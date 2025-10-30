Claude AI Anthropic Memprediksi Harga LTC, ADA, XRP untuk November 2025

Claude AI dari Anthropic telah merilis perkiraan ambisius untuk November, menunjukkan bahwa Litecoin, Cardano, dan XRP semuanya bisa mencatat keuntungan substansial sebelum Natal. Reli "Uptober" yang banyak diperbincangkan pada Oktober berakhir segera setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif 100% yang luas pada impor dari Tiongkok. Namun, setelah peluncuran ETF Solana, Litecoin, dan Hedera di AS kemarin, bersamaan dengan ekspektasi bahwa [...]
Postingan Anthropic's Claude AI Memprediksi Harga LTC, ADA, XRP untuk November 2025 pertama kali muncul di Cryptonews.