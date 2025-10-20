Pertemuan EU penting untuk euro? – Commerzbank

Postingan Pertemuan EU yang bersejarah untuk euro? - Commerzbank muncul di BitcoinEthereumNews.com. Minggu ini, para kepala negara dan pemerintahan EU berkumpul di Brussels. Topik utama diskusi akan menjadi upaya persenjataan kembali Uni Eropa, yang bertujuan agar Eropa sepenuhnya mampu mempertahankan diri, yaitu secara militer independen dari Amerika Serikat pada tahun 2030. Tetapi mengapa hal ini penting dalam buletin tentang pasar valuta asing, kata Kepala Riset FX dan Komoditas Commerzbank Thu Lan Nguyen. EU membahas potensi penggunaan aset Rusia yang dibekukan "Hubungannya terletak pada fakta bahwa dominasi dolar AS dalam sistem moneter global tidak semata-mata karena faktor ekonomi, yaitu, tingginya pangsa mata uang AS dalam cadangan valuta asing global tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh model makroekonomi. Yang disebut "massa yang hilang" sering dikaitkan dengan efek jaringan. Namun, ada faktor lain, seperti pertimbangan geostrategis, yang dapat memainkan peran signifikan." "Dalam studi yang dilakukan oleh Eichengreen, Mehl, dan Chitu, mereka mengungkapkan bahwa banyak negara mengikatkan mata uang mereka ke dolar AS sebagai masalah keamanan. Negara-negara dengan ikatan keamanan yang kuat dengan AS cenderung mempertahankan proporsi cadangan mereka dalam dolar lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang secara militer lebih independen. Ini dipandang sebagai salah satu alasan mengapa euro tidak akan mampu menggantikan dolar sebagai mata uang cadangan global. Data IMF (untuk 2022) menunjukkan bahwa 38 negara memiliki mata uang yang terikat dalam beberapa bentuk ke dolar, dibandingkan dengan 25 yang terkait dengan euro. Faktor penentu tentunya adalah bahwa hampir semua negara Teluk yang kuat secara ekonomi mengikatkan mata uang mereka ke dolar AS." "Sebelum para bull euro terlalu bersemangat, berhati-hatilah, bahwa ada poin kritis lain yang sedang dibahas pada pertemuan EU yang mungkin mempengaruhi masa depan euro: potensi penggunaan aset Rusia yang dibekukan di Eropa untuk memberikan pinjaman kepada Ukraina. Langkah ini, yang... Postingan Pertemuan EU yang bersejarah untuk euro? - Commerzbank muncul di BitcoinEthereumNews.com. Minggu ini, para kepala negara dan pemerintahan EU berkumpul di Brussels. Topik utama diskusi akan menjadi upaya persenjataan kembali Uni Eropa, yang bertujuan agar Eropa sepenuhnya mampu mempertahankan diri, yaitu secara militer independen dari Amerika Serikat pada tahun 2030. Tetapi mengapa hal ini penting dalam buletin tentang pasar valuta asing, kata Kepala Riset FX dan Komoditas Commerzbank Thu Lan Nguyen. EU membahas potensi penggunaan aset Rusia yang dibekukan "Hubungannya terletak pada fakta bahwa dominasi dolar AS dalam sistem moneter global tidak semata-mata karena faktor ekonomi, yaitu, tingginya pangsa mata uang AS dalam cadangan valuta asing global tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh model makroekonomi. Yang disebut "massa yang hilang" sering dikaitkan dengan efek jaringan. Namun, ada faktor lain, seperti pertimbangan geostrategis, yang dapat memainkan peran signifikan." "Dalam studi yang dilakukan oleh Eichengreen, Mehl, dan Chitu, mereka mengungkapkan bahwa banyak negara mengikatkan mata uang mereka ke dolar AS sebagai masalah keamanan. Negara-negara dengan ikatan keamanan yang kuat dengan AS cenderung mempertahankan proporsi cadangan mereka dalam dolar lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang secara militer lebih independen. Ini dipandang sebagai salah satu alasan mengapa euro tidak akan mampu menggantikan dolar sebagai mata uang cadangan global. Data IMF (untuk 2022) menunjukkan bahwa 38 negara memiliki mata uang yang terikat dalam beberapa bentuk ke dolar, dibandingkan dengan 25 yang terkait dengan euro. Faktor penentu tentunya adalah bahwa hampir semua negara Teluk yang kuat secara ekonomi mengikatkan mata uang mereka ke dolar AS." "Sebelum para bull euro terlalu bersemangat, berhati-hatilah, bahwa ada poin kritis lain yang sedang dibahas pada pertemuan EU yang mungkin mempengaruhi masa depan euro: potensi penggunaan aset Rusia yang dibekukan di Eropa untuk memberikan pinjaman kepada Ukraina. Langkah ini, yang...