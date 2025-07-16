Kebingungan Seputar ETF XRP Futures: Kejadian Sebenarnya dan Alasannya Menjadi Penting





SEC XRP BTC ETH Pada April 27 malam, berita utama yang mengklaim "ProShares Mendapatkan Lampu Hijau dariuntuk Tiga ETF" menyebar dengan cepat dan memicu kegembiraan di pasar kripto. Frasa tersebut—yang hanya merujuk pada "ETF XRP"—membuat banyak orang keliru percaya bahwa AS telah menyetujui ETF spot altcoin pertamanya setelah peluncuran ETF spotdanbaru-baru ini. Hal ini mengakibatkan lonjakan sentimen pasar yang bersifat sementara.









Namun, kehebohan tersebut tidak berlangsung lama. Berita tersebut segera diklarifikasi: ProShares meluncurkan ETF berbasis futures, bukan produk spot. Meskipun merupakan alarm yang keliru, insiden tersebut mengungkap betapa siapnya pasar untuk ETF spot XRP—dan betapa sensitifnya sentimen investor terhadap terobosan regulasi.









ProShares meluncurkan tiga ETF futures XRP berdasarkan kontrak yang di-trade di Chicago Mercantile Exchange (CME) untuk menawarkan eksposur melalui perjanjian swap, bukan dengan memiliki token XRP yang sebenarnya.





ETF yang akan diluncurkan pada tanggal 30 April adalah: ETF XRP Ultra (memberikan eksposur futures XRP dengan leverage 2x), ETF XRP Short (memberikan eksposur futures XRP terbalik 1x), dan ETF XRP Short Ultra (memberikan eksposur futures XRP terbalik 2x). Instrumen ini memungkinkan trader untuk berspekulasi mengenai pergerakan harga XRP—baik long maupun short—tanpa memiliki aset itu sendiri.













Hadirnya ETF ProShares menandai ekspansi lebih lanjut dari pasar derivatif XRP. Tidak seperti ETF spot, ETF futures melacak kinerja harga kontrak futures XRP, bukan aset itu sendiri. Hal ini menjadikannya ideal bagi trader jangka pendek, investor dengan leverage, dan institusi yang mencari strategi hedging tanpa risiko kustodi. Dengan menurunkan hambatan partisipasi, ETF ini mendiversifikasikan alat yang tersedia untuk terlibat dalam aksi harga XRP.









B3 Stock Exchange Sementara AS terus mempertimbangkan persetujuan ETF spot XRP, Brasil telah mengambil langkah maju yang menentukan. Pada April 25, Hashdex meluncurkan ETF spot XRP pertama di dunia yang di-trade dengan ticker XRPH11 di. Dengan dikelola oleh Genial Investimentos, ETF ini melacak Indeks Harga Acuan XRP Nasdaq dan mengalokasikan setidaknya 95% asetnya langsung ke XRP. Perkembangan ini bukan hanya menawarkan titik masuk yang langsung dan teregulasi bagi investor Brasil ke pasar XRP, melainkan juga menandakan tumbuhnya rasa legitimasi global dan pengakuan institusional terhadap aset tersebut.













Analis ETF Senior Bloomberg, Eric Balchunas, telah menyatakan bahwa meskipun belum disetujui, peluang ETF spot XRP untuk mendapatkan lampu hijau cukup tinggi. Meskipun peluncuran ETF futures XRP menyediakan lebih banyak opsi trading untuk pasar, dari perspektif aliran modal jangka menengah hingga panjang dan investasi nilai, fokus sebenarnya tetap berada pada persetujuan akhir ETF spot XRP. Hadirnya ETF spot akan menarik modal institusional tradisional, sehingga menghasilkan aliran masuk modal tambahan.













Bitcoin Ethereum Meskipun demikian, persetujuan regulasi tidak akan mudah. SEC telah mempertahankan sikap hati-hati terhadap pasar mata uang kripto, terutama dalam hal ETF spot. Di masa lalu, SEC telah berulang kali menunda atau menolak pengajuan untuk ETF spotdan. Untuk XRP, tantangan regulasinya mungkin lebih kompleks. Di satu sisi, status hukum XRP di AS masih belum jelas, karena pertarungan hukum antara Ripple dan SEC masih berlangsung. Di sisi lain, ukuran pasar dan likuiditas XRP relatif lebih kecil, sehingga mungkin menyulitkan pemenuhan persyaratan SEC untuk likuiditas ETF, transparansi, dan perlindungan investor.









Meskipun terdapat kendala regulasi, banyak perusahaan manajemen aset aktif memosisikan diri di pasar ETF spot XRP. Selain ProShares, perusahaan seperti Grayscale, 21Shares, dan Bitwise juga telah mengajukan permohonan reksa dana spot yang serupa. Partisipasi perusahaan-perusahaan ini bukan hanya mengintensifkan persaingan pasar, melainkan juga membantu mempercepat proses persetujuan untuk ETF spot XRP.









Persetujuan dan peluncuran ETF spot XRP akan memiliki implikasi yang mendalam dan luas bagi pasar XRP. Hal ini akan meningkatkan likuiditas dan transparansi secara signifikan sekaligus mempercepat integrasi aset ke dalam sistem keuangan global.





Dengan menawarkan titik masuk yang teregulasi dan mudah diakses bagi investor tradisional, ETF akan menyalurkan aliran modal yang stabil ke XRP, sehingga meningkatkan kedalaman pasar dan kemudahan trading. Pada saat yang sama, transparansi struktural ETF akan mengalihkan fokus investor ke fundamen dasar XRP—seperti utilitas, adopsi, dan kinerja jaringan—daripada spekulasi semata. Seiring meningkatnya aktivitas trading berbasis ETF, penemuan harga akan menjadi lebih efisien, sehingga membantu pasar mencerminkan dinamika penawaran dan permintaan riil dengan lebih baik. Hal ini akhirnya akan mengurangi volatilitas, membatasi peluang manipulasi, serta mendukung lingkungan pasar yang lebih stabil dan berkelanjutan.





Pada akhirnya, persetujuan ETF spot XRP akan menandai langkah besar menuju integrasi token yang lebih dalam ke keuangan tradisional, sehingga menciptakan hubungan yang lebih erat antara aset kripto dan ekosistem keuangan yang lebih luas.









Sebuah berita yang salah dibaca kini telah menjadi momen sorotan untuk XRP. Meskipun memang menimbulkan kebingungan, ETF futures ProShares juga menegaskan kembali meningkatnya minat institusional terhadap eksposur XRP.





Namun hadiah utamanya—ETF spot XRP yang disetujui AS—masih sulit diraih. Ketidakjelasan hukum, konservatisme regulasi, dan persaingan ketat di kalangan manajer reksa dana berarti perjalanannya tidak akan mulus.





Namun, seiring dengan berkurangnya hambatan dan meningkatnya minat investor, ETF XRP—baik futures maupun spot—siap berperan penting dalam menciptakan gelombang konvergensi kripto-finansial berikutnya.





Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.











