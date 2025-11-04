Amazon menandatangani kesepakatan senilai $38 miliar dengan OpenAI untuk menyediakan daya komputasi chip Nvidia.

PANews melaporkan pada 4 November bahwa OpenAI telah setuju untuk membayar Amazon $38 miliar untuk layanan komputasi dalam perjanjian tujuh tahun, menandai kolaborasi pertama antara startup AI dan raksasa komputasi awan. Amazon berharap semua kapasitas komputasinya akan tersedia untuk OpenAI pada akhir tahun depan, memungkinkan OpenAI untuk dengan cepat mengakses chip kinerja tinggi Nvidia yang digunakan di pusat data Amazon. Meskipun kesepakatan ini relatif kecil dibandingkan dengan kontrak OpenAI sebelumnya dengan raksasa cloud lainnya, ini memiliki kepentingan strategis yang signifikan bagi Amazon, mewakili langkah pertama yang penting dalam upayanya untuk mendapatkan keuntungan dari "perang daya komputasi AI."
Hingga saat ini, OpenAI telah menandatangani perjanjian layanan cloud baru senilai hampir $600 miliar dengan Oracle, Microsoft, dan Amazon. Awal tahun ini, OpenAI juga mencapai kesepakatan kemitraan cloud dengan Google, tetapi jumlah spesifiknya belum diungkapkan. Pendapatan yang diproyeksikan OpenAI untuk tahun ini adalah $13 miliar.