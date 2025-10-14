AI menetapkan peluang Bitcoin turun $100.000

Di tengah volatilitas pasar cryptocurrency yang berkelanjutan, model kecerdasan buatan (AI) ChatGPT dari OpenAI telah memperkirakan peluang yang hampir sama untuk Bitcoin (BTC) turun di bawah level $100.000 sebelum akhir tahun 2025.
Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada harga $111.044, setelah anjlok sekitar 3,5% dalam 24 jam terakhir. Dalam kerangka waktu mingguan, BTC telah turun lebih dari 10%.Grafik harga Bitcoin tujuh hari. Sumber: Finbold
Menurut proyeksi model tersebut, ada sekitar 50% kemungkinan bahwa Bitcoin akan jatuh singkat di bawah $100.000 dalam dua bulan ke depan.
Namun, probabilitas cryptocurrency tersebut tetap berada di bawah ambang batas itu untuk jangka waktu yang lebih lama, lebih dari dua minggu, berada di sekitar 20%. Sebaliknya, kemungkinan Bitcoin menghindari penurunan seperti itu hingga akhir tahun diperkirakan sebesar 30%.Peluang Bitcoin turun di bawah $100.000. Sumber: ChatGPT
Model tersebut menyebutkan kemungkinan pemicu untuk penurunan di bawah $100.000, termasuk guncangan makroekonomi, kebijakan moneter yang lebih ketat, likuidasi besar, dan tekanan regulasi atau likuiditas.
Namun, ChatGPT mencatat bahwa arus masuk exchange traded fund (ETF) yang kuat, terutama ke iShares Bitcoin Trust milik BlackRock, penurunan pasokan bursa, dan potensi pelonggaran fiskal pada awal 2026 dapat membantu menstabilkan harga.
Level harga kunci Bitcoin yang perlu diperhatikan
Perkiraan ini muncul saat Bitcoin diperdagangkan mendekati $111.000, turun tajam dari level tertinggi sekitar $125.000 pada awal bulan ini.
Penilaian teknis yang ditandai oleh alat AI menunjukkan bahwa pasar tetap berada di bawah tekanan, dengan zona dukungan utama antara $100.000 dan $102.000, dan dukungan penurunan lebih lanjut mendekati $92.000 jika penjualan semakin intensif.
ChatGPT mencatat bahwa resistensi diperkirakan antara $122.000 dan $128.000, di mana tekanan penjualan baru dapat muncul.
Memang, pasar yang lebih luas telah gagal untuk memulihkan diri secara berkelanjutan setelah crash besar pada 10 Oktober. Bitcoin, khususnya, telah berjuang untuk menembus level resistensi $115.000, yang tetap penting untuk merebut kembali zona $120.000 dan membidik rekor tertinggi baru.
Gambar unggulan via Shutterstock
Sumber: https://finbold.com/ai-sets-odds-of-bitcoin-dropping-100000/