Postingan $88 Juta dalam Kerugian Cross-Chain muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Balancer diserang, kerugian mencapai $88 juta di berbagai blockchain. Respons pasar terkait dengan masalah keamanan. Pemantauan berkelanjutan oleh PeckShield menyoroti kerentanan. Protokol Balancer, pembuat pasar DeFi terkemuka, telah mengalami eksploitasi cross-chain besar dengan kerugian saat ini diperkirakan mencapai $88 juta per 3 November 2025, menurut pemantauan PeckShield. Pelanggaran keamanan yang sedang berlangsung ini menggarisbawahi kerentanan signifikan dalam ekosistem DeFi, mendorong perhatian mendesak dari para pemangku kepentingan karena dampak yang lebih luas pada sentimen pasar dan likuiditas diantisipasi. Serangan Balancer Menyebabkan Kerugian $88 Juta di Multi-Chain Serangan terhadap Balancer telah mengakibatkan kerugian sekitar $88 juta di berbagai blockchain. PeckShield, perusahaan keamanan blockchain ternama, mengkonfirmasi insiden tersebut melalui layanan pemantauan mereka. Eksploitasi masih aktif, mempengaruhi berbagai aset. Serangan terutama menargetkan Ether dan token ERC-20 di pool multi-chain Balancer. Total value locked (TVL) Balancer juga mengalami penurunan yang signifikan, mencerminkan implikasi langsung pada jaminan nilai platform. Xuxian Jiang, CEO PeckShield, – "Serangan Balancer masih berlangsung, dengan perkiraan kerugian di berbagai blockchain mencapai $88 juta." Eksploitasi Memicu Kekhawatiran Keamanan DeFi dan Pengawasan Regulasi Tahukah Anda? Balancer mengalami eksploitasi serupa pada 2021, tetapi tidak mencapai skala serangan yang sedang berlangsung saat ini, menjadikan ini sebagai peristiwa penting dalam sejarah keamanan DeFi. Harga pasar Ethereum saat ini berada di $3.714,47, menunjukkan penurunan 4,63% selama 24 jam terakhir. Meskipun fluktuasi baru-baru ini, kapitalisasi pasarnya tetap kuat sekitar $448,33 miliar, menurut CoinMarketCap. Blockchain ini mempertahankan dominasi pasar sebesar 12,46%. Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 09:02 UTC pada 3 November 2025. Sumber: CoinMarketCap Tim peneliti Coincu menyoroti potensi pengawasan regulasi dan kemunduran teknologi dalam operasi DeFi sebagai akibatnya. Dampak dari eksploitasi semacam itu menggarisbawahi kebutuhan akan protokol keamanan yang ditingkatkan dan kolaborasi industri...