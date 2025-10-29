Aster akan terus membeli kembali saham hingga 70% sampai 80% dari biaya transaksi yang dihasilkan selama Season 3.

PANews melaporkan pada tanggal 29 Oktober bahwa bursa terdesentralisasi Aster mengumumkan program pembelian kembali on-chain mereka sedang berlangsung dan akan berlanjut setiap hari hingga mencapai target kisaran 70% hingga 80% dari biaya transaksi selama periode S3. Semua operasi pembelian kembali akan diselesaikan langsung melalui pasar terbuka, dan alamat pembelian kembali spesifik akan diumumkan setelah program selesai. Sebelumnya, Aster menyatakan rencananya untuk menggunakan 70%-80% dari biaya transaksi S3 untuk membeli kembali token aslinya, ASTER.
