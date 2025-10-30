Indeks Harga Impor Australia (QoQ) tercatat -0,4%, di bawah ekspektasi (-0,1%) pada kuartal ketiga

Emas menarik beberapa pembeli selama sesi Asia pada hari Kamis karena kekhawatiran pasar menjelang pertemuan Trump-Xi dilihat mendukung aset safe-haven. Sementara itu, The Fed menolak ekspektasi untuk penurunan suku bunga lain pada bulan Desember, yang membantu Dolar AS mempertahankan penguatan kuat hari sebelumnya dan dapat bertindak sebagai hambatan bagi logam mulia yang tidak menghasilkan.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/australia-import-price-index-qoq-registered-at-04-below-expectations-01-in-3q-202510300030