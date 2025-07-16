Zephyr Network (ZEFY): Pasar Prediksi Terdesentralisasi Bertenaga AI untuk Prakiraan Komunitas yang Lebih Cerdas









Seiring teknologi Web3 terus berkembang, pasar prediksi memasuki era transformasi baru. Zephyr Network , platform prediksi terdesentralisasi yang dibangun pada blockchain Solana, memanfaatkan AI dan infrastruktur on-chain untuk merombak konsep “kecerdasan kolektif”. Dengan didukung oleh sistem insentif token yang kuat, pengalaman pengguna yang lancar, dan ekosistem produk yang terus berkembang, Zephyr dengan cepat muncul sebagai proyek yang menonjol dalam lanskap Web3.





Airdrop+ MEXC Untuk merayakan pertumbuhannya, Zephyr meluncurkan kampanye airdrop global dengan total reward hingga $150,000. Inisiatif ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk meraih penghasilan sambil berinteraksi dengan platform. Jangan lewatkan—berpartisipasilah sekarang melalui









Zephyr Network adalah platform prediksi terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat prediksi tentang topik seperti pasar kripto, tren sosial, dan acara hiburan—dan mendapatkan reward untuk prakiraan yang akurat. Platform ini memanfaatkan model bertenaga AI untuk membantu dalam penilaian, lalu menggabungkannya dengan mekanisme penyelesaian on-chain yang transparan untuk mengurangi bias prediksi demi memungkinkan persaingan yang adil di antara para partisipan.





Keunikan Zephyr adalah hambatan masuknya yang rendah, struktur pemberian reward yang jelas, dan model berbasis komunitas yang kuat. Pasar prediksi, yang menjadi wilayah operasi Zephyr, telah menarik perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan dianggap sebagai salah satu kegunaan yang paling menjanjikan secara komersial di Web3. Dengan meningkatkan efisiensi agregasi informasi serta menawarkan sistem yang transparan, adil, dan trustless, Zephyr otomatis menjadi selaras dengan nilai-nilai komunitas asli kripto.









Zephyr Network dirancang dengan ekosistem produk yang terstruktur dan ramah pengguna yang terdiri dari tiga modul inti yang disiapkan untuk berbagai minat dan selera risiko pengguna:





Tantangan Pasar – Turnamen Prediksi Harga Partisipan memprakirakan pergerakan harga mata uang kripto utama seperti BTC dan ETH. Hasilnya ditetapkan secara transparan secara on-chain, lalu reward didistribusikan secara otomatis. Modul ini memadukan partisipasi gamifikasi dengan potensi penghasilan riil.

Prediksi ROI IDO – Prakiraan Proyek Tahap Awal Pengguna memperkirakan imbal hasil investasi (ROI) dari proyek IDO mendatang. Fitur dengan risiko tinggi dan reward tinggi ini berfungsi sebagai alat akuisisi pengguna dan mekanisme promosi berbasis komunitas yang menawarkan peluang bagi para pendukung awal untuk mendapatkan imbal hasil yang besar.

Model Ekonomi Triad – Ekosistem Token yang Berkelanjutan Inti dari ekosistem Zephyr adalah ekonomi token siklus tertutup yang berpusat pada tiga aset: ZEFY, USDZ, dan Mallow. Model ini mengintegrasikan pasar prediksi dengan elemen staking dan hiburan untuk mendorong keterlibatan pengguna dan pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan.





Bersama-sama, fitur-fitur ini membentuk kerangka kerja yang komprehensif dan mudah diskalakan untuk memungkinkan modul-modul masa mendatang seperti prakiraan politik, prediksi esports, dan lainnya.









ZEFY berfungsi sebagai token utilitas inti dari Zephyr Network dengan fungsi lebih dari sekadar mata uang reward. Token ini berperang penting dalam tata kelola, insentif, staking, dan kontrol akses di dalam ekosistem. Melalui model tokenomi yang dirancang dengan cermat, Zephyr mencapai keseimbangan antara likuiditas dan kelangkaan untuk memastikan fleksibilitas pengguna dan nilai token jangka panjang.





Modul Kegunaan Bagi Hasil Platform Stake ZEFY untuk menerima sebagian dari biaya transaksi dan pendapatan platform. Tata Kelola Pemilik dapat melakukan voting terhadap proposal untuk memengaruhi arah masa depan platform. Akses Fitur Alat prediksi lanjutan tertentu memerlukan kepemilikan atau pembayaran ZEFY. Model Deflasioner Pajak transaksi awal sebesar 2% dan burn token terjadwal membantu mengontrol inflasi. Insentif Komunitas Reward papan peringkat, airdrop berbasis tugas, dan bonus kampanye diselesaikan dalam ZEFY.





Selain itu, ZEFY diharapkan masuk listing di bursa utama—termasuk MEXC—untuk meningkatkan likuiditas dan eksposur pasarnya sekaligus memperkuat mekanisme penemuan nilainya.









situs web resmi MEXC deposit dan trading ZEFY Untuk membina partisipasi komunitas yang nyata, Zephyr meluncurkan kampanye airdrop ganda di Zealy dan. Dengan menyelesaikan tugas seperti, pengguna bisa mendapatkan poin papan peringkat XP dan berkompetisi demi reward yang menarik.





Tugas terbagi menjadi dua kategori utama:





Tugas di Platform : Aktivitas seperti mendaftar, membuat prediksi, membuat grup, dan staking token.

Tugas Sosial: Mengikuti saluran media sosial, mengundang teman, memublikasikan konten, dan terlibat dalam interaksi komunitas.





Proses bergabung ke kampanye ini mudah—pengguna hanya perlu menghubungkan dompet mereka dan menyelesaikan tindakan dasar untuk mulai mendapatkan poin. Pengguna baru dapat segera terlibat dan menikmati pengalaman play-to-earn.









Zephyr berkomitmen pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan alih-alih spekulasi jangka pendek. Peta jalan resmi proyek ini menguraikan strategi yang jelas dengan fokus pada kemajuan teknologi dan pemberdayaan komunitas:





Q1 2025: Zephyr berencana untuk meluncurkan modul prediksi lanjutan, menghadirkan fungsionalitas copy-trading, meningkatkan antarmuka penggunanya, dan membuat token ZEFY masuk listing di bursa terpusat.





Q2 2025: Zephyr bertujuan untuk meluncurkan aplikasi seluler khusus, berekspansi ke pasar prediksi baru seperti esports dan peristiwa politik, menjadikan sebagian dari model AI eksklusifnya memiliki sumber terbuka, dan memulai kerangka tata kelola berbasis DAO.





Filosofi pengembangan Zephyr—yang berlandaskan pada penyempurnaan fungsionalitas inti sambil mendesentralisasikan kontrol secara progresif—mencontohkan pendekatan yang cermat dan dapat diskalakan dalam membangun di Web3.









Zephyr Network memelopori era baru pasar prediksi terdesentralisasi dengan menggabungkan teknologi AI canggih dan model insentif token yang dirancang secara cermat. Platform ini menawarkan pengalaman Web3 yang transparan, adil, dan menarik yang disiapkan untuk berbagai partisipan—mulai dari penggemar prediksi dan pengguna Web3 hingga investor kripto berpengalaman.





Zephyr, yang saat ini berada dalam tahap pengembangan awal, menghadirkan peluang menarik untuk terlibat dengan ekosistemnya yang sedang berkembang melalui kampanye airdrop yang sedang berlangsung. Dengan hambatan masuk yang rendah dan potensi jangka panjang yang kuat, partisipasi awal memungkinkan pengguna untuk mendapatkan eksposur ke proyek yang menjanjikan dan mengakses potensi nilai masa depan.

Gabung ke MEXC hari ini Kini saatnya untuk beraksi., manfaatkan kesempatan lebih awal bersama ZEFY, klaim reward airdrop, dan raih posisi Anda di garis depan ekosistem yang inovatif ini.





Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.