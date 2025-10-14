AI menetapkan peluang Bitcoin turun $100.000

Postingan AI menetapkan peluang Bitcoin turun di bawah $100.000 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Di tengah volatilitas pasar cryptocurrency yang berkelanjutan, model kecerdasan buatan (AI) ChatGPT dari OpenAI telah menempatkan peluang hampir sama untuk Bitcoin (BTC) tergelincir di bawah angka $100.000 sebelum akhir 2025. Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada $111.044, setelah anjlok sekitar 3,5% dalam 24 jam terakhir. Pada kerangka waktu mingguan, BTC telah turun lebih dari 10%. Grafik harga Bitcoin tujuh hari. Sumber: Finbold Menurut proyeksi model tersebut, ada sekitar 50% kemungkinan bahwa Bitcoin akan jatuh singkat di bawah $100.000 dalam dua bulan ke depan. Namun, probabilitas cryptocurrency tersebut tetap di bawah ambang batas itu untuk periode yang lebih lama, lebih dari dua minggu, berada di sekitar 20%. Sebaliknya, kemungkinan Bitcoin menghindari penurunan semacam itu hingga akhir tahun diperkirakan sebesar 30%. Peluang Bitcoin turun di bawah $100.000. Sumber: ChatGPT Model tersebut menyebutkan pemicu potensial untuk penurunan di bawah $100.000, termasuk guncangan makroekonomi, kebijakan moneter yang lebih ketat, likuidasi besar, dan tekanan regulasi atau likuiditas. Namun, ChatGPT mencatat bahwa arus masuk exchange traded fund (ETF) yang kuat, terutama ke iShares Bitcoin Trust milik BlackRock, penurunan pasokan bursa, dan potensi pelonggaran fiskal pada awal 2026 dapat membantu menstabilkan harga. Level harga kunci Bitcoin yang perlu diperhatikan Perkiraan ini muncul saat Bitcoin diperdagangkan mendekati $111.000, turun tajam dari level tertinggi sekitar $125.000 pada awal bulan ini. Penilaian teknis yang ditandai oleh alat AI menunjukkan bahwa pasar tetap di bawah tekanan, dengan zona dukungan utama antara $100.000 dan $102.000, dan dukungan penurunan lebih lanjut mendekati $92.000 jika penjualan meningkat. ChatGPT mencatat bahwa resistensi diperkirakan antara $122.000 dan $128.000, di mana tekanan penjualan baru dapat muncul. Memang, pasar yang lebih luas telah gagal untuk melakukan pemulihan berkelanjutan setelah crash besar pada 10 Oktober. Bitcoin, khususnya, telah berjuang untuk menembus level resistensi $115.000, yang tetap penting untuk merebut kembali zona $120.000 dan mengarahkan pandangan ke... Postingan AI menetapkan peluang Bitcoin turun di bawah $100.000 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Di tengah volatilitas pasar cryptocurrency yang berkelanjutan, model kecerdasan buatan (AI) ChatGPT dari OpenAI telah menempatkan peluang hampir sama untuk Bitcoin (BTC) tergelincir di bawah angka $100.000 sebelum akhir 2025. Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada $111.044, setelah anjlok sekitar 3,5% dalam 24 jam terakhir. Pada kerangka waktu mingguan, BTC telah turun lebih dari 10%. Grafik harga Bitcoin tujuh hari. Sumber: Finbold Menurut proyeksi model tersebut, ada sekitar 50% kemungkinan bahwa Bitcoin akan jatuh singkat di bawah $100.000 dalam dua bulan ke depan. Namun, probabilitas cryptocurrency tersebut tetap di bawah ambang batas itu untuk periode yang lebih lama, lebih dari dua minggu, berada di sekitar 20%. Sebaliknya, kemungkinan Bitcoin menghindari penurunan semacam itu hingga akhir tahun diperkirakan sebesar 30%. Peluang Bitcoin turun di bawah $100.000. Sumber: ChatGPT Model tersebut menyebutkan pemicu potensial untuk penurunan di bawah $100.000, termasuk guncangan makroekonomi, kebijakan moneter yang lebih ketat, likuidasi besar, dan tekanan regulasi atau likuiditas. Namun, ChatGPT mencatat bahwa arus masuk exchange traded fund (ETF) yang kuat, terutama ke iShares Bitcoin Trust milik BlackRock, penurunan pasokan bursa, dan potensi pelonggaran fiskal pada awal 2026 dapat membantu menstabilkan harga. Level harga kunci Bitcoin yang perlu diperhatikan Perkiraan ini muncul saat Bitcoin diperdagangkan mendekati $111.000, turun tajam dari level tertinggi sekitar $125.000 pada awal bulan ini. Penilaian teknis yang ditandai oleh alat AI menunjukkan bahwa pasar tetap di bawah tekanan, dengan zona dukungan utama antara $100.000 dan $102.000, dan dukungan penurunan lebih lanjut mendekati $92.000 jika penjualan meningkat. ChatGPT mencatat bahwa resistensi diperkirakan antara $122.000 dan $128.000, di mana tekanan penjualan baru dapat muncul. Memang, pasar yang lebih luas telah gagal untuk melakukan pemulihan berkelanjutan setelah crash besar pada 10 Oktober. Bitcoin, khususnya, telah berjuang untuk menembus level resistensi $115.000, yang tetap penting untuk merebut kembali zona $120.000 dan mengarahkan pandangan ke...