Postingan 397 BTC Ditambahkan, Membawa Kepemilikan Melebihi 641K Koin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Strategy (MSTR), pemegang korporasi bitcoin terbesar BTC$106.191,31, melaporkan pada hari Senin bahwa mereka membeli $45,6 juta dalam BTC sepanjang minggu lalu, membawa simpanan mereka menjadi 641.205 koin senilai lebih dari $69 miliar. Menurut pengajuan perusahaan, perusahaan tersebut memperoleh 397 BTC dengan harga rata-rata $114.771 minggu lalu. Strategy mendanai pembelian tersebut sebagian besar melalui penjualan saham biasa, meskipun sejumlah kecil berbagai saham preferen perusahaan juga diterbitkan. Penurunan di akhir pekan dan Senin pagi membuat harga bitcoin diperdagangkan di bawah $108.000 pada saat penerbitan. Bersamaan dengan laporan pendapatan kuartal ketiga akhir minggu lalu, Strategy mengeluarkan panduan bahwa mereka tidak akan mengumpulkan uang melalui penjualan saham biasa ketika nilai perusahaan mereka kurang dari 2,5 kali nilai bitcoin di neraca mereka (yang disebut mNAV). Namun, penurunan tanpa henti pada harga saham MSTR dalam beberapa bulan terakhir telah membuat mNAV-nya hampir hanya 1x, sehingga sangat mungkin bahwa penjualan saham lebih lanjut — dan dengan demikian pembelian bitcoin dalam jumlah besar — tidak akan terjadi untuk masa depan yang dapat diperkirakan. MSTR turun sebesar 1,7% dalam perdagangan pra-pasar. Baca lebih lanjut: Strategy Menargetkan Ekspansi Kredit Global Dengan Fokus pada Pasar Internasional Sumber: https://www.coindesk.com/business/2025/11/03/michael-saylor-s-strategy-added-usd45m-in-bitcoin-to-holdings-last-week Postingan 397 BTC Ditambahkan, Membawa Kepemilikan Melebihi 641K Koin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Strategy (MSTR), pemegang korporasi bitcoin terbesar BTC$106.191,31, melaporkan pada hari Senin bahwa mereka membeli $45,6 juta dalam BTC sepanjang minggu lalu, membawa simpanan mereka menjadi 641.205 koin senilai lebih dari $69 miliar. Menurut pengajuan perusahaan, perusahaan tersebut memperoleh 397 BTC dengan harga rata-rata $114.771 minggu lalu. Strategy mendanai pembelian tersebut sebagian besar melalui penjualan saham biasa, meskipun sejumlah kecil berbagai saham preferen perusahaan juga diterbitkan. Penurunan di akhir pekan dan Senin pagi membuat harga bitcoin diperdagangkan di bawah $108.000 pada saat penerbitan. Bersamaan dengan laporan pendapatan kuartal ketiga akhir minggu lalu, Strategy mengeluarkan panduan bahwa mereka tidak akan mengumpulkan uang melalui penjualan saham biasa ketika nilai perusahaan mereka kurang dari 2,5 kali nilai bitcoin di neraca mereka (yang disebut mNAV). Namun, penurunan tanpa henti pada harga saham MSTR dalam beberapa bulan terakhir telah membuat mNAV-nya hampir hanya 1x, sehingga sangat mungkin bahwa penjualan saham lebih lanjut — dan dengan demikian pembelian bitcoin dalam jumlah besar — tidak akan terjadi untuk masa depan yang dapat diperkirakan. MSTR turun sebesar 1,7% dalam perdagangan pra-pasar. Baca lebih lanjut: Strategy Menargetkan Ekspansi Kredit Global Dengan Fokus pada Pasar Internasional Sumber: https://www.coindesk.com/business/2025/11/03/michael-saylor-s-strategy-added-usd45m-in-bitcoin-to-holdings-last-week