$88 Juta dalam Kerugian Cross-Chain

Protokol Balancer, pembuat pasar DeFi terkemuka, telah mengalami eksploitasi lintas rantai besar dengan kerugian saat ini diperkirakan mencapai $88 juta per 3 November 2025, menurut pemantauan PeckShield.
Pelanggaran keamanan yang sedang berlangsung ini menggarisbawahi kerentanan signifikan dalam ekosistem DeFi, mendorong perhatian mendesak dari para pemangku kepentingan karena dampak yang lebih luas pada sentimen pasar dan likuiditas diperkirakan akan terjadi.
Serangan Balancer Menyebabkan Kerugian $88 Juta di Multi-Chain
Serangan terhadap Balancer telah mengakibatkan sekitar $88 juta kerugian di berbagai blockchain. PeckShield, perusahaan keamanan blockchain terkemuka, mengkonfirmasi insiden tersebut melalui layanan pemantauan mereka. Eksploitasi masih aktif, mempengaruhi berbagai aset.
Serangan ini terutama menargetkan Ether dan token ERC-20 di pool multi-chain Balancer. Total nilai terkunci Balancer (TVL) juga mengalami penurunan yang signifikan, mencerminkan implikasi langsung pada jaminan nilai platform.
Eksploitasi Memicu Kekhawatiran Keamanan DeFi dan Pengawasan Regulasi
Tahukah Anda? Balancer mengalami eksploitasi serupa pada 2021, tetapi tidak mencapai skala serangan yang sedang berlangsung saat ini, menjadikan ini sebagai peristiwa penting dalam sejarah keamanan DeFi.
Harga pasar Ethereum saat ini berada di $3.714,47, menunjukkan penurunan 4,63% selama 24 jam terakhir. Meskipun fluktuasi baru-baru ini, kapitalisasi pasarnya tetap kuat sekitar $448,33 miliar, menurut CoinMarketCap. Blockchain ini mempertahankan dominasi pasar sebesar 12,46%.
Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 09:02 UTC pada 3 November 2025. Sumber: CoinMarketCap
Tim penelitian Coincu menyoroti potensi pengawasan regulasi dan kemunduran teknologi dalam operasi DeFi sebagai akibatnya. Dampak dari eksploitasi semacam itu menggarisbawahi kebutuhan akan protokol keamanan yang ditingkatkan dan kolaborasi industri untuk mengurangi kerentanan yang berulang.
