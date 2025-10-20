42 Juta Warga Amerika – 10% Dari Negara

WOONSOCKET, RI – 01 MARET: Rebecka Ortiz menawarkan sampel pasta (kepada putrinya Sariah, usia 3 tahun) yang dibagikan di toko tempat dia menggunakan kupon makanannya untuk menimbun makanan bagi keluarganya. Banyak keluarga dan individu di Woonsocket, Rhode Island membutuhkan dan berpartisipasi dalam program SNAP (kupon makanan). Foto oleh Michael S. Williamson/The Washington Post via Getty Images The Washington Post via Getty Images

Program anti-kelaparan paling ekstensif negara ini sedang di ujung tanduk.

Saat penutupan pemerintah AS memasuki minggu ketiga, sekitar 42 juta warga Amerika, atau sekitar satu dari setiap sepuluh orang di AS, menghadapi kemungkinan kehilangan akses ke kupon makanan pada November. Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP), yang biasa disebut sebagai kupon makanan, diperkirakan akan kehabisan dana pada 1 November, menurut Menteri Pertanian Brooke Rollins, yang memperingatkan bahwa "jutaan dan jutaan keluarga rentan" bisa segera kelaparan.

USDA, yang mengawasi SNAP, telah menginformasikan kepada negara-negara bagian bahwa tanpa tindakan kongres baru atau pendanaan darurat, manfaat penuh tidak akan diberikan bulan depan – dan dengan Thanksgiving yang semakin dekat dan harga makanan yang naik, keluarga-keluarga sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Administrasi Trump dan Demokrat kongres saling menyalahkan, yang terjebak dalam baku tembak adalah keluarga-keluarga paling rentan di negara ini.

AMERIKA SERIKAT – 7 MEI: Para pendukung mendengarkan saat Rep. Donald McEachin, D-Va., mengadakan konferensi pers dengan para pemimpin agama untuk "mendesak para pembuat undang-undang menolak usulan pemotongan Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP) dalam RUU Pertanian" pada Senin, 7 Mei 2018. (Foto Oleh Sarah Silbiger /CQ Roll Call) CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Masalah Matematika & Konsekuensi Kemanusiaan

Penerima SNAP rata-rata menerima sekitar $188 per orang per bulan.

Dana kontingensi darurat SNAP saat ini menyimpan sekitar $6 miliar, tetapi program ini membutuhkan $8,1 miliar untuk menutupi manfaat November. Tanpa pendanaan baru, USDA mengatakan akan harus menghentikan semua pembayaran sepenuhnya. Tujuh belas negara bagian telah berhenti menerima aplikasi baru. Di Pennsylvania, bersama dengan negara bagian lain, pejabat negara bagian mengumumkan minggu ini bahwa pembayaran SNAP November mungkin tidak akan dikeluarkan, menciptakan kecemasan di antara rumah tangga berpenghasilan rendah yang mengandalkan setoran bulanan mereka untuk makanan.

Program jaring pengaman sosial lainnya, seperti WIC, penyedia makanan utama untuk wanita hamil dan bayi, nyaris menghindari keruntuhan awal bulan ini tetapi dialihkan $300 juta dalam pendapatan tarif. SNAP mendukung enam kali lebih banyak orang.

Setelah krisis pendanaan teratasi, SNAP, yang mendukung enam kali lebih banyak orang daripada WIC, akan datang dengan pembatasan baru. Orang dewasa antara 18 dan 64 tahun tanpa anak kecil harus bekerja, menjadi sukarelawan, atau berpartisipasi dalam setidaknya 20 jam program pendidikan atau pelatihan per minggu atau berisiko kehilangan manfaat setelah tiga bulan. Aturan baru juga mengakhiri pengecualian untuk veteran.

NEW YORK – 07 OKTOBER: Sebuah tanda di jendela pasar mengiklankan penerimaan kupon makanan (Foto oleh Spencer Platt/Getty Images) Getty Images

Sekarang Apa? Apa yang Dapat Dilakukan Penerima SNAP

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengandalkan SNAP, berikut adalah tiga langkah kunci:

Cari Dukungan Lokal Segera – Identifikasi dan hubungi semua bank makanan lokal dan organisasi masyarakat lebih cepat daripada nanti. Banyak negara bagian memiliki hotline 211 atau direktori lain yang dapat menghubungkan Anda dengan sumber daya terdekat. Jaringan ini bisa menjadi penyelamat untuk makanan sampai manfaat federal dilanjutkan. Jaga Informasi Anda Tetap Diperbarui – Negara bagian mengharuskan penerima SNAP untuk menyelesaikan pembaruan dan melaporkan perubahan apa pun dalam pendapatan atau status rumah tangga – bahkan selama penutupan. Melewatkan tenggat waktu bisa berarti dikeluarkan dari program sepenuhnya. Jelajahi Bantuan Negara Bagian dan Berbasis Agama – Pemerintah lokal, organisasi nirlaba, kelompok berbasis agama, dapur umum lingkungan, dan jaringan bantuan timbal balik mungkin menawarkan bantuan jangka pendek. Periksa papan komunitas lokal dan grup media sosial untuk acara.

SNAP telah ada sejak 1961, dan telah lama menjadi salah satu program anti-kemiskinan yang paling efisien dan efektif di Amerika, dengan hampir setengah dari semua penerima di bawah 18 tahun, dan lebih dari 70% manfaat diberikan kepada rumah tangga dengan lansia atau orang dengan disabilitas.

Membiarkan sistem itu runtuh adalah kegagalan tata kelola – dan pengkhianatan terhadap janji paling mendasar negara: bahwa tidak ada orang Amerika yang harus kelaparan. Selama dua minggu ke depan, kita akan melihat apakah Kongres dan Gedung Putih dapat menjembatani perpecahan mereka untuk menghindari krisis. Bagi 42 juta orang, waktu terus berjalan.