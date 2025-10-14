$755 Juta Ditarik dari ETF BTC dan ETH Setelah Kekhawatiran Perang Dagang

Postingan $755 Juta Ditarik dari ETF BTC dan ETH Setelah Ketakutan Perang Dagang pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News
Pada 13 Oktober, kedua ETF spot AS, Bitcoin, dan Ethereum mencatat arus keluar yang besar. Menurut data dari SoSoValue, ETF Bitcoin menarik $326,52 juta, sementara ETF Ethereum mentransfer $428,52 juta.
Rincian ETF Bitcoin
Dengan hanya enam dari dua belas ETF yang melaporkan aktivitas, ETF Bitcoin mencatat arus keluar bersih sebesar $326,52 juta. BlackRock IBIT adalah satu-satunya ETF yang mencatat arus masuk sebesar $60,36 juta untuk sesi tersebut. ETF berikut mencatat arus keluar:
- Grayscale GBTC: $145,39 juta
- Bitwise BITB: $115,64 juta
- Fidelity FBTC: $93,28 juta
- Ark & 21Shares ARKB: $21,12 juta
- VanEck HODL: $11,44 juta
Meskipun mengalami penarikan dalam jumlah besar, ETF Bitcoin mencatat nilai perdagangan sebesar $6,63 miliar dengan total aset bersih sebesar $157,18 miliar. Ini menandai 6,81% dari kapitalisasi pasar Bitcoin.
Rincian ETF Ethereum
ETF Ethereum mencatat penjualan sebesar $428,52 juta, tanpa arus masuk untuk hari itu. Tujuh dari sembilan ETF melaporkan aktivitas untuk hari tersebut.
- BlackRock ETHA: $310,13 juta
- Grayscale ETH: $49,67 juta
- Grayscale ETHE: $20,99 juta
- Fidelity FETH: $19,12 juta
- Bitwise ETHW: $12,80 juta
- VanEck ETHV: $9,34 juta
- Franklin EZET: $6,46 juta
Total volume perdagangan ETF Ethereum mencapai $2,82 miliar dengan aset bersih sebesar $28,75 miliar. Ini mewakili 5,56% dari kapitalisasi pasar Ethereum.
Konteks Pasar
Bitcoin diperdagangkan pada harga $113.499,05, setelah penurunan 1,3% dalam 24 jam. Kapitalisasi pasarnya telah mencapai $2,260 triliun, yang juga turun minggu ini. Volume perdagangan harian telah mencapai $69,02 miliar, menunjukkan pasar yang lambat.
Sementara itu, Ethereum dihargai pada $4.142,32, dengan kapitalisasi pasar sebesar $500,809 miliar. Volume perdagangannya telah turun menjadi $48,3 miliar, menandai penurunan 21,25% dibandingkan dengan hari sebelumnya.
Mengapa harga BTC dan ETH anjlok:
Setelah Presiden Donald Trump mengancam tarif baru pada impor dari China, investor khawatir akan perang dagang antara kedua negara. Hal ini memicu investor untuk menjual aset berisiko seperti saham teknologi dan kripto, yang mengakibatkan kejatuhan pasar kripto.
Sumber: https://coinpedia.org/news/755-million-withdrawn-from-btc-and-eth-etfs-after-trade-war-fears/