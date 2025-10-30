4 Koin Presale Terbaik untuk Dibeli Hari Ini Terungkap!

Berita Kripto

Temukan bagaimana BlockDAG, BlockchainFX, Based Eggman, dan Mutuum Finance menonjol sebagai koin presale terbaik untuk dibeli saat ini dengan pertumbuhan kuat, fitur EVM, dan utilitas nyata.

Ruang blockchain saat ini sedang mengalami pergeseran kuat yang dipimpin oleh pengembangan nyata dan kesiapan teknologi alih-alih spekulasi. Di antara koin presale terbaik untuk dibeli saat ini, BlockDAG (BDAG) telah mendapatkan perhatian karena menarik komunitas pengembang Ethereum. Para insinyur sudah menguji kompatibilitas EVM dan fungsi kontrak pintar sebelum GENESIS DAY yang sangat dinantikan.

Bersama BlockDAG (BDAG), BlockchainFX (BFX), Based Eggman (GGs), dan Mutuum Finance (MUTM) sedang membangun jalur mereka sendiri, dari perdagangan multi-aset hingga keuangan terdesentralisasi. Namun, BlockDAG-lah yang mengubah cara jaringan Layer-1 diluncurkan, menyatukan skalabilitas, keamanan, dan desentralisasi dalam satu sistem lengkap. Saat likuiditas mulai kembali ke jaringan praktis dan berfokus pada utilitas, koin presale terbaik untuk dibeli saat ini ini bisa membentuk inti ekonomi digital yang akan datang.

1. BlockDAG (BDAG): Rumah Baru untuk Pengembang Ethereum

Pengembang Ethereum sudah bersiap untuk bekerja pada BlockDAG (BDAG), salah satu koin presale terbaik untuk dibeli saat ini, yang menawarkan kompatibilitas EVM dan kinerja super cepat. Aktivitas GitHub, pengaturan testnet pribadi, dan diskusi pengembang menunjukkan migrasi yang sudah berlangsung. BDAG memberikan semua yang disediakan Ethereum, kontrak pintar, alat Solidity, tetapi meningkatkannya dengan 1.400+ TPS, konfirmasi kurang dari satu detik, dan desain hybrid DAG + Proof-of-Work unik yang menghilangkan kemacetan sambil mempertahankan keamanan jaringan.

Dengan harga hanya $0,0015 per koin di Batch 31 (biasanya $0,0304), BlockDAG telah mengumpulkan hampir $435 juta, menjual lebih dari 27,2 miliar koin. Proyek ini memiliki 312.000 pemegang dan 3 juta penambang, dengan nilai listing terkonfirmasi sebesar $0,05. Angka-angka ini menunjukkan mengapa ia termasuk di antara koin presale terbaik untuk dibeli saat ini, menawarkan potensi ROI 3.233% bagi pendukung awal.

Kesuksesan BlockDAG mencerminkan teknologi canggih dan daya tariknya sebelum peluncuran. Didukung oleh kemitraan dengan Tim Formula 1® BWT Alpine, proyek ini sedang membangun masa depan di mana skalabilitas bertemu dengan adopsi. Saat GENESIS DAY mendekat, BDAG tidak mengejar Ethereum; ia diposisikan untuk melampaui Ethereum.

2. BlockchainFX (BFX): Menjembatani Pasar Tradisional dan Digital

BlockchainFX (BFX) terus naik dalam peringkat koin presale terbaik untuk dibeli saat ini, telah mengamankan lebih dari $9,9 juta dari 15.000+ kontributor. Saat ini dihargai $0,028, BFX bertujuan untuk menggabungkan kripto, saham, forex, dan komoditas ke dalam satu platform perdagangan yang mudah diakses.

Hadiah token senilai $500.000 dari proyek ini untuk menghargai 20 kontributor teratasnya telah menghasilkan buzz dan membangun keterlibatan komunitas yang kuat. Campuran inklusivitas dan kompetisi ini memastikan perhatian dari pedagang pemula dan berpengalaman. Seperti semua koin presale terbaik untuk dibeli saat ini, kesuksesan masa depan BFX bergantung pada seberapa efisien ia membawa fitur yang diusulkan ke pasar setelah diluncurkan.

3. Based Eggman (GGs): Meme Berbasis Komunitas Bertemu Utilitas

Proyek Based Eggman (GGs) dengan cepat mendapatkan daya tarik sebagai salah satu koin presale terbaik untuk dibeli saat ini. Dibangun di jaringan Base, ia menggabungkan budaya meme dengan game dan streaming untuk membentuk ekosistem interaktif yang didukung oleh partisipasi komunitas. Meskipun pembaruan terbaru terbatas, keterlibatan media sosial yang kuat menunjukkan basis pendukung setianya tetap aktif.

Sifat gandanya, sebagian meme, sebagian platform game fungsional, membuat GGs unik dalam ekosistem Base. Penyebarannya yang viral telah memposisikannya sebagai salah satu nama yang paling banyak dibicarakan dalam presale baru-baru ini. Namun, seperti koin presale terbaik lainnya untuk dibeli saat ini, kesuksesan jangka panjangnya bergantung pada pengiriman integrasi aktual dan mempertahankan minat pengguna melampaui fase peluncuran.

4. Mutuum Finance (MUTM): Pertumbuhan DeFi yang Tenang namun Konsisten

Dengan lebih dari $12 juta yang terkumpul dan 13.600 pemegang, Mutuum Finance (MUTM) sedang mengamankan tempatnya di antara koin presale terbaik untuk dibeli saat ini. Berfokus pada infrastruktur DeFi, ia bertujuan untuk menyederhanakan strategi peminjaman dan hasil tanpa perantara. Token dalam tahap presale terbaru mereka dihargai sekitar $0,03, menarik perhatian kuat dari komunitas DeFi.

Meskipun pembaruan publik Mutuum terbatas, pertumbuhan yang stabil dan timeline proyek yang jelas menginspirasi kepercayaan. Saat modal beralih dari meme ke usaha yang berfokus pada hasil, desain MUTM bisa menjadikannya salah satu cerita DeFi paling berkelanjutan tahun 2025 di antara koin presale terbaik untuk dibeli saat ini.

Kata Akhir

Bidang koin presale terbaik untuk dibeli saat ini berkembang pesat, dengan BlockchainFX menghubungkan aset global, Based Eggman menggabungkan hiburan dan meme, dan Mutuum Finance mendorong alat DeFi praktis. Namun, BlockDAG terus memimpin dengan skala yang tak tertandingi, potensi adopsi dunia nyata, dan inovasi siap-EVM.

Transisi pengembang diam-diam Ethereum membuktikan kredibilitas BDAG, dan angka presale masifnya, hampir $435 juta terkumpul, dan lebih dari 27,2 miliar koin terjual, menunjukkan bahwa momentum nyata sedang dibangun. Dengan arsitektur hibridnya, ekosistem yang kuat, dan kemitraan yang terlihat, BlockDAG bukan sekadar presale lain; ia mewakili fase baru kesiapan blockchain dan kegunaan dunia nyata. Bagi mereka yang mencari koin presale terbaik untuk dibeli saat ini, BDAG menetapkan tolok ukur untuk apa yang mungkin dalam evolusi kripto 2025.

