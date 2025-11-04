BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan 3 Token Murah Siap untuk Pertumbuhan Eksplosif saat Bulls BTC Terbangun muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dengan Bitcoin (BTC) kembali menjadi berita, harganya saat ini berkisar sekitar $117.500, dengan kapitalisasi pasar melebihi $2,2 triliun. Para trader optimis karena investor ritel dan institusional sama-sama kembali ke pasar setelah beberapa bulan tidak aktif. Namun, dengan prediksi harga Bitcoin (BTC) menunjukkan potensi lonjakan, berikut adalah tiga token murah yang siap untuk pertumbuhan eksplosif saat bulls BTC bangun dari tidur mereka. Little Pepe (LILPEPE): Budaya Meme Bertemu Inovasi Blockchain Inilah bagian yang benar-benar menarik. Little Pepe (LILPEPE) bukanlah koin meme biasa; ini adalah suasana yang lengkap. Proyek blockchain Layer 2 ini menggabungkan transaksi cepat, biaya rendah, dan kesenangan yang digerakkan komunitas menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat di dunia kripto sebelumnya. Tidak ada pajak, tidak ada rug pull, dan tidak ada omong kosong. Hanya ekosistem berbasis meme di mana kreativitas bertemu teknologi. Saat ini, LILPEPE berada di tahap prapenjualan 13, dengan harga hanya $0,0022 per token. Dengan 26,5% dari total pasokannya dicadangkan untuk peserta prapenjualan, proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $27,37 juta, menunjukkan bahwa investor memberikan perhatian besar. Ribuan dompet telah bergabung, menjadikannya salah satu komunitas paling aktif dan menarik di pasar saat ini. Sebagai tambahan, CertiK telah memberikan LILPEPE stempel persetujuan dengan skor keamanan 95,49%, memastikan transparansi dan kepercayaan investor. Jarang sekali koin meme memenuhi semua kriteria ini, tetapi Little Pepe telah berhasil melakukannya dengan gaya. Dengan daftar pertukaran di cakrawala, prapenjualan yang berkembang, dan pasukan pendukung yang siap menyebarkan berita, Little Pepe memiliki semua yang dibutuhkan untuk meledak begitu reli Bitcoin meluas ke altcoin. Setiap kali prediksi harga untuk Bitcoin (BTC) naik, koin seperti LILPEPE kemungkinan akan melihat beberapa kenaikan persentase terbesar di pasar cryptocurrency. Siapa pun yang ingin berinvestasi dalam...Postingan 3 Token Murah Siap untuk Pertumbuhan Eksplosif saat Bulls BTC Terbangun muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dengan Bitcoin (BTC) kembali menjadi berita, harganya saat ini berkisar sekitar $117.500, dengan kapitalisasi pasar melebihi $2,2 triliun. Para trader optimis karena investor ritel dan institusional sama-sama kembali ke pasar setelah beberapa bulan tidak aktif. Namun, dengan prediksi harga Bitcoin (BTC) menunjukkan potensi lonjakan, berikut adalah tiga token murah yang siap untuk pertumbuhan eksplosif saat bulls BTC bangun dari tidur mereka. Little Pepe (LILPEPE): Budaya Meme Bertemu Inovasi Blockchain Inilah bagian yang benar-benar menarik. Little Pepe (LILPEPE) bukanlah koin meme biasa; ini adalah suasana yang lengkap. Proyek blockchain Layer 2 ini menggabungkan transaksi cepat, biaya rendah, dan kesenangan yang digerakkan komunitas menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat di dunia kripto sebelumnya. Tidak ada pajak, tidak ada rug pull, dan tidak ada omong kosong. Hanya ekosistem berbasis meme di mana kreativitas bertemu teknologi. Saat ini, LILPEPE berada di tahap prapenjualan 13, dengan harga hanya $0,0022 per token. Dengan 26,5% dari total pasokannya dicadangkan untuk peserta prapenjualan, proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $27,37 juta, menunjukkan bahwa investor memberikan perhatian besar. Ribuan dompet telah bergabung, menjadikannya salah satu komunitas paling aktif dan menarik di pasar saat ini. Sebagai tambahan, CertiK telah memberikan LILPEPE stempel persetujuan dengan skor keamanan 95,49%, memastikan transparansi dan kepercayaan investor. Jarang sekali koin meme memenuhi semua kriteria ini, tetapi Little Pepe telah berhasil melakukannya dengan gaya. Dengan daftar pertukaran di cakrawala, prapenjualan yang berkembang, dan pasukan pendukung yang siap menyebarkan berita, Little Pepe memiliki semua yang dibutuhkan untuk meledak begitu reli Bitcoin meluas ke altcoin. Setiap kali prediksi harga untuk Bitcoin (BTC) naik, koin seperti LILPEPE kemungkinan akan melihat beberapa kenaikan persentase terbesar di pasar cryptocurrency. Siapa pun yang ingin berinvestasi dalam...

3 Token Murah Siap untuk Pertumbuhan Eksplosif saat Bulls BTC Terbangun

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/04 01:37

Dengan Bitcoin (BTC) kembali menjadi berita, harganya saat ini berkisar sekitar $117.500, dengan kapitalisasi pasar melebihi $2,2 triliun. Para trader optimis karena investor ritel dan institusional sama-sama kembali ke pasar setelah beberapa bulan tidak aktif.  Namun, dengan prediksi harga Bitcoin (BTC) menunjukkan potensi lonjakan, berikut adalah tiga token murah yang siap untuk pertumbuhan eksplosif saat para bull BTC terbangun dari tidur mereka.

Little Pepe (LILPEPE): Budaya Meme Bertemu Inovasi Blockchain

Inilah saat hal-hal menjadi benar-benar menarik. Little Pepe (LILPEPE) bukanlah koin meme biasa; ini adalah seluruh vibrasi. Proyek blockchain Layer 2 ini menggabungkan transaksi cepat, biaya rendah, dan kesenangan yang didorong komunitas menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat di dunia kripto sebelumnya. Tidak ada pajak, tidak ada rug pull, dan tidak ada omong kosong. Hanya ekosistem berbasis meme di mana kreativitas bertemu teknologi. Saat ini, LILPEPE berada di tahap pra-penjualan ke-13, dengan harga hanya $0,0022 per token. Dengan 26,5% dari total pasokannya dicadangkan untuk peserta pra-penjualan, proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $27,37 juta, menunjukkan bahwa investor memberikan perhatian besar. Ribuan dompet telah bergabung, menjadikannya salah satu komunitas paling aktif dan menarik di pasar saat ini. Sebagai tambahan, CertiK telah memberikan LILPEPE stempel persetujuan dengan skor keamanan 95,49%, memastikan transparansi dan kepercayaan investor. Jarang ada koin meme yang memenuhi semua kriteria ini, tetapi Little Pepe telah berhasil melakukannya dengan gaya. Dengan daftar pertukaran di cakrawala, pra-penjualan yang berkembang, dan pasukan pendukung yang siap menyebarkan berita, Little Pepe memiliki semua yang dibutuhkan untuk meledak begitu reli Bitcoin melimpah ke altcoin. Setiap kali prediksi harga untuk Bitcoin (BTC) naik, koin seperti LILPEPE kemungkinan akan melihat beberapa kenaikan persentase terbesar di pasar cryptocurrency. Siapa pun yang ingin berinvestasi dalam token berbasis kepribadian berbasis blockchain yang didorong komunitas dengan kapitalisasi pasar rendah dengan potensi kenaikan besar dalam beberapa bulan mendatang tidak perlu mencari lebih jauh dari token Little Pepe (LILPEPE).

Prediksi Harga Bitcoin: Ketenangan Sebelum Lonjakan

Sentimen seputar Bitcoin telah berubah menjadi elektrik. Mengenai prospek ETF, karena minat terhadap ETF meningkat dan pemain institusional menyerap pasokan, harga BTC dapat berfluktuasi secara signifikan. Satu titik resistensi kunci adalah sekitar $120.000, dan jika itu mengalah, BTC berpotensi bergerak ke sekitar $135.000 pada akhir tahun. Tetapi untuk saat ini, dengan dominasi Bitcoin yang tumbuh, tren naik baru mungkin dimulai. Secara historis, pola ini menandai bab awal pasar bull di mana altcoin segera bergabung dalam perjalanan. Itulah mengapa para trader memindai grafik untuk token murah yang siap untuk pertumbuhan eksplosif yang dapat berlipat ganda nilainya begitu Bitcoin membuka pintu air.

TRON (TRX): Altcoin dengan Mata Bull di Mana-mana

Di antara semua koin yang memanas, Solana (SOL) diam-diam mempersiapkan sesuatu yang besar. Berada di hanya $0,164 saat ini, TRX telah diam-diam menumpuk keuntungan 24 jam sebesar 1,2% sambil memeluk EMA 50 hari di $0,162 seperti seorang profesional, membentuk pola cup-and-handle buku teks pada grafik harian yang meneriakkan breakout akan datang.  Oktober melihat $1,2 miliar dalam transfer stablecoin hanya di jaringan TRON. Kegilaan meme SunPump mencetak 75.000 token baru, dengan volume harian melebihi $50 juta. APY staking tetap di 4,5%, terus menarik investor jangka panjang. Dengan open interest naik 18% minggu ini dan volatilitas di 6,8%, TRX tergulung seperti pegas, siap menunggangi gelombang BTC.

Cardano (ADA): Pembangun Kembali yang Tenang dengan Ambisi Besar

Grafik harga ADA menunjukkan tanda-tanda akumulasi, dan dengan harga sekitar $0,61, kenaikan 24 jam sebesar 0,45% mungkin tidak terlalu mengesankan. Namun, para analis ingin melihat ADA di $0,81 pada akhir November. Token ini telah mencatat sekitar 40% hari hijau bulan ini, menunjukkan momentum naik yang konsisten meskipun volatilitas pasar. Hanya pada Oktober, paus memperoleh lebih dari 200 juta ADA, senilai sekitar $129 juta, dan total nilai terkunci (TVL) Cardano telah melonjak menjadi $350 juta, menandakan kepercayaan yang diperbarui dalam ekosistemnya. Gabungkan itu dengan optimisme ETF yang meningkat dan lebih dari $1,5 miliar dalam open interest, dan Cardano berdiri teguh di antara token murah yang siap untuk pertumbuhan eksplosif saat Bitcoin memanas.

Gelombang Pemenang Berikutnya

Prediksi harga Bitcoin (BTC) menunjukkan keuntungan lebih lanjut di depan, dan seperti biasa, begitu Bitcoin membuat gerakan, altcoin cenderung mengikuti. Di antara token murah yang siap untuk pertumbuhan eksplosif, tiga nama bersinar lebih terang dari yang lain: Solana (SOL), Cardano (ADA), dan yang mencuri perhatian semua orang, Little Pepe (LILPEPE).

Untuk informasi lebih lanjut tentang Little Pepe (LILPEPE) kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://littlepepe.com

Whitepaper: https://littlepepe.com/whitepaper.pdf

Telegram: https://t.me/littlepepetoken

Twitter/X: https://x.com/littlepepetoken

$777k Giveaway: https://littlepepe.com/777k-giveaway/

Source: https://finbold.com/bitcoin-btc-price-prediction-3-cheap-tokens-ready-for-explosive-growth-as-btc-bulls-awaken/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003349+0.44%
XRP
XRP$2.2792-0.58%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2792-0.58%
FINANCE
FINANCE$0.0002945-13.93%
DeFi
DEFI$0.000788+1.80%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan data on-chain, "Brother Machi" terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long Ethereum-nya dengan leverage 25x, dan posisinya saat ini telah meningkat menjadi 3900.3333 ETH, dengan nilai posisi sebesar $13,238 juta dan harga likuidasi $3.322,35.
Ethereum
ETH$3,445.8+1.14%
Belong
LONG$0.05825-10.10%
Nowchain
NOW$0.00206+1.47%
Bagikan
PANews2025/11/09 18:04

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,159.35
$102,159.35$102,159.35

+0.43%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,443.40
$3,443.40$3,443.40

+1.97%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.26
$159.26$159.26

+1.65%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2789
$2.2789$2.2789

+0.99%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$617.01
$617.01$617.01

+20.72%