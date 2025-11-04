BursaDEX+
Postingan Prediksi Harga Bitcoin $1 Juta oleh Pendiri Cardano Membuat Bitcoin Hyper Melonjak muncul di BitcoinEthereumNews.com.

Prediksi Harga Bitcoin $1 Juta oleh Pendiri Cardano Membuat Bitcoin Hyper Melonjak

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/04 02:01
Penjualan Awal Kripto

Poin Penting:

  • Pendiri Cardano Charles Hoskinson memprediksi $BTC akan mencapai $1M setelah membalas sikap bearish Peter Schiff yang biasanya mendukung emas.
  • Bitcoin saat ini diperdagangkan sekitar $108K dengan kapitalisasi pasar $2,15T saat para trader membalas Schiff.
  • Narasi Bitcoin $1M mendorong permintaan terhadap proyek Layer 2 yang dibangun untuk menyelesaikan masalah kecepatan lambat dan biaya tinggi Bitcoin.
  • Bitcoin Hyper telah mengumpulkan $25,6M dalam penjualan awalnya, bertujuan menjadi lapisan eksekusi yang hilang dari Bitcoin dan membuka pintu untuk DeFi, dApps, dan meme di Bitcoin dengan biaya rendah dan kecepatan kilat.

Charles Hoskinson, pendiri Cardano, baru saja memprediksi $BTC akan mencapai $1M.

Pendukung emas Peter Schiff melontarkan serangan pertama. Dia berpendapat (seperti biasa) bahwa Bitcoin adalah 'gelembung yang akan pecah' karena gagal mengimbangi laju emas dan saham teknologi. Dia menunjukkan bahwa $BTC sekarang diperdagangkan sekitar 10% di bawah rekor tertingginya, menggunakan ketertinggalan ini sebagai bukti bahwa Bitcoin telah kehabisan tenaga.

Hoskinson, seperti banyak orang, tidak menerimanya. Dia membalas di X untuk menunjukkan berapa kali Schiff telah salah. Diakhiri dengan fakta bahwa Schiff akan salah saat $BTC mencapai $1M.

Sumber: IOHK_Charles di X

Nah, perdebatan ini telah menghidupkan kembali argumen lama antara pendukung murni emas dan pengikut kripto. Ratusan trader membalas komentar Schiff, berusaha membuktikan bahwa dia salah.

Saat ini, $BTC berada di sekitar $107K-$108K, dengan kapitalisasi pasar sekitar $2,14T. Nama-nama besar seperti Arthur Hayes, Jack Dorsey, dan Samson Mow semuanya telah menggemakan pandangan Hoskinson sebelumnya. Mereka, bersama dengan bendahara perusahaan dan institusi besar, percaya harga Bitcoin $1M sepenuhnya dapat dicapai.

Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Narasi Bitcoin $1M sedang membentuk ulang cara pengembang dan investor berpikir tentang masa depan jaringan. Jika Bitcoin benar-benar menjadi lapisan dasar keuangan dunia, dan mungkin suatu hari melampaui emas untuk menjadi aset terbesar, pengguna akan menginginkan kecepatan, skalabilitas, dan kegunaan.

Di sinilah Bitcoin Hyper ($HYPER) berperan, menciptakan lapisan eksekusi berkecepatan tinggi yang dapat membuat Bitcoin tujuh digit benar-benar dapat digunakan.

Impian Bitcoin $1M Mendorong Permintaan Layer-2

Saat Bitcoin kembali ke wilayah rekor, para trader mulai mengalihkan percakapan dari seberapa tinggi harganya bisa naik menjadi seberapa baik kinerjanya. $BTC sudah mendominasi sebagai penyimpan nilai, tetapi jaringan dasarnya masih bergerak sangat lambat dan terlalu mahal untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Ini membatasi apa yang dapat dilakukan dan dibangun oleh pengembang dan trader di atasnya. Jika Bitcoin ingin mendukung likuiditas $20T+ dan adopsi global, dibutuhkan infrastruktur yang lebih cepat dan lebih murah untuk memungkinkan ekosistemnya berkembang.

Itulah mengapa investor beralih ke solusi Layer 2 baru dalam Bitcoin Hyper ($HYPER), sebuah proyek yang bertujuan mengubah Bitcoin dari aset pasif menjadi ekosistem aktif.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Mesin Skalabel di Balik Masa Depan Bitcoin $1M

Bitcoin Hyper adalah proyek yang akan mendefinisikan ulang apa yang dapat dilakukan Bitcoin. Ini adalah jaringan Layer 2 sejati yang terhubung langsung ke blockchain Bitcoin, tetapi beroperasi dengan kecepatan dan fleksibilitas ekosistem modern.

Dibangun di atas Ethereum dan didukung oleh Solana's Virtual Machine (SVM), $HYPER memungkinkan Anda memindahkan, melakukan staking, dan memperdagangkan Bitcoin dengan biaya hampir nol dan finalitas instan. Bandingkan dengan biaya tinggi Bitcoin dan finalitas berjam-jam, ini adalah perubahan besar dalam permainan.

Beginilah cara kerjanya dalam praktik: Anda menjembatani $BTC Anda ke Bitcoin Hyper, di mana ia dicerminkan satu-banding-satu di Layer 2. Dari sana, Anda dapat menggunakannya untuk transaksi secepat kilat, aplikasi DeFi, atau pertukaran antar-rantai. Ketika Anda selesai, sistem kembali ke lapisan dasar Bitcoin untuk keamanan dan transparansi penuh.

Ini adalah jembatan tanpa kepercayaan, bukan rantai samping. Artinya Bitcoin Anda tidak pernah meninggalkan perlindungan jaringan. Bitcoin Hyper akan menjadi 'lapisan eksekusi' yang mungkin menjadi tumpuan era Bitcoin $1M. Ini akan mengubah modal yang terparkir menjadi likuiditas aktif, membuka kemungkinan DeFi, koin meme, dan dApps baru yang semuanya didukung oleh Bitcoin itu sendiri.

Tidak mengejutkan bahwa proyek ini telah mengumpulkan $25,6M dalam penjualan awalnya. Para whale telah berdatangan dengan beberapa pembelian enam digit. Saat ini, token dihargai $0,013215 dengan imbalan staking 46% tersedia untuk peserta awal.

Momentum penjualan awal ini menunjukkan betapa pasar menginginkan infrastruktur Bitcoin yang dapat digunakan. Dengan menggabungkan keamanan Bitcoin yang tak tertandingi dengan kinerja arsitektur Solana, Hyper sedang meletakkan dasar untuk fase pertumbuhan kripto berikutnya.

Di mana Bitcoin diberikan skalabilitas, kecepatan, dan budaya yang dibutuhkan untuk menjadi jaringan yang hidup.

Bergabunglah dengan penjualan awal Bitcoin Hyper hari ini dan klaim bagian Anda dalam masa depan Bitcoin yang dapat diskalakan.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Penulis

Krasimir Rusev adalah seorang jurnalis dengan pengalaman bertahun-tahun dalam meliput cryptocurrency dan pasar keuangan. Dia mengkhususkan diri dalam analisis, berita, dan perkiraan untuk aset digital, memberikan pembaca informasi mendalam dan dapat diandalkan tentang tren pasar terbaru. Keahlian dan profesionalismenya menjadikannya sumber informasi yang berharga bagi investor, trader, dan siapa pun yang mengikuti dinamika dunia kripto.

Sumber: https://coindoo.com/1-million-bitcoin-price-prediction-cardano-founder-bitcoin-hyper/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

