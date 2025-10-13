AUD memimpin G10 saat sentimen risiko membaik – Rabobank

AUD berada di puncak tabel kinerja FX G10 1 hari pagi ini berkat pemulihan sentimen risiko. Setelah penjualan besar-besaran pada hari Jumat, futures pasar saham AS telah menunjukkan kenaikan pagi ini berkat nada Presiden Trump yang lebih konsiliatori mengenai perdagangan dengan China selama akhir pekan. Minggu depan menjanjikan untuk memberikan arah baru bagi AUD. Tidak hanya situasi mengenai perdagangan AS/China yang akan berkembang, tetapi pasar juga akan menyesuaikan ekspektasinya mengenai prospek keputusan kebijakan RBA 4 November, lapor analis FX Rabobank Jane Foley.
Risalah RBA dan data ketenagakerjaan menjadi fokus
"Yang akan mempengaruhi pandangan pasar tentang suku bunga adalah risalah rapat kebijakan RBA September yang akan dirilis besok dan data ketenagakerjaan Australia September yang dijadwalkan pada akhir minggu ini. Sejalan dengan pandangan kami, short-covering yang luas yang menguntungkan USD telah mengembalikan AUD/USD ke area 0,65. Kami memperkirakan AUD/USD akan bertahan dalam rentang yang bergejolak mendekati level saat ini pada pandangan 1-3 bulan tetapi terus melihat peluang untuk pergerakan lebih tinggi lagi pada AUD/USD menjelang tahun baru."
"Menurut pandangan kami, tekanan short-covering baru-baru ini yang menguntungkan USD berasal dari tingginya kabar buruk dan pemotongan suku bunga Fed yang sudah diperhitungkan dalam greenback. Hal ini mungkin akan berlanjut dalam jangka pendek tetapi penyesuaian posisi seharusnya memberikan platform yang lebih segar bagi pasar untuk menimbang fundamental AS. Tidak adanya data resmi AS membuat sulit untuk menyesuaikan ekspektasi seputar kebijakan Fed."
"Meskipun demikian, perkembangan perdagangan AS/China bisa memiliki implikasi untuk perkiraan inflasi dan pertumbuhan AS. Selain itu, ada kemungkinan bahwa masalah independensi Fed akan kembali menjelang musim semi saat masa jabatan Powell sebagai ketua Fed berakhir. Kekhawatiran tentang independensi Fed akan menunjukkan peluang untuk penurunan luas lainnya dalam nilai USD dan kami melihat peluang bagi AUD/USD untuk bergerak lebih tinggi ke 0,68 pada pandangan 12 bulan."
