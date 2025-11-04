3 Token Murah Siap untuk Pertumbuhan Eksplosif saat Bulls BTC Terbangun

Dengan Bitcoin (BTC) kembali menjadi berita, harganya saat ini berkisar sekitar $117.500, dengan kapitalisasi pasar melebihi $2,2 triliun. Para trader optimis karena investor ritel dan institusional sama-sama kembali ke pasar setelah beberapa bulan tidak aktif. Namun, dengan prediksi harga Bitcoin (BTC) menunjukkan potensi lonjakan, berikut adalah tiga token murah yang siap untuk pertumbuhan eksplosif saat para bull BTC terbangun dari tidur mereka.

Little Pepe (LILPEPE): Budaya Meme Bertemu Inovasi Blockchain

Inilah saat hal-hal menjadi benar-benar menarik. Little Pepe (LILPEPE) bukanlah koin meme biasa; ini adalah seluruh vibrasi. Proyek blockchain Layer 2 ini menggabungkan transaksi cepat, biaya rendah, dan kesenangan yang didorong komunitas menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat di dunia kripto sebelumnya. Tidak ada pajak, tidak ada rug pull, dan tidak ada omong kosong. Hanya ekosistem berbasis meme di mana kreativitas bertemu teknologi. Saat ini, LILPEPE berada di tahap pra-penjualan ke-13, dengan harga hanya $0,0022 per token. Dengan 26,5% dari total pasokannya dicadangkan untuk peserta pra-penjualan, proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $27,37 juta, menunjukkan bahwa investor memberikan perhatian besar. Ribuan dompet telah bergabung, menjadikannya salah satu komunitas paling aktif dan menarik di pasar saat ini. Sebagai tambahan, CertiK telah memberikan LILPEPE stempel persetujuan dengan skor keamanan 95,49%, memastikan transparansi dan kepercayaan investor. Jarang ada koin meme yang memenuhi semua kriteria ini, tetapi Little Pepe telah berhasil melakukannya dengan gaya. Dengan daftar pertukaran di cakrawala, pra-penjualan yang berkembang, dan pasukan pendukung yang siap menyebarkan berita, Little Pepe memiliki semua yang dibutuhkan untuk meledak begitu reli Bitcoin melimpah ke altcoin. Setiap kali prediksi harga untuk Bitcoin (BTC) naik, koin seperti LILPEPE kemungkinan akan melihat beberapa kenaikan persentase terbesar di pasar cryptocurrency. Siapa pun yang ingin berinvestasi dalam token berbasis kepribadian berbasis blockchain yang didorong komunitas dengan kapitalisasi pasar rendah dengan potensi kenaikan besar dalam beberapa bulan mendatang tidak perlu mencari lebih jauh dari token Little Pepe (LILPEPE).

Prediksi Harga Bitcoin: Ketenangan Sebelum Lonjakan

Sentimen seputar Bitcoin telah berubah menjadi elektrik. Mengenai prospek ETF, karena minat terhadap ETF meningkat dan pemain institusional menyerap pasokan, harga BTC dapat berfluktuasi secara signifikan. Satu titik resistensi kunci adalah sekitar $120.000, dan jika itu mengalah, BTC berpotensi bergerak ke sekitar $135.000 pada akhir tahun. Tetapi untuk saat ini, dengan dominasi Bitcoin yang tumbuh, tren naik baru mungkin dimulai. Secara historis, pola ini menandai bab awal pasar bull di mana altcoin segera bergabung dalam perjalanan. Itulah mengapa para trader memindai grafik untuk token murah yang siap untuk pertumbuhan eksplosif yang dapat berlipat ganda nilainya begitu Bitcoin membuka pintu air.

TRON (TRX): Altcoin dengan Mata Bull di Mana-mana

Di antara semua koin yang memanas, Solana (SOL) diam-diam mempersiapkan sesuatu yang besar. Berada di hanya $0,164 saat ini, TRX telah diam-diam menumpuk keuntungan 24 jam sebesar 1,2% sambil memeluk EMA 50 hari di $0,162 seperti seorang profesional, membentuk pola cup-and-handle buku teks pada grafik harian yang meneriakkan breakout akan datang. Oktober melihat $1,2 miliar dalam transfer stablecoin hanya di jaringan TRON. Kegilaan meme SunPump mencetak 75.000 token baru, dengan volume harian melebihi $50 juta. APY staking tetap di 4,5%, terus menarik investor jangka panjang. Dengan open interest naik 18% minggu ini dan volatilitas di 6,8%, TRX tergulung seperti pegas, siap menunggangi gelombang BTC.

Cardano (ADA): Pembangun Kembali yang Tenang dengan Ambisi Besar

Grafik harga ADA menunjukkan tanda-tanda akumulasi, dan dengan harga sekitar $0,61, kenaikan 24 jam sebesar 0,45% mungkin tidak terlalu mengesankan. Namun, para analis ingin melihat ADA di $0,81 pada akhir November. Token ini telah mencatat sekitar 40% hari hijau bulan ini, menunjukkan momentum naik yang konsisten meskipun volatilitas pasar. Hanya pada Oktober, paus memperoleh lebih dari 200 juta ADA, senilai sekitar $129 juta, dan total nilai terkunci (TVL) Cardano telah melonjak menjadi $350 juta, menandakan kepercayaan yang diperbarui dalam ekosistemnya. Gabungkan itu dengan optimisme ETF yang meningkat dan lebih dari $1,5 miliar dalam open interest, dan Cardano berdiri teguh di antara token murah yang siap untuk pertumbuhan eksplosif saat Bitcoin memanas.

Gelombang Pemenang Berikutnya

Prediksi harga Bitcoin (BTC) menunjukkan keuntungan lebih lanjut di depan, dan seperti biasa, begitu Bitcoin membuat gerakan, altcoin cenderung mengikuti. Di antara token murah yang siap untuk pertumbuhan eksplosif, tiga nama bersinar lebih terang dari yang lain: Solana (SOL), Cardano (ADA), dan yang mencuri perhatian semua orang, Little Pepe (LILPEPE).

