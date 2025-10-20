$4 Miliar Terkubur dalam Kuningan, Perak dan Emas: Koin Casascius yang Belum Diklaim Masih Menjaga Lebih dari 38.000 BTC

Sejak awal tahun ini, data menunjukkan sekitar 432 bitcoin fisik Casascius telah dibuka dan ditebus—mengungkapkan sekitar 1.100 BTC di dalamnya, bernilai lebih dari $119 juta menggunakan kurs saat ini. Bahkan setelah semua aksi pembukaan tersebut, lebih dari 38.000 BTC—bernilai lebih dari $4 miliar—tetap tersegel dalam 17.746 koin Casascius aktif, masih menyimpan [...]
Sumber: https://news.bitcoin.com/4-billion-buried-in-brass-silver-and-gold-the-unclaimed-casascius-coins-still-guarding-over-38000-btc/