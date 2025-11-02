1. Mainkan Permainan yang Anda Dapatkan — Tapi Mainkan dengan Baik

Tekan enter atau klik untuk melihat gambar dalam ukuran penuh

Hidup tidak adil, dan tidak pernah mengatakan bahwa itu akan adil. Beberapa orang memulai dengan "mode mudah," yang lain dengan "mode sulit." Anda tidak dapat mengubah tingkat kesulitan yang Anda dapatkan sejak lahir, tetapi Anda dapat memutuskan bagaimana Anda bermain. Rasa hormat tidak didapatkan dengan bersantai; rasa hormat didapatkan dengan berkembang dalam menghadapi kesulitan.

2. Keterampilan Sosial Mengalahkan Bakat Murni

Dalam hidup dan pekerjaan, keterampilan teknis hanya membawa Anda sejauh ini. Kesempatan dan promosi biasanya diberikan kepada orang yang terampil dan ramah. Berlatihlah mendengarkan, bekerja sama, dan membuat orang lain merasa dihargai. Ini adalah salah satu keterampilan dengan hasil terbaik yang dapat Anda pelajari.

3. Hancurkan Dinding Kesepian

Lambaikan tangan pada orang asing. Sapa barista. Ucapkan halo pada anak-anak di bus sekolah. Koneksi kecil menutup jarak di antara kita dan mengingatkan bahwa kita semua berada dalam hal ini bersama-sama.

4. Ungkapkan Penghargaan untuk Usaha

Puji makanan ketika orang lain menyiapkannya untuk Anda. Berterima kasihlah pada pekerja layanan. Perlakukan dengan hormat siapa pun yang bekerja untuk mencari nafkah, terlepas dari apa yang mereka lakukan. Kebaikan itu gratis tetapi sangat berarti.

5. Hitung Berkah Anda Setiap Hari

Hidup tampak lebih gelap jika Anda fokus pada apa yang kurang. Tuliskan bahkan kesenangan kecil — sup yang enak...