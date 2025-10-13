Setiap kenaikan kemungkinan merupakan bagian dari rentang 1.3290/1.3390 – UOB Group

Postingan Setiap kemajuan kemungkinan merupakan bagian dari rentang 1,3290/1,3390 – UOB Group muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pound Sterling (GBP) bisa rebound lebih lanjut; setiap kemajuan kemungkinan merupakan bagian dari rentang 1,3290/1,3390. Dalam jangka panjang, momentum penurunan telah melambat sedikit, tetapi masih ada peluang bagi GBP untuk turun ke 1,3200, catat analis FX UOB Group Quek Ser Leang dan Peter Chia. Momentum penurunan telah melambat sedikit PANDANGAN 24-JAM: "Ketika GBP berada di 1,3300 pada sesi awal Asia Jumat lalu, kami mengindikasikan bahwa 'bisa terus menurun meskipun kondisi oversold.' Namun, kami menunjukkan bahwa 'masih harus dilihat apakah bisa mencapai 1,3245 hari ini.' Kami menambahkan, 'setiap pemulihan kemungkinan akan bertahan di bawah 1,3370.' GBP kemudian turun ke level terendah 1,3261 dan kemudian naik tajam selama sesi NY, mencapai level tertinggi 1,3370. Meskipun GBP bisa rebound lebih lanjut hari ini, setiap kemajuan kemungkinan merupakan bagian dari rentang 1,3290/1,3390. Dengan kata lain, EUR tidak mungkin break dengan jelas di bawah 1,3290 atau di atas 1,3390." PANDANGAN 1-3 MINGGU: "Jumat lalu (10 Okt, spot di 1,3300), kami menyoroti bahwa penurunan tajam pada hari Kamis 'telah mengakibatkan peningkatan yang nyata dalam momentum penurunan.' Kami juga mengindikasikan bahwa 'target teknis berikutnya adalah di 1,3200.' Meskipun momentum penurunan telah melambat dengan pemulihan berikutnya, masih ada peluang bagi GBP untuk turun ke 1,3200. Secara keseluruhan, hanya pelanggaran 1,3410 (tidak ada perubahan dalam level 'resistensi kuat' dari Jumat lalu) yang akan menunjukkan bahwa 1,3200 berada di luar jangkauan." Sumber: https://www.fxstreet.com/news/gbp-usd-any-advance-is-likely-part-of-a-13290-13390-range-uob-group-202510131019 Postingan Setiap kemajuan kemungkinan merupakan bagian dari rentang 1,3290/1,3390 – UOB Group muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pound Sterling (GBP) bisa rebound lebih lanjut; setiap kemajuan kemungkinan merupakan bagian dari rentang 1,3290/1,3390. Dalam jangka panjang, momentum penurunan telah melambat sedikit, tetapi masih ada peluang bagi GBP untuk turun ke 1,3200, catat analis FX UOB Group Quek Ser Leang dan Peter Chia. Momentum penurunan telah melambat sedikit PANDANGAN 24-JAM: "Ketika GBP berada di 1,3300 pada sesi awal Asia Jumat lalu, kami mengindikasikan bahwa 'bisa terus menurun meskipun kondisi oversold.' Namun, kami menunjukkan bahwa 'masih harus dilihat apakah bisa mencapai 1,3245 hari ini.' Kami menambahkan, 'setiap pemulihan kemungkinan akan bertahan di bawah 1,3370.' GBP kemudian turun ke level terendah 1,3261 dan kemudian naik tajam selama sesi NY, mencapai level tertinggi 1,3370. Meskipun GBP bisa rebound lebih lanjut hari ini, setiap kemajuan kemungkinan merupakan bagian dari rentang 1,3290/1,3390. Dengan kata lain, EUR tidak mungkin break dengan jelas di bawah 1,3290 atau di atas 1,3390." PANDANGAN 1-3 MINGGU: "Jumat lalu (10 Okt, spot di 1,3300), kami menyoroti bahwa penurunan tajam pada hari Kamis 'telah mengakibatkan peningkatan yang nyata dalam momentum penurunan.' Kami juga mengindikasikan bahwa 'target teknis berikutnya adalah di 1,3200.' Meskipun momentum penurunan telah melambat dengan pemulihan berikutnya, masih ada peluang bagi GBP untuk turun ke 1,3200. Secara keseluruhan, hanya pelanggaran 1,3410 (tidak ada perubahan dalam level 'resistensi kuat' dari Jumat lalu) yang akan menunjukkan bahwa 1,3200 berada di luar jangkauan." Sumber: https://www.fxstreet.com/news/gbp-usd-any-advance-is-likely-part-of-a-13290-13390-range-uob-group-202510131019