Analis Memperingatkan Orang Dalam Gedung Putih Mungkin Telah Membantu Pedagang Kripto

Postingan Analis Memperingatkan Orang Dalam Gedung Putih Mungkin Telah Membantu Trader Kripto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Analis Blockchain Mengungkap Kemungkinan Aktivitas Orang Dalam Analis blockchain Eye telah melaporkan bahwa informasi yang ia temukan mungkin mengindikasikan aktivitas orang dalam di tingkat tertinggi kekuasaan politik A.S. Kasus ini melibatkan seorang trader Hyperliquid yang dilaporkan menghasilkan lebih dari $150 juta dengan melakukan short terhadap aset tepat sebelum Donald Trump mengumumkan tarif impor dari China. Sumber yang dikutip oleh Eye menunjukkan bahwa beberapa posisi Hyperliquid mungkin mengandalkan informasi yang diperoleh dari individu-individu dekat dengan Presiden A.S. Saluran utama penyebaran informasi dikatakan meliputi: Kebocoran dari organ kebijakan luar negeri Partai Komunis China Jaringan perdagangan kripto orang dalam yang beroperasi secara luas di dalam Gedung Putih Tokoh Kunci dan Dugaan Perantara Menurut penulis investigasi, tokoh-tokoh kunci adalah Zach Witkoff dan Chase Herro, keduanya diduga memiliki akses ke pejabat tinggi dan membagikan data rahasia kepada trader tertentu sebelumnya. Hal ini memungkinkan mereka membuka posisi jangka pendek yang sangat menguntungkan sebelum pengumuman Gedung Putih. Eye menambahkan bahwa putra-putra tertua Trump mungkin juga terlibat, meskipun sejauh ini hanya nama Witkoff dan Herro yang telah dikonfirmasi. Analis sebelumnya telah mengaitkan perdagangan yang luar biasa sukses dari satu pengguna Hyperliquid dengan mantan CEO BitForex Garrett Jin, tetapi informasi baru menunjukkan Jin mungkin hanya seorang perantara. Dilaporkan bahwa pada malam 10 Oktober 2025, pasar kripto runtuh setelah pengumuman Trump tentang tarif 100% untuk impor dari China. Tepat sebelum pengumuman, seorang trader yang tidak dikenal membuka posisi short dan menghasilkan lebih dari $150 juta, menyoroti skala aktivitas orang dalam yang dicurigai. Sumber: https://coinpaper.com/11568/analyst-says-white-house-top-officials-may-have-shared-secret-data-with-crypto-traders