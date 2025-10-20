Peretasan XRP Senilai $3 Juta Menunjukkan 95% Perusahaan Pemulihan Mungkin Adalah Predator

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Insiden pencurian XRP senilai $3 juta menguras dompet Ellipal seorang pensiunan AS, mengungkap industri predator yang memangsa korban setelah peretasan. Investigator blockchain ZachXBT, yang melacak kerugian $3,05 juta melalui lebih dari 120 pertukaran lintas-rantai, memperingatkan bahwa sebagian besar perusahaan membebankan biaya yang sangat tinggi kepada pengguna yang putus asa untuk janji-janji kosong pengembalian dana. Peretasan XRP Senilai $3 Juta Membongkar Perusahaan Pemulihan Kripto yang Predator Insiden ini bermula ketika Brandon LaRoque menemukan bahwa 1,2 juta XRP miliknya telah dikuras dari dompet Ellipal-nya pada awal bulan ini. Yang perlu dicatat, jarahan tersebut, bernilai $2,88 juta pada kurs saat ini, merupakan tabungan seumur hidup pensiunan berusia 54 tahun tersebut, yang dikumpulkan sejak 2017. Dia percaya dananya aman dalam penyimpanan dingin (cold storage). Namun, kemudian LaRoque mengetahui bahwa mengimpor frasa benih (seed phrase) ke aplikasi seluler Ellipal secara efektif mengubah pengaturan tersebut menjadi dompet panas (hot wallet). "Saya telah mengumpulkan XRP selama delapan tahun terakhir," kata LaRoque dalam video YouTube yang menceritakan pencurian tersebut. "Itu adalah seluruh dana pensiun kami, dan saya tidak tahu apa yang akan kami lakukan." Investigasi on-chain ZachXBT menemukan bahwa penyerang mengkonversi XRP yang dicuri melalui 120 transaksi jembatan Ripple-ke-Tron. Mereka memanfaatkan Bridgers (sebelumnya SWFT), sebelum mengkonsolidasikan dana di Tron. Dalam tiga hari, aset tersebut menghilang ke meja OTC yang terkait dengan Huione. Departemen Keuangan AS baru-baru ini memberikan sanksi kepada jaringan pembayaran Asia Tenggara karena mencuci miliaran dari penipuan, perdagangan manusia, dan kejahatan siber. Kasus ini mengungkap kelemahan utama dalam penegakan hukum global dengan menghubungkan pencurian XRP ke jaringan Huione. Otoritas AS mengatakan Huione telah memfasilitasi lebih dari $15 miliar dalam transfer ilegal. Kelemahannya adalah bahwa meskipun jejak blockchain bersifat publik, jalur pencucian lintas yurisdiksi tetap sulit untuk diganggu. Industri Pemulihan yang Predator Sementara penegak hukum sering kesulitan untuk merespons dengan cepat, ZachXBT mengatakan ekonomi pemulihan telah muncul untuk mengeksploitasi keputusasaan korban. "Pelajaran lainnya adalah >95% perusahaan pemulihan bersifat predator dan membebankan biaya besar untuk laporan dasar dengan sedikit wawasan yang dapat ditindaklanjuti," tulisnya. Banyak perusahaan seperti itu, tambahnya, mengandalkan SEO dan penargetan media sosial untuk memikat korban. Mereka sering hanya memberikan laporan blockchain yang dangkal atau memberi tahu klien untuk "menghubungi bursa." Lapisan eksploitasi sekunder ini telah mengubah banyak peretasan bernilai tinggi menjadi kejahatan multi-tahap. Pertama, oleh peretas, dan kemudian oleh operator pemulihan palsu yang berjanji untuk mengklaim kembali dana yang, pada kenyataannya, sudah lama hilang. Kebingungan Self-Custody dan Risiko yang Lebih Luas Di luar jejak pencucian uang, kasus Ellipal menyalakan kembali perdebatan seputar keamanan self-custody. Kebingungan korban antara dompet dingin Ellipal dan dompet panas berbasis aplikasinya mencerminkan masalah desain dompet yang tidak jelas dan kesenjangan pendidikan pengguna. Peluang untuk memulihkan $3 juta milik LaRoque sangat kecil, di tengah sedikitnya unit penegak hukum yang dilengkapi untuk menangani kejahatan terkait kripto. Tantangan meningkat dengan jaringan pencucian uang lintas batas seperti Huione yang berkembang. Namun, tragedi sebenarnya, menurut ZachXBT, adalah bahwa gelombang kerugian berikutnya mungkin bukan berasal dari peretas, tetapi dari mereka yang mengklaim membantu mendapatkan kembali uang tersebut.Insiden pencurian XRP senilai $3 juta menguras dompet Ellipal seorang pensiunan AS, mengungkap industri predator yang memangsa korban setelah peretasan. Investigator blockchain ZachXBT, yang melacak kerugian $3,05 juta melalui lebih dari 120 pertukaran lintas-rantai, memperingatkan bahwa sebagian besar perusahaan membebankan biaya yang sangat tinggi kepada pengguna yang putus asa untuk janji-janji kosong pengembalian dana. Peretasan XRP Senilai $3 Juta Membongkar Perusahaan Pemulihan Kripto yang Predator Insiden ini bermula ketika Brandon LaRoque menemukan bahwa 1,2 juta XRP miliknya telah dikuras dari dompet Ellipal-nya pada awal bulan ini. Yang perlu dicatat, jarahan tersebut, bernilai $2,88 juta pada kurs saat ini, merupakan tabungan seumur hidup pensiunan berusia 54 tahun tersebut, yang dikumpulkan sejak 2017. Dia percaya dananya aman dalam penyimpanan dingin (cold storage). Namun, kemudian LaRoque mengetahui bahwa mengimpor frasa benih (seed phrase) ke aplikasi seluler Ellipal secara efektif mengubah pengaturan tersebut menjadi dompet panas (hot wallet). "Saya telah mengumpulkan XRP selama delapan tahun terakhir," kata LaRoque dalam video YouTube yang menceritakan pencurian tersebut. "Itu adalah seluruh dana pensiun kami, dan saya tidak tahu apa yang akan kami lakukan." Investigasi on-chain ZachXBT menemukan bahwa penyerang mengkonversi XRP yang dicuri melalui 120 transaksi jembatan Ripple-ke-Tron. Mereka memanfaatkan Bridgers (sebelumnya SWFT), sebelum mengkonsolidasikan dana di Tron. Dalam tiga hari, aset tersebut menghilang ke meja OTC yang terkait dengan Huione. Departemen Keuangan AS baru-baru ini memberikan sanksi kepada jaringan pembayaran Asia Tenggara karena mencuci miliaran dari penipuan, perdagangan manusia, dan kejahatan siber. Kasus ini mengungkap kelemahan utama dalam penegakan hukum global dengan menghubungkan pencurian XRP ke jaringan Huione. Otoritas AS mengatakan Huione telah memfasilitasi lebih dari $15 miliar dalam transfer ilegal. Kelemahannya adalah bahwa meskipun jejak blockchain bersifat publik, jalur pencucian lintas yurisdiksi tetap sulit untuk diganggu. Industri Pemulihan yang Predator Sementara penegak hukum sering kesulitan untuk merespons dengan cepat, ZachXBT mengatakan ekonomi pemulihan telah muncul untuk mengeksploitasi keputusasaan korban. "Pelajaran lainnya adalah >95% perusahaan pemulihan bersifat predator dan membebankan biaya besar untuk laporan dasar dengan sedikit wawasan yang dapat ditindaklanjuti," tulisnya. Banyak perusahaan seperti itu, tambahnya, mengandalkan SEO dan penargetan media sosial untuk memikat korban. Mereka sering hanya memberikan laporan blockchain yang dangkal atau memberi tahu klien untuk "menghubungi bursa." Lapisan eksploitasi sekunder ini telah mengubah banyak peretasan bernilai tinggi menjadi kejahatan multi-tahap. Pertama, oleh peretas, dan kemudian oleh operator pemulihan palsu yang berjanji untuk mengklaim kembali dana yang, pada kenyataannya, sudah lama hilang. Kebingungan Self-Custody dan Risiko yang Lebih Luas Di luar jejak pencucian uang, kasus Ellipal menyalakan kembali perdebatan seputar keamanan self-custody. Kebingungan korban antara dompet dingin Ellipal dan dompet panas berbasis aplikasinya mencerminkan masalah desain dompet yang tidak jelas dan kesenjangan pendidikan pengguna. Peluang untuk memulihkan $3 juta milik LaRoque sangat kecil, di tengah sedikitnya unit penegak hukum yang dilengkapi untuk menangani kejahatan terkait kripto. Tantangan meningkat dengan jaringan pencucian uang lintas batas seperti Huione yang berkembang. Namun, tragedi sebenarnya, menurut ZachXBT, adalah bahwa gelombang kerugian berikutnya mungkin bukan berasal dari peretas, tetapi dari mereka yang mengklaim membantu mendapatkan kembali uang tersebut.

Peretasan XRP Senilai $3 Juta Menunjukkan 95% Perusahaan Pemulihan Mungkin Adalah Predator

Oleh: Coinstats
2025/10/20 06:01
XRP
XRP$2.2789-0.49%
MAY
MAY$0.02742+4.45%
Ambire Wallet
WALLET$0.01888-1.66%
CROSS
CROSS$0.12692-1.68%
1
1$0.02222+3.20%

Insiden pencurian XRP senilai $3 juta menguras dompet Ellipal milik seorang pensiunan AS, mengungkap industri predator yang memangsa korban setelah peretasan.

Investigator blockchain ZachXBT, yang melacak kerugian $3,05 juta melalui lebih dari 120 pertukaran lintas-rantai, memperingatkan bahwa sebagian besar perusahaan membebankan biaya yang sangat tinggi kepada pengguna yang putus asa untuk janji-janji kosong pengembalian dana.

Peretasan XRP Senilai $3 Juta Membongkar Perusahaan Pemulihan Predator di Dunia Kripto

Insiden ini bermula ketika Brandon LaRoque menemukan bahwa 1,2 juta XRP miliknya telah dikuras dari dompet Ellipal-nya pada awal bulan ini. Yang perlu dicatat, jarahan tersebut, bernilai $2,88 juta pada kurs saat ini, merupakan tabungan seumur hidup pensiunan berusia 54 tahun tersebut, yang dikumpulkan sejak 2017.  

Dia percaya dana-dananya aman dalam penyimpanan dingin (cold storage). Namun kemudian, LaRoque mengetahui bahwa mengimpor frasa benih (seed phrase) ke aplikasi seluler Ellipal secara efektif mengubah pengaturan tersebut menjadi dompet panas (hot wallet).

Investigasi on-chain ZachXBT menemukan bahwa penyerang mengkonversi XRP yang dicuri melalui 120 transaksi jembatan Ripple-ke-Tron. Mereka memanfaatkan Bridgers (sebelumnya SWFT), sebelum mengkonsolidasikan dana di Tron.

Dalam tiga hari, aset tersebut menghilang ke meja OTC yang terkait dengan Huione. Departemen Keuangan AS baru-baru ini memberikan sanksi kepada jaringan pembayaran Asia Tenggara tersebut karena mencuci miliaran dolar dari penipuan, perdagangan manusia, dan kejahatan siber.

Kasus ini mengungkap kelemahan utama dalam penegakan hukum global dengan menghubungkan pencurian XRP ke jaringan Huione. Otoritas AS mengatakan Huione telah memfasilitasi lebih dari $15 miliar dalam transfer ilegal.

Kelemahannya adalah bahwa meskipun jejak blockchain bersifat publik, jalur pencucian lintas yurisdiksi tetap sulit untuk diganggu.

Industri Pemulihan Predator

Sementara penegak hukum sering kesulitan untuk merespons dengan cepat, ZachXBT mengatakan ekonomi pemulihan telah muncul untuk mengeksploitasi keputusasaan korban.

Banyak perusahaan semacam itu, tambahnya, mengandalkan SEO dan penargetan media sosial untuk memikat korban. Mereka sering hanya memberikan laporan blockchain yang dangkal atau memberi tahu klien untuk "menghubungi bursa."

Lapisan eksploitasi sekunder ini telah mengubah banyak peretasan bernilai tinggi menjadi kejahatan multi-tahap. Pertama, oleh peretas, dan kemudian oleh operator pemulihan palsu yang berjanji untuk mengklaim kembali dana yang, pada kenyataannya, sudah lama hilang.

Kebingungan Self-Custody dan Risiko yang Lebih Luas

Di luar jejak pencucian uang, kasus Ellipal kembali memicu perdebatan seputar keamanan self-custody. Kebingungan korban antara dompet dingin Ellipal dan dompet panas berbasis aplikasinya mencerminkan masalah desain dompet yang tidak jelas dan kesenjangan edukasi pengguna.

Peluang untuk memulihkan $3 juta milik LaRoque sangat kecil, di tengah sedikitnya unit penegak hukum yang dilengkapi untuk menangani kejahatan terkait kripto. Tantangan meningkat dengan jaringan pencucian uang lintas batas seperti Huione yang berkembang pesat.

Namun, tragedi sebenarnya, menurut ZachXBT, adalah bahwa gelombang kerugian berikutnya mungkin tidak datang dari peretas, tetapi dari mereka yang mengklaim membantu mendapatkan kembali uang tersebut.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003349+0.44%
XRP
XRP$2.2792-0.58%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2792-0.58%
FINANCE
FINANCE$0.0002945-13.93%
DeFi
DEFI$0.000788+1.80%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan data on-chain, "Brother Machi" terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long Ethereum-nya dengan leverage 25x, dan posisinya saat ini telah meningkat menjadi 3900.3333 ETH, dengan nilai posisi sebesar $13,238 juta dan harga likuidasi $3.322,35.
Ethereum
ETH$3,445.8+1.14%
Belong
LONG$0.05825-10.10%
Nowchain
NOW$0.00206+1.47%
Bagikan
PANews2025/11/09 18:04

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,159.35
$102,159.35$102,159.35

+0.43%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,443.40
$3,443.40$3,443.40

+1.97%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.26
$159.26$159.26

+1.65%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2789
$2.2789$2.2789

+0.99%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$617.01
$617.01$617.01

+20.72%