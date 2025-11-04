Para trader membanjiri pasar spot untuk Bitcoin setelah pukulan mendadak sebesar $19 miliar dari perdagangan leverage mengguncang pasar kripto bulan lalu. Namun, poin utamanya terletak pada fakta bahwa meskipun pasar spot telah melihat volume perdagangan di atas $300 miliar pada bulan Oktober, trader yang terinformasi sebenarnya melihat pasar opsi sebagai kripto teratas untuk diinvestasikan saat ini setelah kerugian semalam yang dialami karena volatilitas tinggi yang terlihat di pasar kripto.

Kenali Mutuum Finance (MUTM), cryptocurrency alternatif yang menarik perhatian secara agresif dengan harga hanya $0,035 untuk setiap token setelah ketakutan yang terlihat di pasar kripto; lebih dari 17.660 investor tertarik pada kripto murah ini untuk diinvestasikan saat ini, menganggapnya sebagai kripto terbaik untuk tahun-tahun pertumbuhan dan keamanan yang akan datang.

Lonjakan Pasar Spot Bitcoin

Trader Bitcoin telah beralih dengan cepat ke pasar spot setelah pukulan keras sebesar $19 miliar, mencari tempat perlindungan dari jebakan leverage yang menyebabkan kerugian tersebut. Bursa menunjukkan bahwa volume perdagangan spot telah membengkak di atas $300 miliar pada bulan Oktober, di mana trader menutup kontrak berjangka untuk mengklaim kepemilikan aktual. Namun, bahkan dalam ranah ini, konsekuensi dari risiko tersebut masih terikat dalam ranah ketidakpastian, di mana pertanyaan buta tetap ada—kripto mana yang harus dibeli sekarang?

Konservatisme seperti itu telah menyebabkan migrasi bawah tanah ke ranah altcoin, di mana fundamental diberi bobot lebih besar daripada kemewahan. Meskipun persentase dominasi Bitcoin pada 55% tetap konstan, ini tidak berfungsi sebagai perlindungan yang memadai terhadap guncangan yang dirasakan pada tingkat industri. Peningkatan spot, meskipun aman, entah bagaimana tidak lengkap tanpa representasi dalam ide-ide baru seperti kripto terbaik untuk dibeli.

Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM)

Investor bergegas ke acara penjualan awal di Mutuum Finance (MUTM), yang telah mengumpulkan total $18.350.000 sejak peluncuran dan sekarang memiliki total 17.660 dompet di antara investor mereka. Saat ini, fase 6 untuk token alt ini berada pada posisi mengesankan 85% penuh dengan harga $0,035 untuk setiap token, setelah melihat lonjakan harga besar dari harga fase 1 sebesar $0,01.

Peserta mengumpulkan token yang dapat menawarkan ROI hingga 420% pada harga peluncuran $0,06, mengerdilkan batas harga untuk Bitcoin pada jaring pengaman harga spot. Permintaan token meledak karena MUTM terkait langsung dengan pasar pinjaman di mana biaya mendorong pembelian token, membentuk mekanisme umpan balik tak terbatas bagi pemegang token.

Namun, fase 6 terjual habis dengan cepat, menghilangkan kesempatan untuk memanfaatkan kripto murah untuk dibeli karena fase 7 meningkatkan harga mendekati 20% menjadi $0,04. Penunggu berisiko tidak pernah naik ke kereta; seseorang hanya dapat membayangkan rasa sakit investor lain yang menuai manfaat sementara harga terus naik tanpa kendali.

Lapisan Likuiditas Ganda Mendorong Hasil

Mutuum Finance (MUTM) telah merancang dua tingkat generasi likuiditas untuk keuntungan terpercaya, sehingga MUTM berdiri sebagai cryptocurrency terbaik untuk dibeli hari ini bagi pencari hasil yang melarikan diri dari kekacauan pasar Bitcoin saat ini dan yang hanya mengabaikan keuntungan majemuk yang sangat menarik yang tersedia hari ini di pasar BTC dengan secara bersamaan memegang nilai spot yang ada dari cryptocurrency tersebut hanya untuk tidak ada sama sekali dalam asumsi yang keterlaluan bahwa posisi spekulatif belaka hari ini bahkan akan cukup untuk keuntungan yang tampaknya menguntungkan pada saat yang sama.

Sementara itu, pasar Peer-to-Peer memfasilitasi cryptocurrency ceruk dengan pool dangkal dengan terlibat dalam transaksi langsung untuk persyaratan. Vendor pinjaman menentukan suku bunga sesuai dengan selera risiko mereka, sehingga mempromosikan kerangka kerja fleksibel yang tidak mungkin dalam kerangka kerja kaku jaringan Bitcoin. MUTM, sebagai cryptocurrency alternatif yang dirancang untuk tujuan utilitas, mengubah ketakutan yang terkait dengan setiap kemungkinan crash menjadi peluang dengan memperluas nilai yang dipegang melalui setiap transaksi pinjaman.

Langkah-langkah Keamanan Membangun Kepercayaan

Pengembang MUTM telah memastikan benteng protokol melalui pemeriksaan ketat mereka, dan ini mendapatkan kepercayaan investor untuk muncul sebagai kripto teratas selama periode gejolak di pasar spot. Skor terbaru 90 dari 100 dalam penilaian keamanan token oleh platform terkemuka, CertiK, menggarisbawahi ketidaktembusan kontrak pintar MUTM dari eksploitasi yang dialami oleh proyek lain.

Program hadiah bug senilai $50.000 memastikan penguatan tambahan tersedia sebagai hadiah untuk penemuan kritis oleh peneliti etis, hingga pembayaran $2.000 untuk masalah kritis yang diidentifikasi. Peninjau independen lainnya memeriksa kode jauh sebelum peluncuran mainnet, menyediakan lapisan keamanan tambahan yang diinginkan oleh trader spot namun hanya sebagai pikiran belakangan bagi sebagian besar cryptocurrency lainnya. Langkah-langkah tersebut tidak hanya berfungsi untuk menggagalkan pelanggaran, namun, tetapi juga mengidentifikasi MUTM sebagai cryptocurrency terbaik untuk investasi untuk tumbuh tanpa khawatir.

Mengikat Keamanan dengan Keuntungan Cerdas

Tempat perlindungan spot Bitcoin hanya memberikan ketenangan sementara, dan Mutuum Finance (MUTM) membawa ini ke tingkat keuntungan sebagai kripto terbaik untuk dibeli hari ini. Altcoin ini membangun kembali landasan yang hilang yang diperoleh selama crash melalui hasil dan keamanan dan meminta diversifikasi daripada posisi telanjang bagi trader.

Source: https://www.cryptopolitan.com/after-19b-crash-bitcoin-traders-flee-to-spot-markets-for-safety-but-why-are-they-buying-this-cheap-crypto-more/