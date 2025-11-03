Saat Harga Kripto Turun Menjelang Data Lapangan Kerja AS, Bessent Memuji Bitcoin dan Mengejek Demokrat Senat

Poin-poin penting Pasar kripto turun lebih dari 3,5% hari ini, karena ketidakpastian makroekonomi dan momentum pengambilan keuntungan.

Penundaan laporan data ketenagakerjaan A.S. karena penutupan pemerintah menciptakan skeptisisme di kalangan investor.

Di tengah tren penurunan, Menteri Keuangan Scott Bessent memuji Bitcoin.

'Bitcoin tidak pernah berhenti beroperasi,' tambah Powell dalam tweet viralnya.

Seiring ketidakpastian mengenai data lapangan kerja A.S. yang meningkat, investor skeptis tentang pergerakan pasar kripto di bulan November. Hal ini, bersama dengan momentum pengambilan keuntungan dan teknikal yang lemah, mengakibatkan penurunan 3% dalam seluruh kapitalisasi pasar kripto. Bitcoin turun hampir 3%, ETH 5%, XRP 5%, BNB 6%, SOL 7%, dan DOGE sekitar 8%.

Sementara investor menunggu laporan tersebut, Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika Serikat, menyatakan bahwa suku bunga tinggi mungkin telah mendorong ekonomi A.S. ke dalam resesi, menandakan data pekerjaan yang lemah. Dia juga memuji Bitcoin atas kondisi operasionalnya yang 24/7 selama 17 tahun terakhir, dan mengejek Demokrat Senat untuk belajar sesuatu dari ketahanan Bitcoin.

Penundaan Data Lapangan Kerja A.S. Akibat Penutupan Pemerintah Menempatkan Pasar Kripto dalam Ketidakpastian

Laporan data ketenagakerjaan A.S., juga dikenal sebagai laporan Situasi Ketenagakerjaan, yang dijadwalkan dirilis pada 7 November, tidak akan dipublikasikan sampai penutupan pemerintah yang sedang berlangsung berakhir. Jika laporan menunjukkan data pekerjaan yang lemah, perlambatan ekonomi akan melemahkan dolar, biasanya menghasilkan reli Bitcoin. Jika laporan menunjukkan data pekerjaan yang kuat, investor akan beralih ke aset aman, mengakibatkan penjualan Bitcoin.

Karena penutupan telah memasuki bulan kedua, yang segera akan menjadi yang terlama, laporan data pekerjaan akan ditunda. Namun, data pekerjaan sektor swasta oleh Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP akan dirilis minggu ini, memberikan wawasan terbatas tentang pasar tenaga kerja.

'Bitcoin Tidak Pernah Berhenti Beroperasi,' Menteri Keuangan Bessent Mengejek Demokrat Senat

Scott Bessent, orang gay pertama yang secara terbuka memimpin Departemen Keuangan A.S., memperingatkan bahwa kebijakan pembatasan mungkin telah mengakibatkan resesi, dan berpendapat bahwa Federal Reserve masih memiliki ruang untuk memotong suku bunga. Suku bunga tinggi Fed "mungkin telah mendorong bagian-bagian ekonomi, terutama perumahan, ke dalam resesi," katanya pada program CNN "State of the Union" pada Minggu, 2 November 2025.

Bessent juga berpendapat bahwa Bitcoin telah beroperasi selama 17 tahun terakhir tanpa penutupan, dan mengejek Demokrat Senat, yang menyebabkan penutupan dengan memblokir 13 resolusi lanjutan yang diloloskan Republik untuk mendanai pemerintah. "17 tahun setelah white paper, jaringan Bitcoin masih beroperasi dan lebih tangguh dari sebelumnya. Bitcoin tidak pernah berhenti beroperasi. Demokrat Senat bisa belajar sesuatu dari itu," tulisnya dalam tweet.

Pasar Kripto Hari Ini: Bearish & Ketakutan

Indeks Ketakutan & Keserakahan – Ketakutan (36)

MACD – Bearish

Pasokan Perbendaharaan BTC – 1,1 Juta / 21,0 Juta

Dominasi Bitcoin – 59,6%

Dominasi Ether – 12,4%

Arus Bersih ETF Kripto – – $289.800.000

Musim Altcoin – 27/100

Seluruh kapitalisasi pasar kripto turun 3,72%, berkurang menjadi kapitalisasi $3,59 triliun. Bitcoin turun di bawah dukungan psikologis $110.000, saat ini diperdagangkan di sekitar $107.500. ETH berada di $36,96, XRP di $2,40, SOL di $175,5, DOGE di $0,173, dan ADA di $0,575. Sementara analisis teknis menunjukkan bahwa pasar masih dalam ketakutan, diharapkan akan memicu pemulihan karena kondisi eksternal yang optimis. November telah menjadi salah satu bulan dengan kinerja terkuat untuk Bitcoin dan berbagai altcoin, dan analis mengharapkan hal itu terulang kali ini.

Postingan Saat Harga Kripto Turun Menjelang Data Lapangan Kerja AS, Bessent Memuji Bitcoin dan Mengejek Demokrat Senat pertama kali muncul di BiteMyCoin.