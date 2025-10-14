BursaDEX+
Serangan 51% pada jaringan Bitcoin akan memakan biaya $6 miliar, penelitian mengungkapkan

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/14 07:57
Bitcoin dipercaya oleh pemerintah dan lembaga keuangan. Investor terkemuka menyebutnya "emas digital," dan beberapa bahkan mengklaim itu lebih baik dari emas. Meskipun demikian, Bitcoin masih menghadapi berbagai ancaman keamanan. Belakangan ini, banyak yang membicarakan tentang potensi ancaman dari komputer kuantum. Namun, Profesor Campbell Harvey dari Duke University mengungkapkan kekhawatiran lain, yaitu relatif murahnya serangan 51% pada jaringan Bitcoin. 

Ringkasan

  • Jika berhasil, serangan 51% memberikan penyerang kendali atas blockchain Bitcoin (atau blockchain berbasis proof-of-work lainnya). Untuk mencapai keberhasilan, penyerang harus mengendalikan lebih dari 50% hashrate penambangan, yang mahal biayanya.
  • Di masa lalu, Bitcoin Gold dan Ethereum Classic mengalami serangan 51% yang berhasil, mengakibatkan pencurian koin melalui double-spending. Sepanjang sejarah, blockchain Bitcoin telah aman dari serangan 51%.
  • Menurut Harvey, untuk mendominasi produksi hashrate selama satu minggu, penyerang hanya perlu mengeluarkan biaya "hanya" $6 miliar, yang kurang dari 0,5% kapitalisasi pasar Bitcoin. Harvey memberikan kemungkinan penggunaan praktis dari serangan semacam itu.

Profesor Campbell Harvey dari Duke University Fuqua School of Business merilis makalah yang didedikasikan untuk potensi ancaman terhadap Bitcoin. Dalam abstrak, Harvey membandingkan Bitcoin dengan emas tetapi menguraikan bahwa Bitcoin menghadapi ancaman spesifiknya: komputer kuantum dan, yang lebih penting, kemungkinan serangan 51%. Dia juga mengakui bahwa Bitcoin memiliki keunggulan dibandingkan emas. Misalnya, dia menyebutkan bahwa "alkimia modern" memungkinkan produksi emas yang lebih banyak, sementara pasokan Bitcoin tidak dapat melebihi 21.000.000 unit.

Apa itu serangan 51%?

Karena penambangan Bitcoin mahal dan membutuhkan perangkat keras khusus, penambang tidak memiliki kesempatan untuk mengacaukan data buku besar. Setiap node "memberikan suara" melalui daya komputasi (hashrate) untuk memvalidasi transaksi dalam blok baru, dan mayoritas penambang memberikan suara untuk data yang benar. Penambang termotivasi untuk memilih data yang benar karena mereka bergantung pada integritas blockchain Bitcoin, yang memberikannya nilai. 

Namun, begitu setengah dari total hashrate dalam sistem dikendalikan oleh satu entitas (seseorang atau sekelompok perencana), entitas tersebut memiliki kekuatan untuk mengubah catatan dalam buku besar Bitcoin. Ini akan memungkinkan pelaku jahat untuk memindahkan bitcoin orang lain, secara efektif mencurinya. 

Meskipun beberapa mengkritik Bitcoin karena tingkat desentralisasinya yang rendah, tidak ada yang pernah berhasil mendapatkan kendali atas blockchain Bitcoin dalam 16 tahun keberadaan Bitcoin. 

Pada masa awal Bitcoin, penambangan dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki PC. Namun, karena penambangan didasarkan pada kompetisi di mana penambang yang paling beruntung harus memiliki tingkat hashrate yang lebih tinggi daripada sebagian besar pesaing, komputer dan bahkan GPU dan FPGA dengan cepat menjadi usang untuk penambangan. Pada tahun 2013, ASIC pertama (perangkat khusus untuk penambangan Bitcoin) memasuki pasar. Segera, penambangan Bitcoin berubah menjadi industri bernilai multi-juta dolar, membutuhkan banyak investasi dan fasilitas yang dipenuhi dengan perangkat ASIC yang berdengung. Pada Oktober 2025, tingkat kesulitan penambangan Bitcoin mencapai maksimum baru.

Ini membuat peretasan Bitcoin melalui serangan 51% menjadi tugas yang sulit dan mahal. Seiring dengan meningkatnya kesulitan penambangan, setiap tahun biaya serangan 51% semakin tinggi.

Temuan Campbell Harvey

Meskipun serangan 51% mahal, harganya tidak mustahil. Jaringan seperti Bitcoin Gold dan Ethereum Classic mengalami beberapa serangan 51% setelah 2017. Masing-masing mengakibatkan pencurian kripto senilai lebih dari satu juta dalam setiap kasus terpisah. Pada Agustus 2025, pool penambangan Qubic mengklaim mendapatkan lebih dari 50% kekuatan hashing dalam jaringan Monero. 

Profesor Harvey menghitung biaya dan menyimpulkan bahwa satu minggu dominasi pada blockchain Bitcoin akan menghabiskan biaya "hanya" $6 miliar:

Penelitian ini didasarkan pada metrik berikut:

  • Output tahunan Bitcoin adalah 164.363 BTC
  • Penggunaan energi adalah 166,4TWh
  • Total biaya adalah $12 triliun
  • Total biaya energi adalah $8,4 triliun
  • Total biaya per unit adalah $73.000 per 1 unit BTC

Harvey mencatat bahwa serangan 51% yang berhasil pada Bitcoin akan menyebabkan penurunan harga yang parah, dan peretas masih bisa mendapatkan keuntungan darinya dan menghasilkan jauh lebih banyak dari $6 miliar kembali. Harvey memperkirakan volume harian futures perpetual BTC sebesar $60 miliar dan volume harian futures BTC konvensional sebesar $10 miliar. Harvey percaya bahwa membuka posisi short pada pasar-pasar ini sebelum serangan 51% dapat menghasilkan keuntungan tinggi bagi penyerang di atas pengembalian $6 miliar. Harvey menambahkan bahwa motifnya mungkin tidak terkait dengan keuntungan.

Namun, kritikus terhadap peringatan Harvey berpendapat bahwa membangun operasi penambangan sebesar itu akan memakan waktu bertahun-tahun, dan itu tidak akan luput dari perhatian. Lebih dari itu, melakukan short pada BTC sebanyak itu dalam kondisi serangan 51% yang sedang berlangsung mungkin sulit, karena bursa kemungkinan akan menandai operasi tersebut sebagai manipulasi pasar dan tidak akan mengizinkannya.

Mengomentari penelitian Harvey, Matt Prusak, presiden American Bitcoin Corp., mengatakan kepada Bloomberg: "Sikap saya adalah bahwa kelayakan ekonomi membunuh tesis 51%. Saya hidup di dunia nyata, dan saya tidak khawatir."

Sumber: https://crypto.news/51-attack-on-the-bitcoin-network-would-cost-6-billion/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

