukung oleh USD dan sekuritas Surat Utang Negara AS. Digunakan untuk pembayaran on-chain, peminjaman, perolehan yield, dan aktivitas keuangan lainnya.





Bersama-sama, kedua token ini membentuk fondasi ekosistem WLFI yang saling mendukung dan memperkuat.









WLFI mengikuti model pendaftaran Delaware yang mengintegrasikan struktur tata kelola perusahaan dengan proses tata kelola berbasis komunitas. Operasi kepatuhan protokol dikelola oleh entitas AS terdaftar yang bekerja sama dengan komunitas untuk menerapkan tata kelola on-chain.









Ethereum BNB Chain Tron USD1 sudah aktif di, dandengan rencana untuk memperluas token WLFI dan voting tata kelola pada chain lainnya. Hal ini memastikan likuiditas cross-chain dan interoperabilitas yang lancar pada ekosistem.









Anggota komunitas dapat mengajukan proposal melalui forum tata kelola. Setelah disetujui melalui voting Snapshot, platform akan mengeksekusinya. Kekuatan voting didasarkan pada jumlah WLFI yang dimiliki, tetapi setiap dompet memiliki batas maksimum 5% dari total suplai untuk mencegah sentralisasi daya.













WLFI 1) Nama Token:

2) Jaringan: Mainnet Ethereum

3) Total Suplai: 100 miliar token









Gold Paper Menurutresminya, berikut adalah proyeksi distribusi token WLFI:





Penjualan Token: 35%

Pertumbuhan & Insentif Komunitas: 32,5%

Alokasi Pendukung Awal: 30%

Tim & Penasihat: 2,5%













WLFI adalah token yang murni berfokus pada tata kelola. Token ini tidak memberikan hak atas dividen atau bagi hasil kepada pemiliknya. Nilainya terletak terutama pada perannya dalam tata kelola platform dan pengambilan keputusan komunitas.









Semua token WLFI saat ini sedang terkunci. Proyek ini telah menyelesaikan tiga putaran prapenjualan hingga saat ini dengan detail sebagai berikut:





Putaran 1: Diluncurkan pada bulan Oktober 2024 dengan harga $0,015 per token dan penawaran 20 miliar token (20% dari total suplai) yang menggalang total $300 juta.





Putaran 2: Berlangsung segera setelah putaran pertama dengan harga $0,05 per token dan penawaran 5 miliar token (5% dari total suplai). Putaran ini berakhir pada tanggal 14 Maret 2025 dengan menggalang $250 juta.





Dua putaran prapenjualan WLFI pertama terbuka untuk publik, sedangkan putaran ketiga adalah putaran institusional yang tidak dapat diakses publik dengan harga token $0,10.





Menurut informasi yang tersedia untuk umum, WLFI menjual total 26,05 miliar token di tiga putaran yang mewakili 26,05% dari total suplai. Namun, karena putaran ketiga tidak terbuka untuk publik, angka prapenjualan sebenarnya mungkin sedikit berbeda.













WLFI berencana untuk berintegrasi dengan protokol DeFi utama seperti Aave yang memungkinkan USD1 untuk berpartisipasi dalam pasar peminjaman dan farming yield. Proyek ini juga bertujuan membangun DEX, gateway NFT, dan alat dompet untuk mendukung ekosistem keuangan on-chain yang komprehensif.









WLFI telah bermitra dengan Aqua 1 Fund yang berbasis di UEA untuk mendorong adopsi WLFI dan USD1 di Timur Tengah, Asia, dan Amerika Latin. Sasaran jangka panjangnya adalah membangun infrastruktur keuangan Web3 lintas batas yang patuh.









Sebagai tanggapan terhadap meningkatnya pengawasan regulasi dari entitas seperti SEC AS, platform WLFI secara aktif meningkatkan standar transparansinya. Langkahnya mencakup menerbitkan catatan tata kelola, memformalkan proposal tata kelola, dan memperkuat kepatuhan hukum secara keseluruhan.









World Liberty Financial (WLFI) dengan cepat muncul sebagai perusahaan yang menonjol di bidang keuangan Web3 karena didukung oleh ikatan politik yang kuat, struktur kepatuhan yang kokoh, dan sistem token ganda yang inovatif. Proyek ini menekankan tokenomi berbasis tata kelola sambil menetapkan USD1 sebagai fondasi yang stabil untuk pembayaran on-chain dan infrastruktur keuangan. Selama beberapa bulan mendatang, perkembangan utama seperti proposal tata kelola WLFI, mekanisme peredaran token, dan infrastruktur cross-chain akan menjadi sangat penting. Evolusi WLFI dari "eksperimen kripto yang didukung Trump" menjadi “jembatan keuangan Web3 AS" sejati akan bergantung pada kemampuannya untuk menavigasi dinamika politik dan regulasi yang kompleks.





Dengan latar belakang ini, MEXC telah meluncurkan WLFI pada platform trade Prapasarnya, sehingga pengguna dapat melakukan trading token ini sebelum listing Spot resminya. Hal ini menawarkan kesempatan awal kepada para investor untuk menyiapkan diri sebelum WLFI diluncurkan ke pasar yang lebih luas.







