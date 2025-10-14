BursaDEX+
Liga T20 yang Dijadwalkan untuk 2026 Diharapkan Dapat Mendorong Kebangkitan Kriket di Eropa

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/14 07:37
Belanda dan Irlandia adalah negara-negara yang diharapkan mengembangkan kriket di seluruh Eropa (Foto oleh INDRANIL MUKHERJEE/AFP via Getty Images)

AFP via Getty Images

Destinasi baru telah muncul di peta kriket, terutama kota-kota global New York dan Los Angeles, saat olahraga pemukul dan bola Persemakmuran Inggris ini mulai memperluas jejaknya melalui format Twenty20 yang bertenaga turbo dan berdurasi tiga jam.

Dan kriket, yang diproklamirkan sebagai olahraga terbesar kedua di dunia oleh para administratornya yang suka memuji diri sendiri, berharap dapat mulai membanggakan waralaba kriket yang mapan di kota-kota ikonik Eropa seperti Paris, Berlin, Barcelona, dan Roma.

Semua ini adalah bagian dari rencana megah untuk European T20 Premier League, turnamen waralaba multi-negara yang awalnya melibatkan enam kota dari Irlandia, Skotlandia, dan Belanda, yang telah lama menjadi negara dengan performa terbaik di benua tersebut.

Turnamen yang disahkan oleh International Cricket Council, yang sebagian dimiliki oleh bintang Bollywood Abhishek Bachchan, dijadwalkan akan diluncurkan pada Agustus 2026 dan berharap dapat menyalakan semangat kriket di Eropa di mana permainan ini sebagian besar telah gagal berkembang meskipun lokasinya dekat dengan Inggris.

"Anda memiliki lebih banyak negara kuat yang muncul dan memiliki lebih banyak tim kompetitif di Eropa dapat menggarisbawahi tujuan kami untuk membuat kriket sesukses mungkin di benua yang masih menumbuhkan kecintaannya terhadap permainan ini," kata Warren Deutrom, ketua European T20 Premier League, kepada saya di sela-sela pertemuan International Cricket Council baru-baru ini di Singapura.

"Yang sangat kami pertimbangkan untuk dilakukan pada awalnya adalah membuka peluang bagi setiap skuad waralaba untuk memiliki satu atau dua tempat yang tersedia untuk anggota Asosiasi Eropa lainnya seperti Italia, Jerman, dan Spanyol di mana permainan ini kuat.

"Kami pikir itu adalah peluang pengembangan yang brilian untuk permainan di Eropa dan hanya dapat membuat kriket menjadi olahraga global yang lebih sukses."

Abhishek Bachchan (kanan) adalah rekan pemilik liga T20 Eropa (Foto oleh Dave Benett/Getty Images)

Dave Benett/Getty Images

Ada masalah awal, dengan konsep asli - yang disebut Euro T20 Slam - gagal diluncurkan pada 2019. Hal-hal mulai terbentuk setelah pandemi Covid-19, tetapi peluncuran yang direncanakan untuk pertengahan 2025 tidak pernah terwujud.

Setelah menandai tempat di kalender kriket yang semakin padat - dijadwalkan mengikuti The Hundred di Inggris - tugas mendesak liga Euro adalah menarik investor, dengan pemilik Indian Premier League, beberapa di antaranya telah mapan di Major League Cricket Amerika, dan pengusaha teknologi di AS di antara mereka yang kemungkinan akan dirayu.

"Kami berencana meluncurkan pada 2025, tetapi enam bulan tidak cukup untuk memiliki waktu yang sesuai di pasar untuk menarik berbagai mitra yang kami cari," kata Deutrom yang baru-baru ini meninggalkan Cricket Ireland setelah masa jabatan yang panjang sebagai administrator top.

"Itu tidak berarti bahwa kami kekurangan pelamar. Kami memiliki banyak pelamar, tetapi kami ingin pelamar tersebut memiliki kaliber yang sesuai.

"Kami akan mencari sesuatu yang mirip dengan apa yang dilakukan ECB dengan The Hundred. Semoga ini mengalirkan banyak uang ke tiga negara tersebut.

"Kami juga ingin beberapa pemain terbaik dunia bermain di kompetisi kami."

Warren Deutrom telah menjadi penggerak utama dalam pembentukan liga T20 di Eropa (Foto oleh Donall Farmer/PA Images via Getty Images)

PA Images via Getty Images

Sementara penciptaan liga T20 lain - terutama yang telah mengalami kegagalan awal - dapat menyebabkan banyak orang memutar mata, elemen menarik dari hal ini adalah potensi kriket untuk bergerak ke wilayah yang sangat diinginkan tersebut.

Eropa memang memiliki 34 anggota ICC, jumlah terbanyak untuk sebuah wilayah, tetapi kriket masih sangat merupakan olahraga pinggiran - atau bahkan tidak terlihat - di seluruh benua.

Waktunya terasa tepat untuk munculnya usaha komersial serius di Eropa. Italia menciptakan berita utama global setelah baru-baru ini lolos ke Piala Dunia T20, yang - seperti yang pertama kali saya laporkan mungkin berubah dari format 20 tim saat ini menjadi 32 - sementara administrator kriket telah mengidentifikasi pasar pertumbuhan baru.

Jerman - ekonomi terbesar ketiga di dunia - mulai membuat gelombang dengan kriket di sana yang dinyalakan oleh masuknya pengungsi dan migran Afghanistan dalam jumlah besar satu dekade lalu.

Tim waralaba T20 di, katakanlah, Berlin atau Munich, yang membanggakan beberapa nama besar kriket yang dicampur dengan pemain Jerman paling berbakat, terdengar sangat menarik untuk olahraga Inggris yang unik ini yang telah mengalami banyak komentar sinis dari mereka di benua tersebut.

"Ini adalah konsep yang menarik dan akan menarik untuk mendiskusikan dengan mereka bagaimana mereka berencana membangunnya," kata Severin Weiss, presiden Deutscher Cricket Bund, kepada saya tentang potensi European T20 Premier League yang diperluas.

"Tetapi kami berkonsentrasi pada apa yang harus kami lakukan di negara kami sendiri untuk terus mengembangkan olahraga di Jerman."

Sementara waralaba di Jerman, serta kekuatan Eropa lainnya, mungkin masih beberapa waktu lagi, liga T20 ini siap untuk menyoroti kota-kota kriket yang lebih berkembang - tetapi masih kekurangan sumber daya - seperti Amsterdam, Belfast, dan Edinburgh.

"Kami mendekati ini sangat dari perspektif kriket. Pertama dan terutama, kami melakukan ini karena Irlandia, Skotlandia, Belanda, tidak memiliki banyak pemain di kompetisi waralaba terbesar dunia," kata Deutrom.

"Tentu saja, dari perspektif bisnis, ini harus masuk akal. Kami ingin berinvestasi tidak hanya pada infrastruktur fisik secara harfiah, tetapi juga pada akar kriket yang dalam di negara-negara tersebut.

"Permainan ini belum matang secara komersial di Eropa kontinental. Namun, pemasaran olahraga sangat matang dan mapan di berbagai olahraga di Eropa dan ada ruang yang sangat besar untuk pertumbuhan.

"Eropa adalah pasar yang sangat menarik untuk kriket."

Sumber: https://www.forbes.com/sites/tristanlavalette/2025/10/13/a-t20-league-set-for-2026-is-hoped-to-fuel-crickets-rise-in-europe/

