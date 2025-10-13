AUD memimpin G10 saat sentimen risiko membaik – Rabobank

Postingan AUD memimpin G10 karena sentimen risiko membaik - Rabobank muncul di BitcoinEthereumNews.com. AUD berada di puncak tabel kinerja FX G10 1 hari pagi ini berkat pemulihan sentimen risiko. Setelah penjualan besar-besaran pada hari Jumat, futures pasar saham AS telah menunjukkan kenaikan pagi ini berkat nada lebih konsiliatori Presiden Trump mengenai perdagangan dengan China selama akhir pekan. Minggu depan menjanjikan untuk memberikan arah baru bagi AUD. Tidak hanya situasi mengenai perdagangan AS/China yang akan berkembang, tetapi pasar juga akan menyesuaikan ekspektasinya mengenai prospek keputusan kebijakan RBA 4 November, lapor analis FX Rabobank Jane Foley. Risalah RBA dan data ketenagakerjaan menjadi fokus "Yang akan mempengaruhi pandangan pasar tentang suku bunga adalah risalah rapat kebijakan RBA September yang akan dirilis besok dan data ketenagakerjaan Australia September yang dijadwalkan kemudian dalam minggu ini. Sejalan dengan pandangan kami, penutupan posisi short secara luas yang menguntungkan USD telah mengembalikan AUD/USD ke area 0,65. Kami memperkirakan AUD/USD akan bertahan dalam rentang fluktuatif dekat level saat ini pada pandangan 1 hingga 3 bulan tetapi terus melihat peluang untuk pergerakan lebih tinggi lagi pada AUD/USD menjelang tahun baru." "Menurut pandangan kami, tekanan penutupan posisi short baru-baru ini yang menguntungkan USD berasal dari tingginya kabar buruk dan pemotongan suku bunga Fed yang sudah diperhitungkan dalam greenback. Ini mungkin akan berlanjut dalam jangka pendek tetapi penyesuaian posisi seharusnya memberikan platform yang lebih segar bagi pasar untuk menimbang fundamental AS. Tidak adanya data resmi AS membuat sulit untuk menyesuaikan ekspektasi seputar kebijakan Fed." "Meski demikian, perkembangan perdagangan AS/China bisa memiliki implikasi untuk perkiraan inflasi dan pertumbuhan AS. Selain itu, ada kemungkinan bahwa masalah independensi Fed akan kembali menjelang musim semi saat masa jabatan Powell sebagai..." Postingan AUD memimpin G10 karena sentimen risiko membaik - Rabobank muncul di BitcoinEthereumNews.com. AUD berada di puncak tabel kinerja FX G10 1 hari pagi ini berkat pemulihan sentimen risiko. Setelah penjualan besar-besaran pada hari Jumat, futures pasar saham AS telah menunjukkan kenaikan pagi ini berkat nada lebih konsiliatori Presiden Trump mengenai perdagangan dengan China selama akhir pekan. Minggu depan menjanjikan untuk memberikan arah baru bagi AUD. Tidak hanya situasi mengenai perdagangan AS/China yang akan berkembang, tetapi pasar juga akan menyesuaikan ekspektasinya mengenai prospek keputusan kebijakan RBA 4 November, lapor analis FX Rabobank Jane Foley. Risalah RBA dan data ketenagakerjaan menjadi fokus "Yang akan mempengaruhi pandangan pasar tentang suku bunga adalah risalah rapat kebijakan RBA September yang akan dirilis besok dan data ketenagakerjaan Australia September yang dijadwalkan kemudian dalam minggu ini. Sejalan dengan pandangan kami, penutupan posisi short secara luas yang menguntungkan USD telah mengembalikan AUD/USD ke area 0,65. Kami memperkirakan AUD/USD akan bertahan dalam rentang fluktuatif dekat level saat ini pada pandangan 1 hingga 3 bulan tetapi terus melihat peluang untuk pergerakan lebih tinggi lagi pada AUD/USD menjelang tahun baru." "Menurut pandangan kami, tekanan penutupan posisi short baru-baru ini yang menguntungkan USD berasal dari tingginya kabar buruk dan pemotongan suku bunga Fed yang sudah diperhitungkan dalam greenback. Ini mungkin akan berlanjut dalam jangka pendek tetapi penyesuaian posisi seharusnya memberikan platform yang lebih segar bagi pasar untuk menimbang fundamental AS. Tidak adanya data resmi AS membuat sulit untuk menyesuaikan ekspektasi seputar kebijakan Fed." "Meski demikian, perkembangan perdagangan AS/China bisa memiliki implikasi untuk perkiraan inflasi dan pertumbuhan AS. Selain itu, ada kemungkinan bahwa masalah independensi Fed akan kembali menjelang musim semi saat masa jabatan Powell sebagai..."