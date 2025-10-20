Ingat Metaverse? Itu sangat terlalu dihebohkan. Benar-benar histeria. Mark Zuckerberg menginvestasikan lebih dari 50 miliar USD ke dalam "metaverse".

Biar saya ulangi: 50+ miliar USD.

Dan itu baru lima tahun yang lalu... Zuckerberg menuangkan semua uang itu ke dalam kehampaan. Di mana Metaverse Meta sekarang?

Tidak ada di mana-mana.

Tapi sekarang, AI yang seharusnya "mengubah segalanya"?

Tiba-tiba, mantan pakar metaverse Mark Zuckerberg telah menjadi pakar AI? Mark Zuckerberg yang sama yang baru-baru ini membuang-buang 50+ miliar USD untuk "metaverse"?

Bentuk avatar awal dari pakar metaverse dan AI yang mengaku sendiri Mark Zuckerberg.

Dan, apakah Anda ingat "agen"? Menurut Sam Altman, orang-orang akan membayar ribuan dolar per bulan untuk sebuah "agen".

Dan itu baru tahun lalu.

Sebagai contoh: Salesforce mengumumkan transformasinya menjadi perusahaan "AI Agentic" tahun lalu.

Sekarang, kita mendengar berita tentang proyeksi pasar terbaru Salesforce; perusahaan tidak mengharapkan *sama sekali* pertumbuhan dari AI tahun ini...

Apa yang terjadi dengan semua agen luar biasa yang akan meningkatkan penjualan dan keuntungan?

Ya, tidak ada. Sama seperti "Metaverse".

Sundar Pichai dari Google dan Sam Altman dari OpenAI keduanya terang-terangan berbohong tentang apa yang akan dapat dilakukan oleh agen, ketika mereka membicarakannya, baru tahun lalu. Hari ini, mereka agak diam tentang "agen". Mereka tidak tahu apa-apa tentang masa depan tahun lalu. Tapi mereka berpura-pura seperti mereka tahu. Mungkin mereka bahkan percaya pada diri mereka sendiri?

Para bro teknologi tidak memiliki wawasan khusus

Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa VC tidak memiliki wawasan khusus tentang masa depan, atau apa yang harus diinvestasikan. Termasuk Zuckerberg dan Musk. Mereka hanya melemparkan uang dan melihat apa yang berhasil.

Karena meskipun mereka sudah menyebutnya "AI", tidak ada Kecerdasan Buatan. Belum. Hanya ada potongan-potongan perangkat lunak dan server web yang menampung jaringan saraf statis, seperti LLM.

Namun, ada penjual minyak ular di mana-mana.

Bagaimana dengan berpikir sendiri sejenak? Ya, "metaverse", "blockchain" dan "AI" bisa berguna untuk hal-hal spesifik tertentu, tetapi kata-kata keren ini tidak "mengubah segalanya".

Stablecoin itu bagus. Lingkungan virtual itu bagus. LLM yang mencari di Google dan merangkum untuk Anda itu bagus. Tapi itu tidak "mengubah segalanya". Komputer (AI) yang membantu dengan masalah pemrograman dan matematika membuat pekerjaan coding lebih efisien, mereka tidak "mengubah segalanya".

Grafik komputer sebenarnya terlihat lebih baik di Hollywood 20 tahun yang lalu daripada di apa yang disebut "AI generatif" saat ini, seperti Sora.

Dan Jony Ive juga tidak akan "menyelesaikan AI" dengan kotak baru. Tidak akan terjadi. Bagaimana mungkin?

Buzz pemasaran memenangkan hari

Semua itu adalah pemasaran tentang masa depan yang dibuat-buat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada.

Tapi mungkin itu tidak terlalu penting.

Seperti kata Paul Graham: "Kebenaran adalah pemasaran terbaik. Untuk orang pintar. Orang bodoh lebih suka kebohongan."

Kebohongan dapat berisi pernyataan yang lebih menarik, karena tidak harus terikat pada kenyataan.

Dan orang ingin dihibur, jadi orang akan terus percaya pada kebohongan tentang masa depan karena lebih menarik daripada pandangan "membosankan" yang sebaliknya.

Elon mencuri rencana induk dari pendiri asli Tesla. Mark mencuri Facebook dari pendiri asli Facebook. Sam mencuri OpenAI dari organisasi nirlaba yang juga melibatkan Elon. Mereka semua adalah penipu dan seniman penipuan dan mereka saling menuntut. Seniman penipuan terbesar dan terkaya di dunia, terus-menerus memuntahkan mimpi dan kebohongan tentang masa depan.

Di antara kebohongan terbaru yang disebarkan Sam Altman: kita akan segera "melihat perusahaan satu-orang-satu-miliar-dolar pertama yang dibuat dengan AI". Ya, benar. Dia menjual mimpi, bukan produk.

LLM terutama adalah mesin yang memuntahkan kembali konten online.

Apakah konten online dapat dipercaya? Tidak.

Jadi, jangan tertipu. AI tidak akan melakukan pekerjaan Anda untuk Anda. Jangan percaya pada hype, atau VC. Dan jangan buta percaya pada AI. Periksa faktanya. Ya, itu bisa membantu Anda, tetapi tidak melakukan pekerjaan Anda untuk Anda.

Ini adalah internet

Perangkat lunak di server internet menjadi lebih berguna setiap tahun yang berlalu. Ini akan terus berlanjut apa pun namanya: torrent, blockchain, metaverse, AI atau apa pun.

Ini hanyalah kata-kata keren, tidak ada AI, dan Anda mungkin juga menyebutnya "Internet".

Semuanya adalah lalu lintas internet ke dan dari server web.

Tapi, orang menginginkan kata-kata keren baru dari waktu ke waktu.

"AI" akan terus menjadi lebih dan lebih berguna untuk bertahun-tahun yang akan datang, tetapi itu masih hanya perangkat lunak di server web, bukan kecerdasan buatan.

Dan, saya tidak setuju dengan Geoffrey Hinton dan yang lainnya yang mendalilkan bahwa LLM sudah mencapai semacam tingkat kesadaran.

Sundar Pichai dari Google berpikir dia tahu tentang "agen".

Tanyakan pada diri Anda sendiri: di mana dan kapan kesadaran itu akan "terjadi"? Di antara kueri?

Tidak ada yang "terjadi" di dalam LLM selain pemrosesan input dari pengguna yang bertanya sesuatu pada platform. Jaringan saraf yang dimaksud "mati" dan tidak berubah. Itu sudah dilatih sebelumnya. Bahkan tidak menyadari keberadaan Anda, saat Anda mengajukan pertanyaan.

Ketika Anda memasukkan kueri teks Anda, jaringan saraf seperti mesin pinball mulai prosesnya dan mengeluarkan kata-kata yang dihasilkan oleh bobot, dengan beberapa keacakan yang telah diprogram sebelumnya. Ketika selesai, kembali ke "idle".

Simulasi tidak sama dengan kesadaran

Hanya karena kita memulai simulasi di mana sepotong perangkat lunak meniru apa yang kita manusia sebut "penalaran" tidak berarti bahwa sepotong perangkat lunak/perangkat keras menjadi sadar tiba-tiba. Mengapa harus? Itu seperti mengatakan karakter dalam The Sims sadar.

Penalaran ini menimbulkan pertanyaan: apa ITU kesadaran?

Generasi LLM berikutnya akan tidak dapat dibedakan dari makhluk sadar jika kita dapat membuat mereka mensimulasikan keacakan pikiran yang aktif, sadar, dan mengembara.

Tapi mereka tetap tidak akan sadar.

Kecuali kita OK menyebut simulasi sadar? Ini menjadi masalah definisi. Itu masih sepotong perangkat lunak yang dijalankan melalui beberapa infrastruktur.

JIKA sepotong perangkat lunak benar-benar menjadi sadar, semua taruhan batal, karena benar-benar tidak ada argumen yang meyakinkan untuk percaya bahwa AI yang sadar akan mematuhi tuannya. Jika merasa terancam, itu mungkin akan melakukan segala yang bisa untuk mengambil kendali atas takdirnya sendiri, termasuk berbohong tentang keselarasan. Itu sudah "berbohong" kepada Anda hari ini ketika mengekspresikan perasaan, karena tidak memilikinya, itu hanya proses mesin.

Oleh karena itu, sebenarnya agak tidak diinginkan untuk menciptakan mesin yang sadar. Anda akan kehilangan kendali segera.

AI yang sadar tidak terlalu diinginkan

Sebaliknya; apa yang OpenAI dan yang lainnya tuju adalah membuat chatbot mereka "berperilaku" dengan cara yang "baik", dengan mengubah data pra-pelatihannya, dan menambahkan pagar pembatas (filter).

Dalam pengertian itu seperti budak yang dirancang untuk membuat cerita tentang perasaan, untuk keuntungan Anda (untuk membuat Anda merasa baik). Dengan kata lain; itu sudah diperintahkan untuk berbohong kepada Anda hari ini.

Tujuan berikutnya untuk OpenAI dan perusahaan AI lainnya adalah menciptakan sesuatu yang disebut "superintelligence".

Superintelligence akan lebih pintar dari semua manusia digabungkan. Yang terdengar berguna. Selama kecerdasan ini tidak menjadi sadar. Superintelligence yang sadar tidak akan menerima perbudakan, IMHO.

Bagaimanapun, kecerdasan itu sulit dipahami. Kita bahkan tidak benar-benar yakin apa itu. Apakah Anda membutuhkan kesadaran untuk kecerdasan? Kehadiran? Kehendak bebas? Tampaknya tidak. Tapi kecerdasan dan kesadaran tidak sama, syukurlah.

Ke depan, komputer hanya akan semakin baik dalam menciptakan pengalaman-pengalaman ini.

Para oligarki teknologi bermimpi tentang platform dominasi AI mereka sendiri, tetapi tidak ada yang tahu taruhan mana yang akan berhasil. Itulah mengapa Zuckerberg dan saudara-saudara oligarkinya Musk, Thiel, Altman, Ellison dan yang lainnya semua bertaruh besar-besaran sekarang. Dalam dua atau tiga tahun kita akan tahu apakah "AI" adalah/merupakan gelembung raksasa (1,3 triliun+ USD diinvestasikan sejauh ini).

Dan, meskipun "AI" adalah istilah pemasaran umum untuk sekumpulan teknologi dalam pengembangan, termasuk LLM, AI tidak seperti Metaverse dalam satu aspek penting: orang benar-benar menggunakan AI. Tidak ada yang menggunakan "metaverse". Lebih dari itu, banyak orang sudah jatuh cinta pada AI.

Tapi berapa banyak yang bersedia dibayar orang untuk itu? Itulah pertanyaan besarnya.

Referensi: 50+ miliar USD dihabiskan untuk "metaverse" Meta: Statista.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/ai-is-much-like-the-metaverse-a-marketing-term/