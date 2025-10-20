Peretasan XRP Senilai $3 Juta Menunjukkan 95% Perusahaan Pemulihan Mungkin Adalah Predator

Insiden pencurian XRP senilai $3 juta menguras dompet Ellipal seorang pensiunan AS, mengungkap industri predator yang memangsa korban setelah peretasan. Investigator blockchain ZachXBT, yang melacak kerugian $3,05 juta melalui lebih dari 120 pertukaran lintas-rantai, memperingatkan bahwa sebagian besar perusahaan membebankan biaya yang sangat tinggi kepada pengguna yang putus asa untuk janji-janji kosong pengembalian dana. Peretasan XRP Senilai $3 Juta Membongkar Perusahaan Pemulihan Kripto yang Predator Insiden ini bermula ketika Brandon LaRoque menemukan bahwa 1,2 juta XRP miliknya telah dikuras dari dompet Ellipal-nya pada awal bulan ini. Yang perlu dicatat, jarahan tersebut, bernilai $2,88 juta pada kurs saat ini, merupakan tabungan seumur hidup pensiunan berusia 54 tahun tersebut, yang dikumpulkan sejak 2017. Dia percaya dananya aman dalam penyimpanan dingin (cold storage). Namun, kemudian LaRoque mengetahui bahwa mengimpor frasa benih (seed phrase) ke aplikasi seluler Ellipal secara efektif mengubah pengaturan tersebut menjadi dompet panas (hot wallet). "Saya telah mengumpulkan XRP selama delapan tahun terakhir," kata LaRoque dalam video YouTube yang menceritakan pencurian tersebut. "Itu adalah seluruh dana pensiun kami, dan saya tidak tahu apa yang akan kami lakukan." Investigasi on-chain ZachXBT menemukan bahwa penyerang mengkonversi XRP yang dicuri melalui 120 transaksi jembatan Ripple-ke-Tron. Mereka memanfaatkan Bridgers (sebelumnya SWFT), sebelum mengkonsolidasikan dana di Tron. Dalam tiga hari, aset tersebut menghilang ke meja OTC yang terkait dengan Huione. Departemen Keuangan AS baru-baru ini memberikan sanksi kepada jaringan pembayaran Asia Tenggara karena mencuci miliaran dari penipuan, perdagangan manusia, dan kejahatan siber. Kasus ini mengungkap kelemahan utama dalam penegakan hukum global dengan menghubungkan pencurian XRP ke jaringan Huione. Otoritas AS mengatakan Huione telah memfasilitasi lebih dari $15 miliar dalam transfer ilegal. Kelemahannya adalah bahwa meskipun jejak blockchain bersifat publik, jalur pencucian lintas yurisdiksi tetap sulit untuk diganggu. Industri Pemulihan yang Predator Sementara penegak hukum sering kesulitan untuk merespons dengan cepat, ZachXBT mengatakan ekonomi pemulihan telah muncul untuk mengeksploitasi keputusasaan korban. "Pelajaran lainnya adalah >95% perusahaan pemulihan bersifat predator dan membebankan biaya besar untuk laporan dasar dengan sedikit wawasan yang dapat ditindaklanjuti," tulisnya. Banyak perusahaan seperti itu, tambahnya, mengandalkan SEO dan penargetan media sosial untuk memikat korban. Mereka sering hanya memberikan laporan blockchain yang dangkal atau memberi tahu klien untuk "menghubungi bursa." Lapisan eksploitasi sekunder ini telah mengubah banyak peretasan bernilai tinggi menjadi kejahatan multi-tahap. Pertama, oleh peretas, dan kemudian oleh operator pemulihan palsu yang berjanji untuk mengklaim kembali dana yang, pada kenyataannya, sudah lama hilang. Kebingungan Self-Custody dan Risiko yang Lebih Luas Di luar jejak pencucian uang, kasus Ellipal menyalakan kembali perdebatan seputar keamanan self-custody. Kebingungan korban antara dompet dingin Ellipal dan dompet panas berbasis aplikasinya mencerminkan masalah desain dompet yang tidak jelas dan kesenjangan pendidikan pengguna. Peluang untuk memulihkan $3 juta milik LaRoque sangat kecil, di tengah sedikitnya unit penegak hukum yang dilengkapi untuk menangani kejahatan terkait kripto. Tantangan meningkat dengan jaringan pencucian uang lintas batas seperti Huione yang berkembang. Namun, tragedi sebenarnya, menurut ZachXBT, adalah bahwa gelombang kerugian berikutnya mungkin bukan berasal dari peretas, tetapi dari mereka yang mengklaim membantu mendapatkan kembali uang tersebut. Insiden pencurian XRP senilai $3 juta menguras dompet Ellipal seorang pensiunan AS, mengungkap industri predator yang memangsa korban setelah peretasan. Investigator blockchain ZachXBT, yang melacak kerugian $3,05 juta melalui lebih dari 120 pertukaran lintas-rantai, memperingatkan bahwa sebagian besar perusahaan membebankan biaya yang sangat tinggi kepada pengguna yang putus asa untuk janji-janji kosong pengembalian dana. Peretasan XRP Senilai $3 Juta Membongkar Perusahaan Pemulihan Kripto yang Predator Insiden ini bermula ketika Brandon LaRoque menemukan bahwa 1,2 juta XRP miliknya telah dikuras dari dompet Ellipal-nya pada awal bulan ini. Yang perlu dicatat, jarahan tersebut, bernilai $2,88 juta pada kurs saat ini, merupakan tabungan seumur hidup pensiunan berusia 54 tahun tersebut, yang dikumpulkan sejak 2017. Dia percaya dananya aman dalam penyimpanan dingin (cold storage). Namun, kemudian LaRoque mengetahui bahwa mengimpor frasa benih (seed phrase) ke aplikasi seluler Ellipal secara efektif mengubah pengaturan tersebut menjadi dompet panas (hot wallet). "Saya telah mengumpulkan XRP selama delapan tahun terakhir," kata LaRoque dalam video YouTube yang menceritakan pencurian tersebut. "Itu adalah seluruh dana pensiun kami, dan saya tidak tahu apa yang akan kami lakukan." Investigasi on-chain ZachXBT menemukan bahwa penyerang mengkonversi XRP yang dicuri melalui 120 transaksi jembatan Ripple-ke-Tron. Mereka memanfaatkan Bridgers (sebelumnya SWFT), sebelum mengkonsolidasikan dana di Tron. Dalam tiga hari, aset tersebut menghilang ke meja OTC yang terkait dengan Huione. Departemen Keuangan AS baru-baru ini memberikan sanksi kepada jaringan pembayaran Asia Tenggara karena mencuci miliaran dari penipuan, perdagangan manusia, dan kejahatan siber. Kasus ini mengungkap kelemahan utama dalam penegakan hukum global dengan menghubungkan pencurian XRP ke jaringan Huione. Otoritas AS mengatakan Huione telah memfasilitasi lebih dari $15 miliar dalam transfer ilegal. Kelemahannya adalah bahwa meskipun jejak blockchain bersifat publik, jalur pencucian lintas yurisdiksi tetap sulit untuk diganggu. Industri Pemulihan yang Predator Sementara penegak hukum sering kesulitan untuk merespons dengan cepat, ZachXBT mengatakan ekonomi pemulihan telah muncul untuk mengeksploitasi keputusasaan korban. "Pelajaran lainnya adalah >95% perusahaan pemulihan bersifat predator dan membebankan biaya besar untuk laporan dasar dengan sedikit wawasan yang dapat ditindaklanjuti," tulisnya. Banyak perusahaan seperti itu, tambahnya, mengandalkan SEO dan penargetan media sosial untuk memikat korban. Mereka sering hanya memberikan laporan blockchain yang dangkal atau memberi tahu klien untuk "menghubungi bursa." Lapisan eksploitasi sekunder ini telah mengubah banyak peretasan bernilai tinggi menjadi kejahatan multi-tahap. Pertama, oleh peretas, dan kemudian oleh operator pemulihan palsu yang berjanji untuk mengklaim kembali dana yang, pada kenyataannya, sudah lama hilang. Kebingungan Self-Custody dan Risiko yang Lebih Luas Di luar jejak pencucian uang, kasus Ellipal menyalakan kembali perdebatan seputar keamanan self-custody. Kebingungan korban antara dompet dingin Ellipal dan dompet panas berbasis aplikasinya mencerminkan masalah desain dompet yang tidak jelas dan kesenjangan pendidikan pengguna. Peluang untuk memulihkan $3 juta milik LaRoque sangat kecil, di tengah sedikitnya unit penegak hukum yang dilengkapi untuk menangani kejahatan terkait kripto. Tantangan meningkat dengan jaringan pencucian uang lintas batas seperti Huione yang berkembang. Namun, tragedi sebenarnya, menurut ZachXBT, adalah bahwa gelombang kerugian berikutnya mungkin bukan berasal dari peretas, tetapi dari mereka yang mengklaim membantu mendapatkan kembali uang tersebut.