BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan 42 Juta Warga Amerika - 10% Dari Negara muncul di BitcoinEthereumNews.com. WOONSOCKET, RI - 01 MARET: Rebecka Ortiz menawarkan sampel pasta (kepada putrinya Sariah, usia 3 tahun) yang dibagikan di toko tempat dia menggunakan kupon makanannya untuk menimbun makanan bagi keluarganya. Banyak keluarga dan individu di Woonsocket, Rhode Island membutuhkan dan mengikuti program SNAP (kupon makanan). Foto oleh Michael S. Williamson/The Washington Post via Getty Images The Washington Post via Getty Images Program anti-kelaparan paling ekstensif negara ini sedang di ujung tanduk. Saat penutupan pemerintah AS memasuki minggu ketiganya, sekitar 42 juta warga Amerika, sekitar satu dari setiap sepuluh orang di AS, menghadapi kemungkinan kehilangan akses ke kupon makanan pada November. Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP), yang biasa disebut sebagai kupon makanan, diperkirakan akan kehabisan dana pada 1 November, menurut Menteri Pertanian Brooke Rollins, yang memperingatkan bahwa "jutaan dan jutaan keluarga rentan" bisa segera kelaparan. USDA, yang mengawasi SNAP, telah menginformasikan negara-negara bagian bahwa tanpa tindakan kongres baru atau pendanaan darurat, manfaat penuh tidak akan dikeluarkan bulan depan - dan dengan Thanksgiving yang mendekat dan harga makanan naik, keluarga-keluarga sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Administrasi Trump dan Demokrat kongres saling menyalahkan, yang terjebak dalam baku tembak adalah keluarga-keluarga paling rentan di negara ini. AMERIKA SERIKAT - 7 MEI: Para pendukung mendengarkan saat Rep. Donald McEachin, D-Va., mengadakan konferensi pers dengan para pemimpin agama untuk "mendesak para pembuat undang-undang menolak usulan pemotongan Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP) dalam RUU Pertanian" pada Senin, 7 Mei 2018. (Foto Oleh Sarah Silbiger /CQ Roll Call) CQ-Roll Call, Inc via Getty Images Masalah Matematika & Konsekuensi Kemanusiaan Penerima SNAP rata-rata menerima sekitar $188 per orang per bulan. Dana kontingensi darurat SNAP saat ini menyimpan sekitar $6...Postingan 42 Juta Warga Amerika - 10% Dari Negara muncul di BitcoinEthereumNews.com. WOONSOCKET, RI - 01 MARET: Rebecka Ortiz menawarkan sampel pasta (kepada putrinya Sariah, usia 3 tahun) yang dibagikan di toko tempat dia menggunakan kupon makanannya untuk menimbun makanan bagi keluarganya. Banyak keluarga dan individu di Woonsocket, Rhode Island membutuhkan dan mengikuti program SNAP (kupon makanan). Foto oleh Michael S. Williamson/The Washington Post via Getty Images The Washington Post via Getty Images Program anti-kelaparan paling ekstensif negara ini sedang di ujung tanduk. Saat penutupan pemerintah AS memasuki minggu ketiganya, sekitar 42 juta warga Amerika, sekitar satu dari setiap sepuluh orang di AS, menghadapi kemungkinan kehilangan akses ke kupon makanan pada November. Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP), yang biasa disebut sebagai kupon makanan, diperkirakan akan kehabisan dana pada 1 November, menurut Menteri Pertanian Brooke Rollins, yang memperingatkan bahwa "jutaan dan jutaan keluarga rentan" bisa segera kelaparan. USDA, yang mengawasi SNAP, telah menginformasikan negara-negara bagian bahwa tanpa tindakan kongres baru atau pendanaan darurat, manfaat penuh tidak akan dikeluarkan bulan depan - dan dengan Thanksgiving yang mendekat dan harga makanan naik, keluarga-keluarga sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Administrasi Trump dan Demokrat kongres saling menyalahkan, yang terjebak dalam baku tembak adalah keluarga-keluarga paling rentan di negara ini. AMERIKA SERIKAT - 7 MEI: Para pendukung mendengarkan saat Rep. Donald McEachin, D-Va., mengadakan konferensi pers dengan para pemimpin agama untuk "mendesak para pembuat undang-undang menolak usulan pemotongan Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP) dalam RUU Pertanian" pada Senin, 7 Mei 2018. (Foto Oleh Sarah Silbiger /CQ Roll Call) CQ-Roll Call, Inc via Getty Images Masalah Matematika & Konsekuensi Kemanusiaan Penerima SNAP rata-rata menerima sekitar $188 per orang per bulan. Dana kontingensi darurat SNAP saat ini menyimpan sekitar $6...

42 Juta Warga Amerika – 10% Dari Negara

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/20 12:51

WOONSOCKET, RI – 01 MARET: Rebecka Ortiz menawarkan sampel pasta (kepada putrinya Sariah, usia 3 tahun) yang dibagikan di toko tempat dia menggunakan kupon makanannya untuk menimbun makanan bagi keluarganya. Banyak keluarga dan individu di Woonsocket, Rhode Island membutuhkan dan berpartisipasi dalam program SNAP (kupon makanan). Foto oleh Michael S. Williamson/The Washington Post via Getty Images

The Washington Post via Getty Images

Program anti-kelaparan paling ekstensif negara ini sedang di ujung tanduk.

Saat penutupan pemerintah AS memasuki minggu ketiga, sekitar 42 juta warga Amerika, atau sekitar satu dari setiap sepuluh orang di AS, menghadapi kemungkinan kehilangan akses ke kupon makanan pada November. Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP), yang biasa disebut sebagai kupon makanan, diperkirakan akan kehabisan dana pada 1 November, menurut Menteri Pertanian Brooke Rollins, yang memperingatkan bahwa "jutaan dan jutaan keluarga rentan" bisa segera kelaparan.

USDA, yang mengawasi SNAP, telah menginformasikan kepada negara-negara bagian bahwa tanpa tindakan kongres baru atau pendanaan darurat, manfaat penuh tidak akan diberikan bulan depan – dan dengan Thanksgiving yang semakin dekat dan harga makanan yang naik, keluarga-keluarga sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Administrasi Trump dan Demokrat kongres saling menyalahkan, yang terjebak dalam baku tembak adalah keluarga-keluarga paling rentan di negara ini.

AMERIKA SERIKAT – 7 MEI: Para pendukung mendengarkan saat Rep. Donald McEachin, D-Va., mengadakan konferensi pers dengan para pemimpin agama untuk "mendesak para pembuat undang-undang menolak usulan pemotongan Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP) dalam RUU Pertanian" pada Senin, 7 Mei 2018. (Foto Oleh Sarah Silbiger /CQ Roll Call)

CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Masalah Matematika & Konsekuensi Kemanusiaan

Penerima SNAP rata-rata menerima sekitar $188 per orang per bulan.

Dana kontingensi darurat SNAP saat ini menyimpan sekitar $6 miliar, tetapi program ini membutuhkan $8,1 miliar untuk menutupi manfaat November. Tanpa pendanaan baru, USDA mengatakan akan harus menghentikan semua pembayaran sepenuhnya. Tujuh belas negara bagian telah berhenti menerima aplikasi baru. Di Pennsylvania, bersama dengan negara bagian lain, pejabat negara bagian mengumumkan minggu ini bahwa pembayaran SNAP November mungkin tidak akan dikeluarkan, menciptakan kecemasan di antara rumah tangga berpenghasilan rendah yang mengandalkan setoran bulanan mereka untuk makanan.

Program jaring pengaman sosial lainnya, seperti WIC, penyedia makanan utama untuk wanita hamil dan bayi, nyaris menghindari keruntuhan awal bulan ini tetapi dialihkan $300 juta dalam pendapatan tarif. SNAP mendukung enam kali lebih banyak orang.

Setelah krisis pendanaan teratasi, SNAP, yang mendukung enam kali lebih banyak orang daripada WIC, akan datang dengan pembatasan baru. Orang dewasa antara 18 dan 64 tahun tanpa anak kecil harus bekerja, menjadi sukarelawan, atau berpartisipasi dalam setidaknya 20 jam program pendidikan atau pelatihan per minggu atau berisiko kehilangan manfaat setelah tiga bulan. Aturan baru juga mengakhiri pengecualian untuk veteran.

NEW YORK – 07 OKTOBER: Sebuah tanda di jendela pasar mengiklankan penerimaan kupon makanan (Foto oleh Spencer Platt/Getty Images)

Getty Images

Sekarang Apa? Apa yang Dapat Dilakukan Penerima SNAP

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengandalkan SNAP, berikut adalah tiga langkah kunci:

  1. Cari Dukungan Lokal Segera – Identifikasi dan hubungi semua bank makanan lokal dan organisasi masyarakat lebih cepat daripada nanti. Banyak negara bagian memiliki hotline 211 atau direktori lain yang dapat menghubungkan Anda dengan sumber daya terdekat. Jaringan ini bisa menjadi penyelamat untuk makanan sampai manfaat federal dilanjutkan.
  2. Jaga Informasi Anda Tetap Diperbarui – Negara bagian mengharuskan penerima SNAP untuk menyelesaikan pembaruan dan melaporkan perubahan apa pun dalam pendapatan atau status rumah tangga – bahkan selama penutupan. Melewatkan tenggat waktu bisa berarti dikeluarkan dari program sepenuhnya.
  3. Jelajahi Bantuan Negara Bagian dan Berbasis Agama – Pemerintah lokal, organisasi nirlaba, kelompok berbasis agama, dapur umum lingkungan, dan jaringan bantuan timbal balik mungkin menawarkan bantuan jangka pendek. Periksa papan komunitas lokal dan grup media sosial untuk acara.

SNAP telah ada sejak 1961, dan telah lama menjadi salah satu program anti-kemiskinan yang paling efisien dan efektif di Amerika, dengan hampir setengah dari semua penerima di bawah 18 tahun, dan lebih dari 70% manfaat diberikan kepada rumah tangga dengan lansia atau orang dengan disabilitas.

Membiarkan sistem itu runtuh adalah kegagalan tata kelola – dan pengkhianatan terhadap janji paling mendasar negara: bahwa tidak ada orang Amerika yang harus kelaparan. Selama dua minggu ke depan, kita akan melihat apakah Kongres dan Gedung Putih dapat menjembatani perpecahan mereka untuk menghindari krisis. Bagi 42 juta orang, waktu terus berjalan.

Sumber: https://www.forbes.com/sites/dougmelville/2025/10/20/42-million-americans10-of-countrymay-lose-food-stamps-due-to-shut-down-now-what/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003349+0.44%
XRP
XRP$2.2792-0.58%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2792-0.58%
FINANCE
FINANCE$0.0002945-13.93%
DeFi
DEFI$0.000788+1.80%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan data on-chain, "Brother Machi" terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long Ethereum-nya dengan leverage 25x, dan posisinya saat ini telah meningkat menjadi 3900.3333 ETH, dengan nilai posisi sebesar $13,238 juta dan harga likuidasi $3.322,35.
Ethereum
ETH$3,445.8+1.14%
Belong
LONG$0.05825-10.10%
Nowchain
NOW$0.00206+1.47%
Bagikan
PANews2025/11/09 18:04

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,114.30
$102,114.30$102,114.30

+0.39%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,442.02
$3,442.02$3,442.02

+1.93%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.10
$159.10$159.10

+1.55%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2782
$2.2782$2.2782

+0.96%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$617.63
$617.63$617.63

+20.84%