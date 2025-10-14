Postingan Saat Bitcoin dan Altcoin Terus Pulih, Satu Altcoin Mengalami Reli Besar! Inilah Bintang Hari Ini dan Alasan di Balik Reli! muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jumat lalu, yang dikenal sebagai Black Friday, menyaksikan keruntuhan besar di pasar karena ketegangan tarif antara AS dan China kembali memanas. Sementara altcoin khususnya mengalami pukulan besar selama crash ini, proses pemulihan cepat dimulai setelahnya. Pada titik ini, sementara altcoin berusaha mengurangi kerugian mereka, beberapa altcoin menarik perhatian di pasar dengan kenaikannya. Pada titik ini, Synthetix (SNX) secara harfiah mengatakan "Saya juga ada di sini" setelah bertahun-tahun dan menjadi altcoin yang naik paling banyak dalam 24 jam terakhir. Menurut data CoinMarketCap, SNX memimpin daftar dengan lonjakan lebih dari 120% dalam 24 jam terakhir. Bittensor (TAO) menyusul dengan kenaikan 29,8% dan Story (IP) dengan kenaikan 29,6%. Render (RENDER) naik sebesar 21,4%, Aethir (ATH) naik sebesar 20%, dan Ethena (ENA) naik sebesar 19,4%. Di sisi lain, menurut data Coinmarketcap, pecundang terbesar dalam 24 jam terakhir adalah sebagai berikut: Dash (DASH) di tempat pertama dengan kerugian 2,7%, MemeCore (M) di tempat kedua dengan kerugian 1,9%, Zcash (ZEC) di tempat ketiga dengan kerugian 1,8%, dan LEO di tempat pertama dengan kerugian 0,2%. Mengapa Synthetix (SNX) Naik? Di balik pergerakan SNX, yang telah meningkat sebesar 200 persen dalam sebulan terakhir dan lebih dari 120 persen dalam 24 jam terakhir, terletak bursa berjangka yang akan diluncurkan oleh proyek tersebut. Lonjakan ini juga didorong oleh kompetisi trading yang diluncurkan oleh proyek Synthetix pada 20 Oktober. Kompetisi ini akan menampilkan 100 trader profil tinggi dan kumpulan hadiah sebesar $1 juta. Yang perlu dicatat, kompetisi ini akan menjadi kompetisi DEX berjangka pertama yang diadakan di mainnet Ethereum. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/as-bitcoin-and-altcoins-continue-to-recover-one-altcoin-experiences-a-major-rally-heres-the-star-of-the-day-and-the-reason-for-the-rally/ Postingan Saat Bitcoin dan Altcoin Terus Pulih, Satu Altcoin Mengalami Reli Besar! Inilah Bintang Hari Ini dan Alasan di Balik Reli! muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jumat lalu, yang dikenal sebagai Black Friday, menyaksikan keruntuhan besar di pasar karena ketegangan tarif antara AS dan China kembali memanas. Sementara altcoin khususnya mengalami pukulan besar selama crash ini, proses pemulihan cepat dimulai setelahnya. Pada titik ini, sementara altcoin berusaha mengurangi kerugian mereka, beberapa altcoin menarik perhatian di pasar dengan kenaikannya. Pada titik ini, Synthetix (SNX) secara harfiah mengatakan "Saya juga ada di sini" setelah bertahun-tahun dan menjadi altcoin yang naik paling banyak dalam 24 jam terakhir. Menurut data CoinMarketCap, SNX memimpin daftar dengan lonjakan lebih dari 120% dalam 24 jam terakhir. Bittensor (TAO) menyusul dengan kenaikan 29,8% dan Story (IP) dengan kenaikan 29,6%. Render (RENDER) naik sebesar 21,4%, Aethir (ATH) naik sebesar 20%, dan Ethena (ENA) naik sebesar 19,4%. Di sisi lain, menurut data Coinmarketcap, pecundang terbesar dalam 24 jam terakhir adalah sebagai berikut: Dash (DASH) di tempat pertama dengan kerugian 2,7%, MemeCore (M) di tempat kedua dengan kerugian 1,9%, Zcash (ZEC) di tempat ketiga dengan kerugian 1,8%, dan LEO di tempat pertama dengan kerugian 0,2%. Mengapa Synthetix (SNX) Naik? Di balik pergerakan SNX, yang telah meningkat sebesar 200 persen dalam sebulan terakhir dan lebih dari 120 persen dalam 24 jam terakhir, terletak bursa berjangka yang akan diluncurkan oleh proyek tersebut. Lonjakan ini juga didorong oleh kompetisi trading yang diluncurkan oleh proyek Synthetix pada 20 Oktober. Kompetisi ini akan menampilkan 100 trader profil tinggi dan kumpulan hadiah sebesar $1 juta. Yang perlu dicatat, kompetisi ini akan menjadi kompetisi DEX berjangka pertama yang diadakan di mainnet Ethereum. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/as-bitcoin-and-altcoins-continue-to-recover-one-altcoin-experiences-a-major-rally-heres-the-star-of-the-day-and-the-reason-for-the-rally/