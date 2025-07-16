WorldShards: Panduan Pemula untuk Memainkan Game MMORPG NFT Baru





Di antara sekian banyak MMORPG, WorldShards menonjol karena latarnya yang unik dan gameplay yang inovatif. Dikembangkan oleh LowKick Games, game peran daring multipemain sandbox ini membawa pemain ke dunia fantasi bernama Murrlandia, dunia pulau-pulau terapung yang hancur. Di WorldShards, pemain dapat menjelajah, bertempur, dan membangun dengan bebas—semuanya sambil benar-benar memiliki aset dalam game melalui teknologi blockchain. Artikel ini memberikan gambaran mendalam tentang pengetahuan game, mekanisme gameplay, sistem ekonomi, dan fitur token.









WorldShards adalah MMORPG yang memadukan elemen sandbox dengan teknologi blockchain. Berlatar di Murrlandia, dunia yang hancur oleh peristiwa dahsyat, game ini menampilkan pulau-pulau terapung yang tak terhitung jumlahnya untuk dijelajahi pemain. Sebagai penjelajah, Anda akan mengungkap rahasia yang hilang, melawan penjajah, dan berusaha membangun kembali dunia. WorldShards menyingkirkan sistem level dan kelas tradisional, menawarkan perkembangan yang fleksibel berdasarkan kombinasi perlengkapan dan keterampilan, yang memungkinkan pemain untuk membuat jalur mereka sendiri dan menyesuaikan pengalaman mereka.









WorldShards mendefinisikan ulang permainan MMORPG dengan beberapa fitur inovatif:





1）Tidak Ada Perkembangan Berbasis Level: Daripada mengikuti sistem berbasis level dan kelas tradisional, WorldShards memungkinkan pemain untuk menyesuaikan perkembangan mereka melalui kombinasi perlengkapan dan keterampilan yang sesuai dengan gaya bermain mereka.





2）Sistem Pertempuran Dinamis: Pertempuran menekankan strategi, yang memungkinkan pemain untuk melawan musuh menggunakan berbagai taktik—mulai dari serangan langsung dan sembunyi-sembunyi hingga penggunaan item dan kombinasi senjata.





3）Pembangunan Pulau Terapung: Setiap pemain memiliki pulau terapung pribadi tempat mereka dapat membangun rumah, menyiapkan stasiun kerja, memproses sumber daya, dan membuat peralatan.





4）Ekonomi yang Digerakkan Pemain: Permainan ini menampilkan ekonomi yang digerakkan pemain yang berpusat pada pengumpulan, pemrosesan, dan perdagangan sumber daya.





5）Kepemilikan Aset Blockchain: Berkat teknologi blockchain, pemain benar-benar memiliki aset dalam permainan mereka, termasuk pulau, peralatan, dan token.









Memulai WorldShards mudah, dan berikut langkah-langkahnya:





1）Dapatkan Akses: WorldShards saat ini dalam tahap akses awal. Pemain perlu membeli kunci akses melalui platform OpenLoot atau memiliki koleksi Founder untuk mendapatkan akses.





2）Pilih Jalur Pengembangan Anda: Tanpa perkembangan berbasis level, Anda bebas fokus pada pembuatan, pertempuran, atau eksplorasi. Bentuk karakter Anda berdasarkan preferensi Anda.





3）Dapatkan Perlengkapan: Pilihan senjata dan perlengkapan Anda menentukan gaya bermain Anda. Campur dan cocokkan berbagai perlengkapan untuk mengembangkan strategi pertempuran pilihan Anda.





4）Bangun dan Sesuaikan Pulau Terapung Anda: Sesuaikan pulau terapung Anda dengan mengumpulkan sumber daya, membuat, dan mempersonalisasinya untuk mencerminkan identitas Anda.





5）Bergabunglah dalam Misi dan Aktivitas Sosial: Bekerja sama dengan guild, ambil bagian dalam misi PvE kooperatif, atau jelajahi ruang bawah tanah untuk mendapatkan hadiah yang berharga. Ibu kota berfungsi sebagai pusat interaksi komunitas, perdagangan, dan aliansi.









WorldShards menghadirkan ekonomi yang digerakkan oleh pemain yang berpusat pada pengumpulan, pemrosesan, dan perdagangan sumber daya. Pemain dapat mengumpulkan sumber daya dengan menjelajahi pulau, menyelesaikan misi, dan mengalahkan musuh, lalu menyempurnakannya di pulau terapung mereka menjadi berbagai peralatan dan barang. Barang-barang ini dapat digunakan untuk kemajuan pribadi atau dijual di balai lelang dalam permainan.





Mekanik unik yang disebut Ancient Rifts memungkinkan pemain untuk mengumpulkan dan menyempurnakan celah ini guna meningkatkan kelangkaan dan atribut perlengkapan mereka, sehingga meningkatkan nilai pasarnya. WorldShards juga akan meluncurkan sistem lelang penuh pada Q2 2025 untuk lebih meningkatkan perdagangan antarpemain dan aktivitas ekonomi.









SHARDS adalah token utama dalam permainan dengan peluncuran pameran yang digerakkan oleh komunitas. Total pasokan adalah 5 miliar token, yang dirilis secara bertahap selama enam tahun. 60% dari pasokan dialokasikan untuk hadiah pemain, 25% untuk pengembangan ekosistem, dan 15% untuk pemasaran dan pertumbuhan komunitas.













Pemain dapat memperoleh token SHARDS melalui:

Random Drops: Saat dilengkapi dengan barang koleksi yang memiliki efek Attraction Force, pemain memiliki kesempatan untuk menerima token secara acak saat melakukan tindakan tertentu dalam permainan seperti melawan musuh, mengumpulkan sumber daya, atau membuka peti.

Impor melalui Dompet Kripto: Pemain juga dapat membawa SHARDS ke dalam permainan dengan menpermainanpornya langsung dari dompet kripto mereka untuk penggunaan dalam permainan.









Token SHARDS memiliki berbagai kegunaan dalam permainan, termasuk:





Meningkatkan Statistik Barang Koleksi: Saat barang koleksi ditingkatkan, atribut Keberuntungan harus ditingkatkan secara terpisah menggunakan SHARDS.

Meningkatkan Kelangkaan: Tingkatkan kelangkaan barang koleksi Anda untuk meningkatkan nilai dan kinerjanya.

Memproses Rift: Gunakan token SHARDS untuk memproses Rift, yang meningkatkan kelangkaan barang.

Membeli Item Langka: SHARDS dapat digunakan untuk membeli berbagai item langka dan berharga dalam permainan.

Mengulang Statistik Item: Mengacak ulang statistik peralatan untuk mendapatkan kombinasi atau nilai yang lebih baik.

Perdagangan: Sebagai mata uang kripto, SHARDS dapat ditarik dari permainan dan diperdagangkan di bursa mata uang kripto.





Pemain juga dapat menarik SHARDS ke dompet kripto pribadi mereka melalui platform Open Loot dan memperdagangkannya di bursa eksternal.









Dengan perpaduan gameplay yang imersif dan kepemilikan aset yang didukung blockchain, WorldShards menetapkan standar baru untuk masa depan MMORPG. Apakah Anda lebih suka menjelajah, bertarung, membuat kerajinan, atau berdagang, game ini memiliki sesuatu untuk semua orang. Seiring dengan perkembangan game dan pertumbuhan komunitasnya, WorldShards siap menjadi judul yang menonjol di ruang permainan blockchain. Bergabunglah dengan dunia yang fantastis ini sekarang dan mulailah perjalanan Anda di Murrlandia!



