BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Peran Antony Turner dalam Revolusi Blockchain Terdesentralisasi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Iklan &nbsp &nbsp Disclaimer: Artikel di bawah ini disponsori, dan pandangan di dalamnya tidak mewakili pandangan ZyCrypto. Pembaca harus melakukan penelitian independen sebelum mengambil tindakan apa pun terkait dengan proyek yang disebutkan dalam tulisan ini. Artikel ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi. Seiring ruang kripto terus berkembang, pertanyaan seputar kepemimpinan proyek dan kepemilikan protokol semakin penting untuk kepercayaan pemegang. Salah satu pertanyaan yang semakin mendapat perhatian adalah: Siapa yang mendirikan BlockDAG? Memahami individu atau tim di balik jaringan blockchain membantu mengkontekstualisasikan arah strategisnya, model tata kelola, dan kredibilitas jangka panjang. Artikel ini mengeksplorasi pendiri BlockDAG (BDAG), Antony Turner, dan menjelaskan nuansa antara kepemimpinan pendiri dan kepemilikan terdesentralisasi. Dengan minat publik yang berkembang di tengah visibilitas BlockDAG yang meningkat dan pengembangan ekosistem, memverifikasi siapa yang membangun proyek dan bagaimana kepemimpinan sesuai dengan etos desentralisasi menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Siapa yang Mendirikan BlockDAG? Jaringan BlockDAG didirikan oleh Antony Turner, yang juga menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO). Kepemimpinan Turner dan catatan kewirausahaannya menjadi pusat pengembangan dan arah jaringan. Seperti yang dijelaskan di halaman "Tentang Kami" situs web resmi BlockDAG, ia dikreditkan dengan mengkonseptualisasikan proyek dan memimpinnya melalui berbagai tahap pengembangan. Latar belakang profesionalnya termasuk menjabat sebagai COO Spirit Blockchain, perusahaan blockchain terdaftar, dan mendirikan Dana Indeks Kripto pertama di Swiss yang benar-benar seimbang. Pencapaian ini menggarisbawahi kemampuannya menggabungkan wawasan fintech dengan implementasi blockchain, memberikan kredibilitas yang menjadi landasan pertumbuhan BlockDAG. Iklan &nbsp Apakah Antony Turner Pemilik Tunggal? Istilah "pemilik" dalam konteks proyek blockchain memerlukan klarifikasi. Meskipun Antony Turner adalah pendiri dan CEO Jaringan BlockDAG, dia tidak memiliki protokol blockchain atau token terdesentralisasinya dalam arti korporasi tradisional. Dalam ekosistem terdesentralisasi, kepemilikan biasanya mengacu pada tata kelola protokol,...Postingan Peran Antony Turner dalam Revolusi Blockchain Terdesentralisasi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Iklan &nbsp &nbsp Disclaimer: Artikel di bawah ini disponsori, dan pandangan di dalamnya tidak mewakili pandangan ZyCrypto. Pembaca harus melakukan penelitian independen sebelum mengambil tindakan apa pun terkait dengan proyek yang disebutkan dalam tulisan ini. Artikel ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi. Seiring ruang kripto terus berkembang, pertanyaan seputar kepemimpinan proyek dan kepemilikan protokol semakin penting untuk kepercayaan pemegang. Salah satu pertanyaan yang semakin mendapat perhatian adalah: Siapa yang mendirikan BlockDAG? Memahami individu atau tim di balik jaringan blockchain membantu mengkontekstualisasikan arah strategisnya, model tata kelola, dan kredibilitas jangka panjang. Artikel ini mengeksplorasi pendiri BlockDAG (BDAG), Antony Turner, dan menjelaskan nuansa antara kepemimpinan pendiri dan kepemilikan terdesentralisasi. Dengan minat publik yang berkembang di tengah visibilitas BlockDAG yang meningkat dan pengembangan ekosistem, memverifikasi siapa yang membangun proyek dan bagaimana kepemimpinan sesuai dengan etos desentralisasi menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Siapa yang Mendirikan BlockDAG? Jaringan BlockDAG didirikan oleh Antony Turner, yang juga menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO). Kepemimpinan Turner dan catatan kewirausahaannya menjadi pusat pengembangan dan arah jaringan. Seperti yang dijelaskan di halaman "Tentang Kami" situs web resmi BlockDAG, ia dikreditkan dengan mengkonseptualisasikan proyek dan memimpinnya melalui berbagai tahap pengembangan. Latar belakang profesionalnya termasuk menjabat sebagai COO Spirit Blockchain, perusahaan blockchain terdaftar, dan mendirikan Dana Indeks Kripto pertama di Swiss yang benar-benar seimbang. Pencapaian ini menggarisbawahi kemampuannya menggabungkan wawasan fintech dengan implementasi blockchain, memberikan kredibilitas yang menjadi landasan pertumbuhan BlockDAG. Iklan &nbsp Apakah Antony Turner Pemilik Tunggal? Istilah "pemilik" dalam konteks proyek blockchain memerlukan klarifikasi. Meskipun Antony Turner adalah pendiri dan CEO Jaringan BlockDAG, dia tidak memiliki protokol blockchain atau token terdesentralisasinya dalam arti korporasi tradisional. Dalam ekosistem terdesentralisasi, kepemilikan biasanya mengacu pada tata kelola protokol,...

Peran Antony Turner dalam Revolusi Blockchain Terdesentralisasi

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/30 11:24
Notcoin
NOT$0.0007545-5.75%
MicroVisionChain
SPACE$0.1809+29.39%
PUBLIC
PUBLIC$0.0305-0.29%
Moonveil
MORE$0.005098-3.15%
Everscale
EVER$0.01003+0.60%
Iklan

Disclaimer: Artikel di bawah ini disponsori, dan pandangan di dalamnya tidak mewakili pandangan ZyCrypto. Pembaca harus melakukan penelitian independen sebelum mengambil tindakan apa pun terkait dengan proyek yang disebutkan dalam tulisan ini. Artikel ini tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

Seiring ruang kripto terus berkembang, pertanyaan seputar kepemimpinan proyek dan kepemilikan protokol semakin penting untuk kepercayaan pemegang. Salah satu pertanyaan yang mendapatkan perhatian adalah: Siapa yang mendirikan BlockDAG? Memahami individu atau tim di balik jaringan blockchain membantu mengkontekstualisasikan arah strategisnya, model tata kelola, dan kredibilitas jangka panjang.

Artikel ini mengeksplorasi pendiri BlockDAG (BDAG), Antony Turner, dan menjelaskan nuansa antara kepemimpinan pendiri dan kepemilikan terdesentralisasi. Dengan minat publik yang berkembang di tengah visibilitas BlockDAG yang meningkat dan pengembangan ekosistem, memverifikasi siapa yang membangun proyek dan bagaimana kepemimpinan sesuai dengan etos desentralisasinya lebih relevan dari sebelumnya.

Siapa yang Mendirikan BlockDAG?

BlockDAG Network didirikan oleh Antony Turner, yang juga menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO). Kepemimpinan Turner dan catatan kewirausahaannya menjadi pusat pengembangan dan arah jaringan. Seperti yang dijelaskan di halaman "Tentang Kami" situs web resmi BlockDAG, ia dikreditkan dengan mengkonseptualisasikan proyek dan memimpinnya melalui berbagai tahap pengembangan.

Latar belakang profesionalnya termasuk menjabat sebagai COO Spirit Blockchain, perusahaan blockchain terdaftar, dan mendirikan Dana Indeks Kripto berbobot sama pertama di Swiss. Pencapaian ini menggarisbawahi kemampuannya menggabungkan wawasan fintech dengan implementasi blockchain, memberikan kredibilitas yang menjadi landasan pertumbuhan BlockDAG.

Iklan

 

Apakah Antony Turner Pemilik Tunggal?

Istilah "pemilik" dalam konteks proyek blockchain memerlukan klarifikasi. Meskipun Antony Turner adalah pendiri dan CEO BlockDAG Network, dia tidak memiliki protokol blockchain atau token terdesentralisasinya dalam arti korporasi tradisional. Dalam ekosistem terdesentralisasi, kepemilikan biasanya mengacu pada tata kelola protokol, distribusi token, atau hak pengembangan, bukan kepemilikan hukum.

Peran Turner adalah sebagai eksekutif pendiri, bertanggung jawab untuk memimpin operasi, kemitraan, dan pengembangan ekosistem, bukan sebagai pemilik tunggal. Pasokan token dan model tata kelola adalah aspek yang didorong komunitas yang mengikuti prinsip-prinsip terdesentralisasi yang diuraikan dalam whitepaper BlockDAG. Pada dasarnya, Turner memimpin perusahaan di balik proyek, tetapi tidak ada individu atau entitas yang "memiliki" jaringan terdesentralisasi itu sendiri.

Di luar kepemimpinan Antony Turner, BlockDAG didukung oleh tim profesional berpengalaman yang mencakup teknologi, keamanan, operasi, dan pendidikan. Jeremy Harkness (CTO) membawa pengalaman luas dalam arsitektur blockchain, AI, dan sistem data, sementara Dr. Youssef Khaoulaj (CSO) mengawasi keamanan siber dan audit kontrak pintar. Steven Clarke (Senior Advisor) berkontribusi lebih dari dua dekade pengalaman dalam strategi blockchain dan transformasi digital. 

Jaringan ini juga mendapat manfaat dari keahlian Dr. Maurice Herlihy (Blockchain Advisor), seorang sarjana Harvard dan MIT yang dikenal atas kontribusinya pada komputasi terdistribusi, dan Marius Bock (Lead Project Manager), yang sebelumnya bekerja dengan Cardano. Bersama-sama, kelompok kepemimpinan ini menjadi landasan keandalan teknis dan kematangan tata kelola BlockDAG, memastikan transparansi dan akuntabilitas di semua lini operasional.

Apa Pengalaman Sebelumnya Antony Turner?

Catatan profesional Antony Turner mencakup kepemimpinan Fintech dan Blockchain di berbagai usaha. Sebelum mendirikan BlockDAG, Turner menjabat sebagai COO Spirit Blockchain Capital, perusahaan publik yang mengkhususkan diri dalam aset blockchain. Sebelumnya, ia meluncurkan Dana Indeks Kripto berbobot sama pertama di Swiss, langkah yang mendapat pengakuan industri karena membawa keseimbangan dan transparansi pada manajemen aset digital.

Turner juga dikenal karena membangun tim lintas fungsi yang menggabungkan keahlian fintech dan kepatuhan, keterampilan penting untuk menskalakan arsitektur blockchain hibrida seperti BlockDAG. Pendekatannya sejalan dengan tujuan yang lebih luas jaringan: memadukan skalabilitas, keamanan, dan efisiensi sambil mempertahankan desentralisasi yang berfokus pada komunitas.

Bagaimana Kepemilikan Dapat Diverifikasi?

Verifikasi kepemilikan dan kepemimpinan untuk BlockDAG tersedia melalui sumber utama. Situs web resmi BlockDAG mencantumkan Antony Turner sebagai CEO dan pendiri, bersama dengan eksekutif kunci lainnya, termasuk Jeremy Harkness (CTO), Dr. Youssef Khaoulaj (CSO), dan Nicolaas David van den Bergh (CMO). Informasi pendukung juga dapat diperiksa silang melalui LinkedIn dan siaran pers resmi yang didistribusikan melalui outlet kripto dan fintech terkemuka.

Tidak seperti struktur kepemilikan saham perusahaan, jaringan berbasis blockchain seperti BlockDAG beroperasi dengan transparansi publik. Alamat kontrak pintar proyek, dokumentasi tata kelola, dan detail tokenomics dapat diakses publik. Pendekatan open-source ini memastikan bahwa peserta dapat secara independen memverifikasi aspek kepemimpinan, kepemilikan, dan distribusi token, mengurangi ketergantungan pada klaim pihak ketiga yang tidak terverifikasi.

Apakah BlockDAG Terdesentralisasi?

Ya. BlockDAG dirancang untuk beroperasi sebagai infrastruktur blockchain terdesentralisasi, artinya kontrol didistribusikan di antara peserta jaringan daripada terpusat dalam satu otoritas. Sementara tim pendiri yang dipimpin oleh Turner mengawasi pengembangan awal dan kemitraan, tata kelola jaringan jangka panjang bergantung pada mekanisme konsensus komunitas yang diuraikan dalam whitepaper BlockDAG.

Model hibrida ini memungkinkan jaringan mempertahankan efisiensi operasional selama tahap awal sambil secara progresif menggeser pengambilan keputusan menuju tata kelola terdesentralisasi. Pemegang koin akan memainkan peran yang semakin penting dalam proses pemungutan suara dan validasi seiring dengan peningkatan skala penerapan mainnet. Dalam pengertian ini, desentralisasi BlockDAG tidak terletak pada kepemilikan, tetapi pada partisipasi dan tata kelola. 

Pemikiran Akhir

Struktur kepemimpinan dan kepemilikan BlockDAG Network mencerminkan keseimbangan antara pengawasan visioner dan tata kelola terdesentralisasi. Antony Turner, sebagai pendiri dan CEO, memimpin arah korporat dan strategis proyek, tetapi kepemilikan protokol blockchain itu sendiri tetap terdesentralisasi, konsisten dengan prinsip-prinsip Web3. 

Diverifikasi melalui daftar kepemimpinan situs resmi dan bio publik, kredibilitas BlockDAG diperkuat oleh tim multi-disiplin yang berkomitmen untuk memajukan transparansi, skalabilitas, dan pemberdayaan komunitas.

Seiring presale melampaui $432 juta dengan lebih dari 27 miliar koin terjual, klarifikasi ini menegaskan kembali bahwa kekuatan BlockDAG tidak terletak pada satu pemilik tetapi dalam kerangka kerja transparan dan kolaboratif yang dirancang untuk tata kelola bersama dan keberlanjutan jangka panjang.

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu 

Disclaimer: Ini adalah artikel yang disponsori, dan pandangan di dalamnya tidak mewakili pandangan, atau tidak boleh dikaitkan dengan, ZyCrypto. Pembaca harus melakukan penelitian independen sebelum mengambil tindakan apa pun terkait dengan perusahaan, produk, atau proyek yang disebutkan dalam tulisan ini; artikel ini juga tidak dapat dianggap sebagai saran investasi. Harap diketahui bahwa perdagangan cryptocurrency melibatkan risiko substansial karena volatilitas pasar kripto dapat menyebabkan kerugian yang signifikan.

Sumber: https://zycrypto.com/blockdags-leadership-unveiled-antony-turners-role-in-a-decentralized-blockchain-revolution/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003349+0.44%
XRP
XRP$2.2792-0.58%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2792-0.58%
FINANCE
FINANCE$0.0002945-13.93%
DeFi
DEFI$0.000788+1.80%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan data on-chain, "Brother Machi" terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long Ethereum-nya dengan leverage 25x, dan posisinya saat ini telah meningkat menjadi 3900.3333 ETH, dengan nilai posisi sebesar $13,238 juta dan harga likuidasi $3.322,35.
Ethereum
ETH$3,445.8+1.14%
Belong
LONG$0.05825-10.10%
Nowchain
NOW$0.00206+1.47%
Bagikan
PANews2025/11/09 18:04

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,070.00
$102,070.00$102,070.00

+0.35%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,443.56
$3,443.56$3,443.56

+1.97%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.06
$159.06$159.06

+1.52%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2723
$2.2723$2.2723

+0.70%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$606.70
$606.70$606.70

+18.70%